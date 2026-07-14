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vihar a Balaton felett - Magyarország
Otthon

Eltűnt egy férfi a Balatonon: helikopterrel és hajókkal is keresik, ezt lehet tudni róla

Pénzcentrum
2026. július 14. 12:23

Vasárnap eltűnt egy 34 éves tatai férfi a Balatonon, miután kajakozni indult. A vízirendészet a másodfokú viharjelzés idején már csak a gazdátlan vízijárművet találta meg Balatonlelle és Balatonszepezd között. A férfi felkutatása jelenleg is nagy erőkkel zajlik, de egyelőre nem járt eredménnyel - közölte a 24.hu.

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A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a vízirendészeti járőrök vasárnap délután bukkantak rá az üres kajakra a tavon. A körülmények tisztázása után gyorsan kiderült, hogy a sporteszközt egy tatai férfi használta. Mivel a közelben nem találták meg a kajakost, azonnal megindították a keresést. A kutatásban a vízirendőrök és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársai kisgéphajókkal, a légirendészet pilótái pedig helikopterrel vesznek részt.

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Az eset részleteiről az eltűnt férfi egyik barátja is beszámolt a közösségi oldalán. Bejegyzése szerint a kajakos Balatonlelle és Balatonszepezd között evezett, majd Szepezdről visszafordult. Ekkor lépett utoljára kapcsolatba a feleségével, és mindössze fél órával később már meg is találták az üres kajakot a tó közepén. A férfi az eltűnésekor piros rövidnadrágot és fehér, UV-védő felsőt viselt.

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Címlapkép: Getty Images
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