teniszütők és teniszlabda, tenisz, salak, salakos teniszpálya
Sport

Videón, ahogy földre rogy a fiatal teniszező a Roland Garroson: mindenki nagyon megijedt

2026. május 28. 11:46

A 20 éves Jakub Mensik a pályán esett össze, miután közel öt órán át küzdött a tűző napon a Roland Garroson. A cseh teniszező drámai körülmények között jutott tovább a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójából, miközben Párizsban továbbra is 35 Celsius-fok körüli hőség tombol.

A 26. kiemelt Mensik az argentin Mariano Navone ellen 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (13–11) arányban győzött egy négy óra negyvenegy perces mérkőzésen. A döntő szettben nyolc meccslabdára volt szüksége a továbbjutáshoz.

A találkozó végén az izomgörcsök miatt már alig tudott mozogni. Az utolsó ütést követően a földre rogyott, és percekig képtelen volt felállni. Ellenfele, Navone átsétált a háló túloldalára, hogy gratuláljon és segítsen neki, de Mensik meg sem tudott mozdulni. Az ijesztő esetről itt egy videó:

Az orvosi stáb jégtömlőkkel borította be a játékos fejét, nyakát és mellkasát. Végül talpra segítették, de a pálya elhagyása közben ismét megtántorodott, ezért kerekesszékben kellett elszállítani. A meccs után Mensik elmondta, hogy jégfürdőt vett és levezető edzést végzett. Csak ezután kezdte meg a felkészülést a pénteki, harmadik fordulós mérkőzésére, amelyet a nyolcadik kiemelt Alex de Minaur ellen vív majd.

Amikor megcsináltam az utolsó nyerő ütést, kitörtek belőlem az érzelmek, a testem pedig egyszerűen leállt

- fogalmazott Mensik. Hozzátette, hogy a külső pályákon semmilyen árnyék nincs, és a térfélcserék alkalmával sem jut elég idő a lehűlésre. Mire a játékos leül, a másfél perces pihenőből már csak harminc másodperc marad. Azt is sérelmezte, hogy figyelmeztetést kapott az adogatások közötti időtúllépésért, ami miatt kétszer is elveszítette az első szerváját.

Novak Djokovic, a torna háromszoros korábbi bajnoka a behúzható tetővel felszerelt Philippe Chatrier-pályán játszhatott, és 6:3, 6:2, 6:7 (7–9), 6:3-ra győzte le a francia Valentin Royert. A 39 éves szerb klasszis a sajtótájékoztatón felvetette, hogy a Grand Slam-tornákon érdemes lenne megfontolni a mérkőzések későbbi, esti időpontra halasztását, amennyiben szélsőséges időjárásra van kilátás.

A szervezők két hőstressz-mérő szenzorral figyelik az időjárást. Ha a mért érték eléri a kritikus szintet, a női mérkőzéseken a második, a férfiaknál pedig a harmadik szett után tízperces hőségszünetet rendelhetnek el. További emelkedés esetén akár fel is függeszthetik a játékot.

A hőség miatt eddig még egyetlen meccset sem szakítottak félbe a Roland Garroson. A női mezőnyből a 15. kiemelt Marta Kosztyuk megjegyezte, hogy bár a körülmények egyelőre nem olyan extrémek, mint a 2024-es párizsi olimpián voltak, a száraz forróság így is rendkívül megterhelő. Hétfőn Casper Ruud arról számolt be, hogy "zombiként járkált" a pályán, és a 33 fokos melegben valószínűleg enyhe hőgutát kapott.

A második kiemelt Alexander Zverev már az esti programban lépett pályára. A német játékos mintegy 18 fokos hőmérsékletben, mindössze egy óra negyvennyolc perc alatt 6:4, 6:2, 6:2-re győzte le Tomáš Macháčot, így folytathatja a küzdelmet pályafutása első Grand Slam-trófeájáért.
