Az eddigi olajválság semmi ahhoz képest, ami még jönni fog: kimondták a szakértők, hamarosan elszabadulhat a pokol

Az ExxonMobil vezérigazgatója szerint a piac még nem árazta be teljesen az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása okozta olajpiaci sokkot. Darren Woods arra figyelmeztet, hogy a tartalékok kimerülésével jelentős áremelkedés jöhet. Egy tartós lezárás ráadásul napi több százezer hordóval vetheti vissza a vállalat közel-keleti kitermelését - figyelmeztet a CNBC.

Az Exxon igazgatója rámutatott: az ellátási zavarok hatását eddig enyhítette, hogy a válság kirobbanásakor számos megrakott olajtanker már úton volt. A helyzetet a stratégiai tartalékok felszabadítása és a kereskedelmi készletek felhasználása is stabilizálta. Ezek a források azonban végesek. Ha az útvonal továbbra is járhatatlan marad, elkerülhetetlen lesz az újabb áremelkedés.

Bár az olajárak a konfliktus kezdete óta mintegy 57 százalékkal nőttek, a piacot a magas volatilitás jellemzi. Ezt az eszkalációs félelmek és a békeremények kettőssége okozza. Ennek hatására a közelmúltban az amerikai WTI hordónkénti ára 101 dollár, a Brenté pedig 108 dollár környékére mérséklődött. Woods szerint azonban ezek a szintek inkább az elmúlt évtized történelmi átlagát tükrözik. Nem állnak arányban a jelenlegi ellátási zavarok súlyosságával.

A tengerszoros lezárása az ExxonMobil teljes termelésének mintegy 15 százalékát érinti. A vállalat számításai szerint egy elhúzódó blokád esetén a közel-keleti kitermelésük napi 750 ezer hordóval csökkenhet. Ezzel párhuzamosan a globális finomítói kapacitásuk 3 százalékkal eshet vissza a tervezett szintekhez képest.

A helyzetet tovább nehezítik az iráni támadások, amelyek megrongálták a katari LNG-exportközpont két termelőegységét is. Ezekben a létesítményekben az Exxon tulajdonrésszel rendelkezik, és a cég kitermelésének egy kis, de stabil részét biztosítják.