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Világ

Elképesztő sztori: a ruháit is megtalálták a parton, azt hitték, elnyelte a Duna az eltűnt férfit - így lett mégis happy end a vége

Pénzcentrum
2026. július 13. 07:45

Nagy erőkkel kerestek a Dunában egy eltűnt embert a hétvégén, miután a ruháit megtalálták a parton a főváros XXIII. kerületében. A feltételezett tragédia azonban szerencsés fordulatot vett, miután kiderült, hogy az érintett átúszta a folyót, majd maga hívott mentőt.

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Szombat este a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysága a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat segítségét kérte, miután a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág bal partján megtalálták egy otthonról korábban ittasan távozó személy ruháit és személyes tárgyait.

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A mentőcsapat az éjszaka folyamán szonár segítségével fésülte át a feltételezett vízbe lépés helyszínét és annak környezetét, de nem bukkantak testre a víz alatt.

Vasárnapra végül kiderült, hogy a keresett személy a kutatás ideje alatt már biztonságban, egy kórházban volt. A kutató-mentők a közösségi oldalukon arról számoltak be, hogy bár sokáig a legrosszabbtól tartottak, az illetőnek valójában sikerült átúsznia a Dunát, majd a partot érés után saját maga hívott mentőt.
Címlapkép: Getty Images
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