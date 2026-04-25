Megismétlődhet a 2022-es energiasokk? Itt az elemzői verdikt: ezt hozhatja el a Hormuz-sokk

Pénzcentrum
2026. április 25. 18:28

Az iráni konfliktus eszkalációja és a Hormuzi-szoros lezárása sokkolta a globális energiapiacokat. Az európai építőipar számára ez 2022 elejére emlékeztet, amikor Oroszország ukrajnai inváziója példátlan energiaár-emelkedést váltott ki, amely gyorsan begyűrűzött az építőanyagárakba. De vajon megismétlődhet-e a 2022-es energiasokk? Michael Klien, az Euroconstruct osztrák elemzője erre a kérdésre kereste a választ.

Az Európai Bizottság márciusi építőipari felmérése szerint az anyag- és géphiány a legtöbb Euroconstruct országban visszafogott maradt. Ez pont a 2021-2022-es időszak ellentéte, amikor az anyaghiány Európa-szerte ugrásszerűen megnőtt. Az ellátási láncban sincs még zavar. Ugyanakkor 2022 megmutatta, hogy az ilyen zavarok több hónapos késéssel is jelentkezhetnek amint a megemelkedett energiaárak kifejtik a hatásukat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az árvárakozások kezdenek megfordulni, de a korrekció még részleges

Az Európai Bizottság ugyanezen felmérésből kiderül, hogy az építőipari cégek az új energiakörnyezetet még nem építették be az értékesítési árvárakozásokba. A legtöbb országban továbbra is visszafogottak az árvárakozások. A legfrissebb osztrák felmérés előzetes eredményei – amelyek még nem szerepelnek a közzétett adatokban – azonban jelentős felfelé irányuló elmozdulást mutatnak. A következő felmérésből kiderül majd, hogy ez általános európai trend lesz-e. A vállalatok elkezdtek átárazni, és az elkövetkező hónapokban szélesebb körű kiigazítás következhet az európai piacokon.

Az energiasokk már látható

Idén márciusban a Brent nyersolaj hónap eleji ára átlagosan USD 98/hordó körül alakult, majdnem annyi mint a 2022-es USD 99/hordó átlag, és jóval több mint a 2025 végi USD 62/hordó. Az árlendület még nagyobb, mint 2022-ben.

Határidős havi átlagárak (olaj, gáz)

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Két fontos körülmény miatt más a mostani helyzet mint a 2022-es

Az első ilyen a földgázár, mely sokkal fontosabb az alapvető építőanyagok (cement, tégla, üveggyártás) szempontjából. A gáz ára továbbra is 40 EUR/MWh körüli, az idén márciusban tapasztalt rövid csúcs után, és ez a 2022-es válságszint töredéke (csúcs: 339 EUR/MWh, éves átlag: 133 EUR/MWh). Amíg a gázpiacok viszonylag nyugodtak maradnak, az építőanyagárakra való áthárítás sokkal korlátozottabb lesz, mint 2022-ben. Másodszor, az olaj határidős görbéje azt mutatja, hogy a piacok a jelenlegi áremelkedést átmenetinek tekintik.

A Hormuz-sokk tehát valós, és már látható az energiaárakban, de strukturálisan eltér a 2022-es ukrán válságtól. A döntő változó a földgáz lesz: ha a gázárak elkezdik követni az olajárak emelkedését, az építőiparnak fel kell készülnie a 2022-es költségspirál megismétlődésére. A határidős árak egyelőre egy visszafogott, átmeneti sokkra utalnak. Ennek ellenére az elkövetkező hónapokban az energiaár-sokk elkezdhet majd megjelenni az európai építőipari árakban.
#európa #építőipar #gazdaság #világ #földgáz #olaj #irán #olajár #energiaválság #orosz-ukrán háború #energiaárak

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 25.
Veszélyben a nyári repülős utak? Mi lesz a foglalásokkal, ha beüt a kerozinhiány?
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 25.
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2026. április 25.
Drámai számok érkeztek a magyar iskolákból: minden harmadik diák érintett, erről minden szülőnek tudnia kell
2026. április 25.
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
2
1 hete
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
3
1 hete
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
4
1 hete
Donald Trump kimondta, mit gondol Magyar Péterről: erre a váratlan fordulatra senki sem számított
5
1 hete
Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés
KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 25. 18:06
Kvíz: Átmennél a nagy magyar filmvígjáték-teszten? Lássuk, ki nevet a végén!
Pénzcentrum  |  2026. április 25. 17:55
Bejelentette Orbán Viktor: lemond a parlamenti mandátumáról
Agrárszektor  |  2026. április 25. 17:34
Kemény jóslat érkezett arról, mi várhat Budapestre a jövőben