Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van

Negyven éve történt a csernobili atomkatasztrófa, amelynek valódi súlyát Magyarországon csak késve, töredékesen és sokszor félreértéseken keresztül ismerte meg a társadalom. A baleset máig nem lezárt történet: generációk különböző pontokon kapcsolódtak hozzá, a gyerekkori emlékektől egy riportfilmen át a fukusimai sokkig és a 2019-es HBO‑sorozatig. A kerek évforduló apropóján most nem az események kronológiáját idézzük fel, hanem azt vizsgáljuk, hogyan él tovább Csernobil a magyar társadalmi emlékezetben, hogyan formálja az atomenergiához való viszonyunkat, és miért kerül elő újra és újra a jelen válságai, félelmei és kulturális reflexei között.

Napra pontosan negyven éve történt a csernobili atomkatasztrófa. Aki akkor már élt, soha nem felejti el a napot. Pontosabban nem felejtette volna el, ha tudta volna, mi történt valójában az 1986. április 26-ra virradó éjszakán a szovjet Pripjaty városától 3 km-re.

Az éjszaka és az azt követő napok, hetek pontos eseményeit talán a legtöbben már ismerik, az események ismertetését már számos korábbi évfordulón megtették előttünk. A mostani kerek évforduló kapcsán inkább arra keressük elsősorban a választ, hogy a magyar társadalom hány különböző ponton, milyen formában kapcsolódott ehhez a az eseményhez az elmúlt 40 évben, és hová került az atomenergia kérdése a mindennapi életünkben.

A ma élő magyarok közül van, aki gyerekként, fiatal felnőttként élte át az eseményeket, amikor még csak a legelszántabb ufóhívők vették komolyan az első szivárgó figyelmeztetéseket. A mostani középkorosztálynak Vujity Tvrtko 1999-es, tizenkét perces Napló-riportja volt az első valódi találkozásuk a katasztrófával. A következő óriási vörös felkiáltójel a 2011-es fukusimai atomerőmű balesete volt, amely újra előhozta a régi félelmeket, és egy új generáció számára ez lett az első nagy jelenlévő nukleáris sokk. A 2019-es HBO-sorozat pedig újabb lökést adott: hirtelen mindenki újra az 1986-os eseményekről beszélt, és Csernobil katasztrófája ismét bekerült a kollektív tudatba.Tehát nehéz ma olyan korosztályt találni Magyarországon, Európában vagy akár a világon, amelynek ne lenne valamilyen viszonya ehhez a történethez.

Éppen ezért most nem az események kronológiáját idézzük fel, hanem azt vizsgáljuk meg, hogyan él tovább Csernobil a társadalmi emlékezetben, és hogyan formálja az atomenergiához való viszonyunkat itt a 2026-os energiaválság kellős közepén.

Csernobili atomerőmű 2016-ban. Forrás: Getty Images

Nem félünk!

Magyarországon az 1980-as években Paks modernizációja sikertörténeteként jelent meg, ezért sokáig nem alakult ki erős veszélyérzet a lakosságban.

Ferencz Zoltán szociológus, a Károli Gáspár Református Egyetem docense szerint Csernobil katasztrófájának társadalmi hatása máig részben abból fakad, hogy a baleset egy olyan technológiai környezetben történt, amelyet a laikusok egészen egyszerűen nem értenek. Azt ma már tudjuk, hogy emberi mulasztás és hibás beavatkozás vezetett a robbanáshoz, ahogy a legtöbb nukleáris balesetnél, de maga a technológia továbbra is „fekete doboz”. Sőt, még a szakemberek is szigorú protokollok mentén képesek csak működtetni.

Az is köztudott, hogy a szovjet kommunikáció teljes homályban tartotta az eseményeket, így valódi tudás híján a katasztrófa valódi feldolgozása sem kezdődhetett meg. Csernobil „külső” eseményként rögzült, és a rendszerváltás előtti információhiány miatt a társadalom csak később szembesült a valós tényekkel, következményekkel.

Az ehhez hasonló katasztrófák a hatalomba és az intézményekbe vetett bizalmat erodálják

- fejtette ki a szakember. De ez már csak visszamenőleg történt meg, a rendszerváltás utáni évtizedekben (éppen az említett széles tömegek számára elérhető riportfilm által is) láttunk rá posztszovjet társadalomként, miben is éltünk korábban.

Nyugat Európában azért alakult ki kritikusabb hozzáállás, mert a zöld mozgalmak évtizedeken át napirenden tartották ezt a kérdést, rákérdeztek a hulladékkezelésre, a szállításra, a működésre. Magyarországon ezzel szemben az atomenergia csak konfliktusok vagy politikai döntések idején kerül elő, majd gyorsan visszasüllyed a háttérbe. A társadalom „kapacitása” is más: ahol a létbiztonság stabil, ott több figyelem jut környezeti és technológiai kockázatokra, ahol a mindennapi megélhetés viszi el az energiát, ott ezek háttérbe szorulnak.

A klímaváltozás elleni technológiák, napelemek, akkumulátorok és az elektromos autók maguk is új környezeti és hulladékkezelési problémákat hoznak létre, és a technológiai rétegződés a hétköznapi ember számára frusztrációt és szorongást okoz, miközben a rendszer egészét nem lehet megkerülni. A modern életforma teljesen függ az elektromos energiától. A megújulók terjedése fontos, de a jelenlegi technológiai szinten nem képesek stabilan ellátni egy országot, így az atomenergia kiváltása ma még nem reális.

Csernobil tehát Magyarországon nem feldolgozott trauma, hanem egy félig elfelejtett történet, amelyet időről időre újraírnak a körülmények: egy riportfilm, egy újabb baleset, egy energiaválság. A társadalmi emlékezet nem lineáris, hanem réteges, és éppen ez magyarázza, hogy negyven év után is újra kell beszélnünk róla.

Atomot nekünk!

A társadalmi emlékezet hullámzása után érdemes megnézni, hogyan alakult át az atomenergiáról való gondolkodás a szakpolitikai térben. Aszódi Attila szerint a Csernobil óta eltelt negyven év nemcsak technológiai, hanem szemléleti fordulatokat is hozott. A következő kapcsolódási pont, amikor újra tömegek figyelmének középpontjába került az atomenergia, az a fukusimai katasztrófa volt.

Fukusima 2011 2011. március 11-én Japán keleti partjainál bekövetkezett a hatalmas 2011-es tōhokui földrengés és cunami, amely után egy óriási cunami csapott le a part menti területekre. A hullámok elárasztották a Fukushima Daiichi Atomerőmű-vet, és tönkretették azokat a rendszereket, amelyek a reaktorok hűtéséhez kellettek. Hűtés nélkül a reaktorok túlmelegedtek, részleges leolvadás történt, és több robbanás is megrongálta az épületeket. Radioaktív anyagok kerültek a környezetbe, ezért a környéket kiürítették, és hosszú távú környezeti, gazdasági és társadalmi következményekkel kellett szembenézni.

Azonban a japán baleset egészségügyi és környezeti következményei össze sem hasonlíthatók Csernobiléval.

A szovjet rendszer hibái Fukusimában nem ismétlődtek meg. A japán esetben a sugárzásból eredő egészségkárosodás elhanyagolható volt, a helyzetet transzparensen kezelték. Ugyanakkor rámutatott az intézményrendszer szerepére: két, egymástól mindössze néhány kilométerre lévő erőművet ugyanaz a természeti hatás ért, mégis csak az egyik ment tönkre. A különbség a tervezési alapokban és a hatósági felügyeletben rejlett.

- mondta el Aszódi Attila, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára.

A fukusimai baleset megmutatta: nemcsak a szovjet típusú reaktorok lehetnek sérülékenyek. A világ atomenergetikája mégis mélyreható szabályozási és tervezési felülvizsgálatot indított el.

Miért félünk?

A szakember szerint a nukleáris technológiával kapcsolatos félelem valós, de szubjektív. A sugárzás mérhetősége félrevezető: attól, hogy kimutatható, még nem feltétlenül veszélyes. A félelem társadalmi és kulturális tényezők által formált, ezért országonként eltérő. Magyarországgal ellentétben Németországban ez politikai hisztériává nőtte ki magát, és olyan döntésekhez vezetett, amelyek mérnöki szempontból nehezen indokolhatók, például a Fukusimához hasonló reaktorok leállítása egy olyan országban, ahol nem várható sem nagy földrengés, sem cunami.

Az elmúlt években azonban világszerte fordulat látszik. Az orosz–ukrán háború miatti árvolatilitás, az ellátásbiztonság felértékelődése és a mesterséges intelligencia energiaigénye mind abba az irányba mutatnak: stabil, folyamatos termelésre van szükség. Aszódi szerint „zsinóráramhoz zsinórtermelők kellenek”, és ebben az atomenergia kulcsszereplő. A megújulókra épülő, teljesen atommentes jövő ma még nem reális: a szezonális energiatárolás technológiája drága és kiforratlan.

A jövőt illetően a szakértő nem számít arra, hogy Németország visszatérne a nagy reaktorokhoz, de a kis moduláris reaktorok iránt már ott is nagyobb a nyitottság. Ezzel szemben több nyugat‑európai ország, Hollandia, Belgium, Svédország, Olaszország újra az atomenergia felé fordult, míg Közép‑Európában továbbra is stabil a társadalmi támogatottság.

Aszódi szerint a jövő energiarendszere mindenhol diverzifikált lesz: fosszilis, megújuló és nukleáris források együttese. Nem az a kérdés, hogy kiváltható‑e az atomenergia, hanem az, hogy a mixből mennyire nélkülözhetetlen. A válasza egyértelmű: nagyon.

Not great, not terrible

És miközben a szakpolitikai térben újra felértékelődik az atomenergia, a kulturális térben is újra előkerül: a Csernobil‑sorozat példátlan hatása azt mutatja, hogy a katasztrófa negyven év után is élő, újraértelmezhető történet. Innen kicsit nehéz visszatekerni, de 40 évvel ezelőtti katasztrófához a most aktív generáció utolsó kapcsolódási pontja egy sorozat. A 2019-es Chernobyl című ötrészes HBO-miniszéria nemcsak magát a robbanást mutatta be, hanem azt a rendszert is, amiben a katasztrófa megtörténhetett. De miért ment ekkorát a sorozat 33 évvel a katasztrófa után, miért kell róla beszélni ezen a napon, arról Kovács Bálint, kulturális újságíró, kritikus beszélt.

„A Csernobil‑sorozatnak mindenekelőtt azért lett ekkora társadalmi hatása, mert rendkívül jó film volt: olyan jelenetekkel, amelyekre még évekkel később is ha csak rágondolunk, libabőrözünk.”

A téma önmagában is erős, de igazán azért ment nagyot, szerinte mert emberi történeteken keresztül mutatta meg a katasztrófát. A bányászok áldozatvállalása, a szülő nő története vagy a kisemberek kiszolgáltatottsága sokkal közelebb hozta a nézőkhöz a tragédiát, mint bármilyen korábbi dokumentumfilm:

a sorozat persze nem magyarázta el az atomreaktorok működését, nem is ez volt a célja, mégis tömegek kezdtek ismét foglalkozni a témával, hogyan működik egy atomerőmű

Kovács Bálint szerint a sorozat valódi társadalmi hatása az volt, hogy metaforává tette a politikai alkalmatlanságot és hazugságot. A „nem jó, de nem is tragikus” jelenet például önálló mémmé vált, és sokak számára a döntéshozói inkompetencia szimbóluma lett. A sorozat azt mutatta meg, hogyan sodorhatja veszélybe egy egész társadalom életét egy zárt, arrogáns hatalmi struktúra: és ez a felismerés ma talán még aktuálisabb, mint a bemutató idején. A fikciós elemek helyenként leegyszerűsítettek bizonyos történeti részleteket, de Kovács Bálint szerint ez természetes:

a dráma nem tudományos ismeretterjesztés, hanem érzelmi azonosulás.

A sorozat a történelmi trauma feldolgozásában is szerepet játszhat szerinte. Egy nemzetközi sikerű, díjakkal elhalmozott sorozat sokkal több embert ér el, mint bármilyen iskolai megemlékezés, és újra beszédtémává teheti a múltat. Nem oldja fel a traumát, de kaput nyit arra, hogy egy társadalom szembenézzen vele. Kelet‑Európában ez különösen erős hatás, hiszen a régió még mindig viseli a szovjet rendszer örökségét. Bálint szerint épp ez a sorozat egyik legfontosabb érdeme: hogy a katasztrófát nem technológiai, hanem emberi és politikai történetként mutatta meg.

Miért nem tudjuk „lezárni” Csernobilt?

Negyven év távlatából Csernobil már nem csak történet, hanem több különböző síkon tovább élő tapasztalat. A társadalmi emlékezetben egy félig feldolgozott, időről időre újra felbukkanó trauma, a szakpolitikában egy olyan mérföldkő, amely alapjaiban formálta át a nukleáris biztonságról és az energiarendszerekről való gondolkodást, a kultúrában pedig egy olyan metafora, amely újra és újra értelmet nyer, amikor a hatalom, a felelősség vagy a technológiai kiszolgáltatottság kerül napirendre.

A három nézőpont együtt rajzolja ki, miért nem tudunk „túl lenni” Csernobilon. Mert nem csupán egy múltbeli baleset, hanem egy olyan esemény, amelyhez minden korszak hozzáírja a maga kérdéseit a bizalomról, a transzparenciáról, a technológiáról, a félelemről és arról, hogyan próbálunk eligazodni egy egyre összetettebb világban. A katasztrófa negyven év után is velünk van, de nem azért, mert nem tudjuk elengedni, hanem mert még mindig dolgunk van vele. A társadalomnak, a döntéshozóknak és a kultúrának egyaránt.