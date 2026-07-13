Kiderült, külföldi csúcstalálkozón akartak végezni Donald Trumppal: az utolsó pillanatban hiúsították meg a merényletet

Nyugati hírszerző szolgálatok információinak köszönhetően sikerült meghiúsítani egy Donald Trump amerikai elnök ellen tervezett merényletet, amelyet Teherán egy törökországi NATO-csúcstalálkozó idejére időzített. A komoly biztonsági kockázat miatt az utolsó pillanatban még az elnöki különgépet is lecserélték.

Az izraeli 12-es televíziós csatorna által nyilvánosságra hozott részletek szerint az amerikai vezetést meg nem nevezett nyugati titkosszolgálatok figyelmeztették az Ankarában készülő merényletre. Teherán úgy értékelte, hogy az amerikai elnök fizikai közelsége a határaikhoz olyan ritka lehetőséget jelent, amelyet mindenképpen ki akartak használni.

A kockázatok minimalizálása érdekében Trump az eredeti tervekkel ellentétben nem a Katartól kapott új különgéppel, hanem a korábbi Air Force One repülőgéppel utazott a találkozóra. A feszült biztonsági helyzetet jól mutatta, hogy az elnök a távozásakor a tőle megszokottnál jóval gyorsabban szállt fel a fedélzetre.

A beszámoló kitér arra is, hogy az izraeli hírszerzés legfrissebb értékelése szerint Teherán jelenleg nem tervez támadást Izrael ellen, mivel az iszlamista rezsimnek most nem célja a konfliktus eszkalációja.

Címlapkép: A Fehér Ház hivatalos fotója, Daniel Torok