London a Hormuzi-szoros szabad hajóforgalmának újbóli megindulását célzó, hosszú távra szóló, működőképes megoldás elérésére összpontosítja erőfeszítéseit.
Bejelentette a Fehér Ház, kik ülhetnek tárgyalóasztalhoz a béke érdekében: szombaton utaznak, ezt reméli Trump
Donald Trump közel-keleti ügyekben tárgyaló diplomatái - Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember - szombaton Pakisztánba utaznak, hogy ismét tárgyalóasztalhoz üljenek az iráni kormány képviselőivel - közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője pénteken. A sajtótitkár elmondta, hogy az újabb tárgyaláson is a pakisztáni kormány képviselői lesznek a közvetítők, és reményét fejezte ki, hogy sikerül közelebb lépni a békemegállapodáshoz. Hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnök szeretne esélyt adni diplomáciai rendezésre.
Karoline Leavitt közlése szerint Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember, az elnök veje utazik el Iszlámábádba. A béketárgyalások első fordulójában résztvevő JD Vance alelnök Washingtonból követi a fejleményeket, Donald Trump elnök oldalán, Marco Rubio külügyminiszterrel közösen - mondta el a szóvivő.
Az amerikai pénzügyminisztérium az Iránra nehezedő gazdasági nyomás részeként pénteken szankciók újabb széles körét jelentette be, aminek célja Irán kőolajexportjának további akadályozása. Büntetőintézkedés alá került többi között egy kínai kőolajfeldolgozó, ami Iránból származó nyersanyagot dolgoz fel, valamint panamai, barbadosi, San Marinó-i bejegyzésű kőolajszállító tankerek és vállalkozások Panamában, Hong-Kongban, Kínában, a Seychelle-szigeteken és a Brit Virgin-szigeteken.
Folytatódnak a kábítószer-szállító hajók elleni csapások, többen meghaltak pénteken
Két ember meghalt, amikor az amerikai hadsereg csapást mért egy feltételezhetően kábítószert szállító hajóra a Csendes-óceán keleti részén - jelentette be az Egyesült Államok déli parancsnoksága (SOUTHCOM) pénteken. Az X-en közzétett tájékoztatásában a hadsereg hozzátette, a hajóról hírszerzési információk alapján szerzett tudomást, a támadásról pedig rövid videófelvételt is közzétett.
Donald Trump amerikai elnök kormánya tavaly szeptemberben indított hadművelet a feltételezett drogcsempész hajók ellen a latin-amerikai vizeken, az akciókban eddig - az AFP francia hírügynökség összesítése szerint - 182-en haltak meg. A műveleteket az ENSZ mellett olyan emberi jogi csoportok is bírálták, mint az Amnesty International és a Human Rights Watch, "törvénytelen kivégzéseknek" minősítve azokat. Washington szerint a csapások szükségesek ahhoz, hogy megakadályozzák az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-csempészetet.
Egy hatalmas, instabil jégtömb akadályozza a feljutást a Mount Everest alaptáborából az 1-es táborba a tavaszi mászószezon kezdetén.
Letartóztattak és megvádoltak egy amerikai különleges alakulatnál szolgáló katonát: a vád szerint bennfentes információk alapján fogadott a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására.
Váratlan fordulat: Donald Trump olyat lépett, amire senki sem számított Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban
Az Egyesült Államok meghívja Vlagyimir Putyin orosz elnököt a következő G20-csúcstalálkozóra.
Harry herceg az ukrajnai háborúval kapcsolatban szólalt fel a Kijevi Biztonsági Fórumon: szavaira Donald Trump is reagált.
Óriási fordulat az ukrajnai háborúban: mesterséges intelligencia segítségével kerekednének felül az ukránok
Új szakaszba lép az ukrajnai háború. A jövőben a mesterséges intelligenciával vezérelt, autonóm drónoké lesz a főszerep.
Nemcsak Ukrajna kitartását méltatta, hanem arról is beszélt, hogy a Nyugat teljesen új szintre emelné az együttműködést az országgal.
Kiszivárgott egy titkos dokumentum: bosszúra készül Donald Trump a hátat fordító szövetségesek ellen
Az Egyesült Államok megtorló lépéseket fontolgat azokkal a szövetségeseivel szemben, akik nem nyújtottak kellő támogatást az Irán elleni háborúban.
Egyeztetés Washingtonban: Trump bejelentette a döntést, ami hetekre átírja a véres konfliktus menetét
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.
Kongatják a vészharangot a szakértők: Ukrajna tényleg csak a kezdet volt - ekkor támadhat rá Oroszország a NATO-ra
Amíg Oroszország Ukrajnában harcol, a NATO elleni hagyományos háború "gyakorlatilag kizárt" - utána viszont bármi megtörténhet.
Súlyos figyelmeztetés Brüsszelből: évekig tarthat a kilábalás, az olcsó energiának búcsút mondhatunk
A közel-keleti konfliktus okozta energiaválság miatt az elmúlt két hónapban mintegy 24 milliárd euró többletköltség hárult Európára.
Vége a hónapokig tartó drámának: a Barátság-vezeték újraindulásával Ukrajna megkaphatja a vétózott kölcsönt
Ukrajna újraindította az orosz kőolaj tranzitját Magyarország és Szlovákia felé a Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken.
Újabb fordulat a Hormuzi-szorosnál: Irán két hajót is lefoglalt, a tűzszünet sorsa továbbra is bizonytalan
Irán két hajót foglalt le a Hormuzi-szorosban, miközben az Egyesült Államok határozatlan időre felfüggesztette a támadásokat.
Tényleg találkozhat Putyin és Zelenszkij? Megszólalt a Kreml – csak ebben az esetben valósulhat meg a várva-várt forgatókönyv
Vlagyimir Putyin ugyanakkor korábban már jelezte, hogy Moszkvában bármikor kész fogadni ukrán hivatali partnerét.
Vlagyimir Putyin orosz elnök először 2022 júliusában, a teljes körű invázió kezdete utáni negyedik hónapban jelentette be Luhanszk megye teljes elfoglalását.
Váratlan fél lépett fel az orosz-ukrán háborúban: ennek a katonai nagyhatalomnak a vezetője békítené ki a feleket
Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában
Kész, vége: elfogadta a parlement az új törvényt – aki 2008 után született, soha többé nem dohányozhat
A jogszabály értelmében a 2009 januárja után születettek már soha nem vásárolhatnak legálisan dohányterméket.
Évekig hamis néven élt Mexikóban taxisofőrként, miközben Európa egyik legkeresettebb bűnözőjeként körözték.
António Costa, az Európai Tanács elnöke, nehéz helyzetben van. Jövőre Franciaországban, Spanyolországban és Lengyelországban is sorsdöntő választásokat tartanak.
