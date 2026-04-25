Bejelentette a Fehér Ház, kik ülhetnek tárgyalóasztalhoz a béke érdekében: szombaton utaznak, ezt reméli Trump

Pénzcentrum/MTI
2026. április 25. 07:46

Donald Trump közel-keleti ügyekben tárgyaló diplomatái - Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember - szombaton Pakisztánba utaznak, hogy ismét tárgyalóasztalhoz üljenek az iráni kormány képviselőivel - közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője pénteken. A sajtótitkár elmondta, hogy az újabb tárgyaláson is a pakisztáni kormány képviselői lesznek a közvetítők, és reményét fejezte ki, hogy sikerül közelebb lépni a békemegállapodáshoz. Hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnök szeretne esélyt adni diplomáciai rendezésre.

Karoline Leavitt közlése szerint Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember, az elnök veje utazik el Iszlámábádba. A béketárgyalások első fordulójában résztvevő JD Vance alelnök Washingtonból követi a fejleményeket, Donald Trump elnök oldalán, Marco Rubio külügyminiszterrel közösen - mondta el a szóvivő.

Az amerikai pénzügyminisztérium az Iránra nehezedő gazdasági nyomás részeként pénteken szankciók újabb széles körét jelentette be, aminek célja Irán kőolajexportjának további akadályozása. Büntetőintézkedés alá került többi között egy kínai kőolajfeldolgozó, ami Iránból származó nyersanyagot dolgoz fel, valamint panamai, barbadosi, San Marinó-i bejegyzésű kőolajszállító tankerek és vállalkozások Panamában, Hong-Kongban, Kínában, a Seychelle-szigeteken és a Brit Virgin-szigeteken.

Folytatódnak a kábítószer-szállító hajók elleni csapások, többen meghaltak pénteken

Két ember meghalt, amikor az amerikai hadsereg csapást mért egy feltételezhetően kábítószert szállító hajóra a Csendes-óceán keleti részén - jelentette be az Egyesült Államok déli parancsnoksága (SOUTHCOM) pénteken. Az X-en közzétett tájékoztatásában a hadsereg hozzátette, a hajóról hírszerzési információk alapján szerzett tudomást, a támadásról pedig rövid videófelvételt is közzétett.

Donald Trump amerikai elnök kormánya tavaly szeptemberben indított hadművelet a feltételezett drogcsempész hajók ellen a latin-amerikai vizeken, az akciókban eddig - az AFP francia hírügynökség összesítése szerint - 182-en haltak meg. A műveleteket az ENSZ mellett olyan emberi jogi csoportok is bírálták, mint az Amnesty International és a Human Rights Watch, "törvénytelen kivégzéseknek" minősítve azokat. Washington szerint a csapások szükségesek ahhoz, hogy megakadályozzák az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-csempészetet.

#világ #kábítószer #donald trump #irán #hadsereg #amerikai egyesült államok #szankciók #kőolaj #pakisztán #fehér ház #béketárgyalás

2026. április 25. szombat
Márk
