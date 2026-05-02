Az üzemanyagárak szárnyalása és a gyorsuló infláció Donald Trump elnökségét is veszélyezteti a novemberi félidős választások előtt.
Az eddigi olajválság semmi ahhoz képest, ami még jönni fog: kimondták a szakértők, hamarosan elszabadulhat a pokol
Az ExxonMobil vezérigazgatója szerint a piac még nem árazta be teljesen az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása okozta olajpiaci sokkot. Darren Woods arra figyelmeztet, hogy a tartalékok kimerülésével jelentős áremelkedés jöhet. Egy tartós lezárás ráadásul napi több százezer hordóval vetheti vissza a vállalat közel-keleti kitermelését - figyelmeztet a CNBC.
Az Exxon igazgatója rámutatott: az ellátási zavarok hatását eddig enyhítette, hogy a válság kirobbanásakor számos megrakott olajtanker már úton volt. A helyzetet a stratégiai tartalékok felszabadítása és a kereskedelmi készletek felhasználása is stabilizálta. Ezek a források azonban végesek. Ha az útvonal továbbra is járhatatlan marad, elkerülhetetlen lesz az újabb áremelkedés.
Bár az olajárak a konfliktus kezdete óta mintegy 57 százalékkal nőttek, a piacot a magas volatilitás jellemzi. Ezt az eszkalációs félelmek és a békeremények kettőssége okozza. Ennek hatására a közelmúltban az amerikai WTI hordónkénti ára 101 dollár, a Brenté pedig 108 dollár környékére mérséklődött. Woods szerint azonban ezek a szintek inkább az elmúlt évtized történelmi átlagát tükrözik. Nem állnak arányban a jelenlegi ellátási zavarok súlyosságával.
A tengerszoros lezárása az ExxonMobil teljes termelésének mintegy 15 százalékát érinti. A vállalat számításai szerint egy elhúzódó blokád esetén a közel-keleti kitermelésük napi 750 ezer hordóval csökkenhet. Ezzel párhuzamosan a globális finomítói kapacitásuk 3 százalékkal eshet vissza a tervezett szintekhez képest.
A helyzetet tovább nehezítik az iráni támadások, amelyek megrongálták a katari LNG-exportközpont két termelőegységét is. Ezekben a létesítményekben az Exxon tulajdonrésszel rendelkezik, és a cég kitermelésének egy kis, de stabil részét biztosítják.
-
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.