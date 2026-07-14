2026. július 14. kedd Örs, Stella
33 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Könyvelés, Kiadások kiszámítása, Bizonylat, Számla
Vállalkozás

Komoly bejelentést tett az adóhatóság: több tízezer magyart érint a szigorú új szabály

Pénzcentrum
2026. július 14. 12:32

Szeptember 1-től változnak a nyugta-adatszolgáltatási kötelezettségek, több tízezer vállalkozás lehet érintett. Az adatszolgáltatási kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobil eszközön futtatott nyugtázó programmal előállított nyugták kiállítóira vonatkozik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A NAV iránymutatása alapján szeptember 1-jétől 3 naptári napon belül kell a nyugtákról adatot szolgáltatni. A nyugtákat nem egyesével, hanem napi összesítésben kell majd feltölteni, adómérték szerinti bontásban. Amennyiben a vállalkozó egyetlen áfakulcs alá tartozó terméket vagy szolgáltatást értékesít, az összesítés egyszerű lesz, a bontással nem kell foglalkozni. A jelenlegi információk alapján a vállalkozásoknak a nyugtázással kapcsolatos adatokat manuálisan kell majd rögzíteniük a NAV KOBAK-portálján, ami az e-pénztárgépekkel és nyugtázással kapcsolatos ügyintézés felülete.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A változás azokra vonatkozik, akik jelenleg kézi, vagy számítógéppel előállított nyugtát használnak - figyelmeztet a Számlázz.hu. Nincs tennivalójuk azoknak, akik jelenleg online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd, esetükben a nyugta adatszolgáltatása automatikusan megtörténik.

„Azon ügyfeleink között végeztünk belső kutatást, akiket érintenek a változások. Kiderült, hogy a vállalkozások többsége nem is tudja, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségek rájuk is vonatkoznak. Több megoldáson dolgozunk, hogy mindenki fennakadás nélkül tudjon megfelelni a nyugta adatszolgáltatási követelményeknek" - mondta el Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezetője.

A kézi adatrögzítés feladata alól mentesül az a vállalkozó, aki a cég oldalán állítja ki a nyugtáit: elég a fiókját összekötnie a NAV rendszerével, és 2026. szeptember 1-jétől a számítógéppel készült nyugták adatszolgáltatását automatikusan elvégzi helyette a rendszer, az online számla adatszolgáltatáshoz hasonló módon. Hamarosan érkezik emlett az ePénztárgép alkalmazás is, így egyetlen okostelefonon intézhető lesz a bankkártyás fizetés és mobilnyomtatóval a nyugtanyomtatás is.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #vállalkozás #NAV #bankkártya #áfa #adó #számlázás #alkalmazás #adat #vállalkozások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:43
13:30
13:17
13:10
13:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 14.
Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik
2026. július 13.
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
2026. július 14.
Vészesen fogynak a magyar háziorvosok: milliók maradhatnak ellátás nélkül, soha nem volt ilyen rossz a helyzet
2026. július 14.
Indul a háború Budapest legértékesebb területéért: 13 év után a Tisza-kormány oszthatja újra a lapokat?
2026. július 13.
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 14. kedd
Örs, Stella
29. hét
Július 14.
A cápatudatosság napja
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2
1 hónapja
Elszálltak a remények a magyar munkahelyeken: évek óta nem látott fordulat jön a fizetéseknél
3
1 hónapja
Ekkora pénzt szakított 2025-ben Gáspár Laci: nem semmi lóvé landolt az énekes zsebében
4
1 hónapja
Elárulta Pachert Balázs, miért kellett valójában bezárni a BALAZS KICKS flagship store-ját
5
1 hónapja
Napvilágot láttak a hivatalos számok: hiába dől a pénz, furcsa dolog történt Borbás Marcsi és Rácz Jenő millióival
PÉNZÜGYI KISOKOS
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 14. 13:30
Pénzügyeiről vallott a Cápák között milliárdos befektetője: „a mai napig Mini Cooperrel járok"
Pénzcentrum  |  2026. július 14. 13:04
Vészesen fogynak a magyar háziorvosok: milliók maradhatnak ellátás nélkül, soha nem volt ilyen rossz a helyzet
Agrárszektor  |  2026. július 14. 13:33
Fontos hírt közöltek a járványhelyzetről: ez rengeteg állattartót érinthet itthon