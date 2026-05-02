Aerial view oil tanker petrochemical offshore in open sea, Refinery industry cargo ship, Oil product tanker at sea view from above, Aerial view oil tanker ship vessel.
Világ

Az eddigi olajválság semmi ahhoz képest, ami még jönni fog: kimondták a szakértők, hamarosan elszabadulhat a pokol

Pénzcentrum
2026. május 2. 13:29

Az ExxonMobil vezérigazgatója szerint a piac még nem árazta be teljesen az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása okozta olajpiaci sokkot. Darren Woods arra figyelmeztet, hogy a tartalékok kimerülésével jelentős áremelkedés jöhet. Egy tartós lezárás ráadásul napi több százezer hordóval vetheti vissza a vállalat közel-keleti kitermelését - figyelmeztet a CNBC.

Az Exxon igazgatója rámutatott: az ellátási zavarok hatását eddig enyhítette, hogy a válság kirobbanásakor számos megrakott olajtanker már úton volt. A helyzetet a stratégiai tartalékok felszabadítása és a kereskedelmi készletek felhasználása is stabilizálta. Ezek a források azonban végesek. Ha az útvonal továbbra is járhatatlan marad, elkerülhetetlen lesz az újabb áremelkedés.

Bár az olajárak a konfliktus kezdete óta mintegy 57 százalékkal nőttek, a piacot a magas volatilitás jellemzi. Ezt az eszkalációs félelmek és a békeremények kettőssége okozza. Ennek hatására a közelmúltban az amerikai WTI hordónkénti ára 101 dollár, a Brenté pedig 108 dollár környékére mérséklődött. Woods szerint azonban ezek a szintek inkább az elmúlt évtized történelmi átlagát tükrözik. Nem állnak arányban a jelenlegi ellátási zavarok súlyosságával.

A tengerszoros lezárása az ExxonMobil teljes termelésének mintegy 15 százalékát érinti. A vállalat számításai szerint egy elhúzódó blokád esetén a közel-keleti kitermelésük napi 750 ezer hordóval csökkenhet. Ezzel párhuzamosan a globális finomítói kapacitásuk 3 százalékkal eshet vissza a tervezett szintekhez képest.

A helyzetet tovább nehezítik az iráni támadások, amelyek megrongálták a katari LNG-exportközpont két termelőegységét is. Ezekben a létesítményekben az Exxon tulajdonrésszel rendelkezik, és a cég kitermelésének egy kis, de stabil részét biztosítják.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 2.
Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek
2026. május 1.
Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
2026. május 2.
Erről mindenkinek tudnia kell: már évekkel az euró hivatalos bevezetése előtt felfordul minden Magyarországon?
2026. május 1.
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
2026. május 1.
Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
1
1 hete
Nem várt bejelentést tett a magas rangú katonai vezető: erre biztosan nem számított Oroszország
2
1 hete
Kongatják a vészharangot a szakértők: Ukrajna tényleg csak a kezdet volt - ekkor támadhat rá Oroszország a NATO-ra
3
1 hete
Évek óta terjed ez a tévhit az orosz-ukrán háborúról: szinte mindenkit átvert vele a Kreml
4
1 hete
Kész, vége: elfogadta a parlement az új törvényt – aki 2008 után született, soha többé nem dohányozhat
5
2 hete
Megint egy drón találta el a Barátság-vezetéket: mi lesz így az újraindítással?
GFS
Az államháztartás és alrendszerei pozíciójának értékelési módszere. A GFS-számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ez azt jelenti, hogy az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír-visszavásárlások. A GFS-egyenleg számításakor azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamatkiadások vagy -bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS-egyenleg tehát a folyó bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja.

