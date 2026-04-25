Megismétlődhet a 2022-es energiasokk? Itt az elemzői verdikt: ezt hozhatja el a Hormuz-sokk

Az iráni konfliktus eszkalációja és a Hormuzi-szoros lezárása sokkolta a globális energiapiacokat. Az európai építőipar számára ez 2022 elejére emlékeztet, amikor Oroszország ukrajnai inváziója példátlan energiaár-emelkedést váltott ki, amely gyorsan begyűrűzött az építőanyagárakba. De vajon megismétlődhet-e a 2022-es energiasokk? Michael Klien, az Euroconstruct osztrák elemzője erre a kérdésre kereste a választ.

Az Európai Bizottság márciusi építőipari felmérése szerint az anyag- és géphiány a legtöbb Euroconstruct országban visszafogott maradt. Ez pont a 2021-2022-es időszak ellentéte, amikor az anyaghiány Európa-szerte ugrásszerűen megnőtt. Az ellátási láncban sincs még zavar. Ugyanakkor 2022 megmutatta, hogy az ilyen zavarok több hónapos késéssel is jelentkezhetnek amint a megemelkedett energiaárak kifejtik a hatásukat.

Az árvárakozások kezdenek megfordulni, de a korrekció még részleges

Az Európai Bizottság ugyanezen felmérésből kiderül, hogy az építőipari cégek az új energiakörnyezetet még nem építették be az értékesítési árvárakozásokba. A legtöbb országban továbbra is visszafogottak az árvárakozások. A legfrissebb osztrák felmérés előzetes eredményei – amelyek még nem szerepelnek a közzétett adatokban – azonban jelentős felfelé irányuló elmozdulást mutatnak. A következő felmérésből kiderül majd, hogy ez általános európai trend lesz-e. A vállalatok elkezdtek átárazni, és az elkövetkező hónapokban szélesebb körű kiigazítás következhet az európai piacokon.

Az energiasokk már látható

Idén márciusban a Brent nyersolaj hónap eleji ára átlagosan USD 98/hordó körül alakult, majdnem annyi mint a 2022-es USD 99/hordó átlag, és jóval több mint a 2025 végi USD 62/hordó. Az árlendület még nagyobb, mint 2022-ben.

Határidős havi átlagárak (olaj, gáz)

Két fontos körülmény miatt más a mostani helyzet mint a 2022-es

Az első ilyen a földgázár, mely sokkal fontosabb az alapvető építőanyagok (cement, tégla, üveggyártás) szempontjából. A gáz ára továbbra is 40 EUR/MWh körüli, az idén márciusban tapasztalt rövid csúcs után, és ez a 2022-es válságszint töredéke (csúcs: 339 EUR/MWh, éves átlag: 133 EUR/MWh). Amíg a gázpiacok viszonylag nyugodtak maradnak, az építőanyagárakra való áthárítás sokkal korlátozottabb lesz, mint 2022-ben. Másodszor, az olaj határidős görbéje azt mutatja, hogy a piacok a jelenlegi áremelkedést átmenetinek tekintik.

A Hormuz-sokk tehát valós, és már látható az energiaárakban, de strukturálisan eltér a 2022-es ukrán válságtól. A döntő változó a földgáz lesz: ha a gázárak elkezdik követni az olajárak emelkedését, az építőiparnak fel kell készülnie a 2022-es költségspirál megismétlődésére. A határidős árak egyelőre egy visszafogott, átmeneti sokkra utalnak. Ennek ellenére az elkövetkező hónapokban az energiaár-sokk elkezdhet majd megjelenni az európai építőipari árakban.