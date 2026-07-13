2026. július 13. hétfő Jenő
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Donald J. Trump elnök sajtótájékoztatón mond beszédet 2026. március 9-én. (A Fehér Ház hivatalos fotója: Daniel Torok)
Világ

Kiderült, külföldi csúcstalálkozón akartak végezni Donald Trumppal: az utolsó pillanatban hiúsították meg a merényletet

Pénzcentrum
2026. július 13. 09:02

Nyugati hírszerző szolgálatok információinak köszönhetően sikerült meghiúsítani egy Donald Trump amerikai elnök ellen tervezett merényletet, amelyet Teherán egy törökországi NATO-csúcstalálkozó idejére időzített. A komoly biztonsági kockázat miatt az utolsó pillanatban még az elnöki különgépet is lecserélték.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az izraeli 12-es televíziós csatorna által nyilvánosságra hozott részletek szerint az amerikai vezetést meg nem nevezett nyugati titkosszolgálatok figyelmeztették az Ankarában készülő merényletre. Teherán úgy értékelte, hogy az amerikai elnök fizikai közelsége a határaikhoz olyan ritka lehetőséget jelent, amelyet mindenképpen ki akartak használni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kockázatok minimalizálása érdekében Trump az eredeti tervekkel ellentétben nem a Katartól kapott új különgéppel, hanem a korábbi Air Force One repülőgéppel utazott a találkozóra. A feszült biztonsági helyzetet jól mutatta, hogy az elnök a távozásakor a tőle megszokottnál jóval gyorsabban szállt fel a fedélzetre.

Kapcsolódó cikkeink:

A beszámoló kitér arra is, hogy az izraeli hírszerzés legfrissebb értékelése szerint Teherán jelenleg nem tervez támadást Izrael ellen, mivel az iszlamista rezsimnek most nem célja a konfliktus eszkalációja.

Címlapkép: A Fehér Ház hivatalos fotója, Daniel Torok
#törökország #merénylet #világ #usa #donald trump #izrael #irán #elnök #nemzetbiztonság #külpolitika #nato

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:30
09:22
09:16
09:11
09:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 13.
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
2026. július 12.
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2026. július 12.
Egyre több magyar teszi ide a pénzét, de sokan még mindig óvatoskodnak: mégis, mire várnak?
2026. július 12.
Emlékhelyek, hősök, tanulságok: miért fontos ma is Nándorfehérvár és Mohács?
2026. július 11.
Akár 510 ezer magyarnak járhat ez a rendkívüli támogatás: ezek a feltételek, így kell igényelni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 13. hétfő
Jenő
29. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett: olyan döntést hozott Magyarország, ami a rezsire is komoly hatással lesz
2
5 napja
Az utolsó másodperceket számolják az EU-ban: elúszhatnak a magyar milliárdok, ha nem lépünk időben
3
2 hete
Nem várt katonai fordulat: Oroszország miatt békülhet ki a két ősi rivális az Egyesült Államok támogatásával
4
2 hete
Rendkívüli döntést hozott az Európai Bizottság: fontos pénzügyi mentőöv érkezik Magyarországnak
5
1 hete
Hivatalos! Népszavazást tartanak az ex kormányfőknek életük végéig járó juttatásokról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felmondás
a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 08:30
Hónapok vannak hátra, mielőtt beüt az újabb fájdalmas válság: ha kifut ez az EU-s támogatás, elkerülhetetlen lesz a megszorítás?
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 08:26
Most közölték, 78 éves korában meghalt a legendás színész: kultuszfilmeket köszönhetünk neki
Agrárszektor  |  2026. július 13. 08:16
Brutális időjárás közelít Európához: meglepő fordulatot tartogat a hét