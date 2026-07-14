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Győr, 2026. április 19.Az ETO FC játékosai ünnepelnek a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójában játszott ETO FC - Ferencvárosi TC mérkőzés után a győri ETO Stadionban 2026. április 19-én. A Győr 1-0-ra legyőzte a Ferencvárost.MTI/Vas
Sport

Egy gól jó lenne, de mindenre nem elég: hátrányból állna fel a Győr a BL-ben

Pénzcentrum
2026. július 14. 12:44

Egygólos hátrányt kéne ledolgoznia a bajnoki címvédő ETO-nak, az időjárásban mindenesetre bízhatnak.

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A bajnok ETO egygólos hátrányból várja a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának kedd esti, hazai visszavágóját az izlandi Víkingur Reykjavík ellen. A győriek célja a továbbjutás, amely nemcsak a következő kört jelentené, hanem a rangosabb európai kupasorozatokban való szereplés lehetőségét is garantálná.

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Múlt héten, az izlandi odavágón az ETO a 92. percben kapott góllal szenvedett 1–0-s vereséget. Akkor a hazai kánikulából érkező magyar csapatnak a 10–12 fokos hűvös időjárás és a műfüves pálya okozott nehézséget. A győri visszavágón azonban fordított lesz a helyzet, hiszen ezúttal az izlandiaknak kell majd megküzdeniük a számukra szokatlan meleggel, a kezdés időpontjában ugyanis 25 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható.

UEFA Bajnokok Ligája
Győri ETO FC
Vikingur Reykjavik
2026. július 14. kedd 19:00
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Gyori Eto, Gyor
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A párharc győztese az izraeli Hapóél Beér-Sevával találkozik a BL-selejtező második körében. A siker azért is kulcsfontosságú, mert a BL-kvalifikáció későbbi szakaszaiból kieső csapatok az Európa-ligában folytathatják a szereplést, míg a most alulmaradó együttes egyből a harmadik számú kupasorozatba, a Konferencia-ligába kerül. Utóbbi esetben a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Attert Bissen párharcának vesztese vár majd a győriekre.

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Az ETO 13 év után játszik ismét hazai pályán BL-mérkőzést, csakhogy a legrangosabb európai kupasorozatban 43 éve nem nyertek párharcot. Érdekesség, hogy 1983-ban éppen a reykjavíki Víkingurt sikerült kettős győzelemmel búcsúztatniuk. 

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA 
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