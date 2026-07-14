Komoly bejelentést tett az adóhatóság: több tízezer magyart érint a szigorú új szabály

Szeptember 1-től változnak a nyugta-adatszolgáltatási kötelezettségek, több tízezer vállalkozás lehet érintett. Az adatszolgáltatási kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobil eszközön futtatott nyugtázó programmal előállított nyugták kiállítóira vonatkozik.

A NAV iránymutatása alapján szeptember 1-jétől 3 naptári napon belül kell a nyugtákról adatot szolgáltatni. A nyugtákat nem egyesével, hanem napi összesítésben kell majd feltölteni, adómérték szerinti bontásban. Amennyiben a vállalkozó egyetlen áfakulcs alá tartozó terméket vagy szolgáltatást értékesít, az összesítés egyszerű lesz, a bontással nem kell foglalkozni. A jelenlegi információk alapján a vállalkozásoknak a nyugtázással kapcsolatos adatokat manuálisan kell majd rögzíteniük a NAV KOBAK-portálján, ami az e-pénztárgépekkel és nyugtázással kapcsolatos ügyintézés felülete.

A változás azokra vonatkozik, akik jelenleg kézi, vagy számítógéppel előállított nyugtát használnak - figyelmeztet a Számlázz.hu. Nincs tennivalójuk azoknak, akik jelenleg online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd, esetükben a nyugta adatszolgáltatása automatikusan megtörténik.

„Azon ügyfeleink között végeztünk belső kutatást, akiket érintenek a változások. Kiderült, hogy a vállalkozások többsége nem is tudja, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségek rájuk is vonatkoznak. Több megoldáson dolgozunk, hogy mindenki fennakadás nélkül tudjon megfelelni a nyugta adatszolgáltatási követelményeknek" - mondta el Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezetője.

A kézi adatrögzítés feladata alól mentesül az a vállalkozó, aki a cég oldalán állítja ki a nyugtáit: elég a fiókját összekötnie a NAV rendszerével, és 2026. szeptember 1-jétől a számítógéppel készült nyugták adatszolgáltatását automatikusan elvégzi helyette a rendszer, az online számla adatszolgáltatáshoz hasonló módon. Hamarosan érkezik emlett az ePénztárgép alkalmazás is, így egyetlen okostelefonon intézhető lesz a bankkártyás fizetés és mobilnyomtatóval a nyugtanyomtatás is.