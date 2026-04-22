Súlyos üzemanyaghiány üthet be Európában: brutális drágulás jöhet Magyarországon is?

Bár Európa-szerte egyre komolyabb fennakadásokat és járatritkításokat okoz a geopolitikai feszültségek miatti kerozinhiány, a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egyelőre stabil az üzemanyag-ellátás. A hazai piacot a Mol termelése és a folyamatos import együttesen biztosítja. A szűkös tárolókapacitások miatt azonban Magyarország sem függetlenítheti magát teljesen egy tartóssá váló globális hiánytól. Ez a helyzet a repülőjegyek árának további emelkedésével is járhat - írta a Telex.

Az elmúlt hetekben folyamatosan érkeztek a hírek az európai repülőtereken kialakult kerozinellátási gondokról. Az iráni konfliktus és a közel-keleti szállítási útvonalak korlátozott hozzáférése miatt jelentősen visszaesett a globális üzemanyag-kínálat. Emiatt a légitársaságok sorra törlik vagy ritkítják járataikat. Bár az Európai Bizottság szerint hivatalosan még nincs hiány, a szervezet már készül a lehetséges fennakadásokra. Egy friss elemzés rámutatott: a világ húsz legnagyobb légitársasága szinte kivétel nélkül kapacitáscsökkentésre kényszerül.

Ezzel szemben Budapesten jelenleg nincs ok aggodalomra. A repülőtér üzemeltetője, valamint a hazai kerozinellátást biztosító két fő szereplő, a Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft. (RÜK) és az Air BP is megerősítette, hogy az ellátás zavartalan. A Mol százhalombattai finomítójából egy 40 kilométeres vezetéken keresztül folyamatosan érkezik az üzemanyag a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Emellett a két, egymással versenyző beszerzési forrás jelenléte kifejezetten javítja az ellátásbiztonságot.

A jelenlegi stabilitás ellenére Magyarország nem tudja teljesen függetleníteni magát az európai folyamatoktól. Szakértők szerint a hazai kerozintermelés normál időszakban sem elegendő a magyar igények kielégítésére. Emiatt folyamatos vasúti importra szorulunk, amely jellemzően a mediterrán térség kikötőiből és finomítóiból érkezik. A helyzetet nehezíti, hogy a Dunai Finomító egy tavalyi tűzeset miatt csökkentett kapacitással üzemel, miközben az európai piac eleve nagymértékben importfüggő.

A budapesti repülőtér napi kerozinfelhasználása a nyári csúcsidőszakban eléri az 1200-2000 tonnát. A jelenlegi tartályok mindössze 4-5 napnyi, míg az országos, főleg Kecskeméten tárolt stratégiai készletek is csupán körülbelül egyheti fogyasztást képesek fedezni a mostani forgalom mellett. Emiatt a folyamatos belföldi termelés és a megszakítás nélküli import elengedhetetlen a repülőtér zavartalan működéséhez. Mindezek tükrében a tárolókapacitások bővítése rendkívül időszerűvé vált.

Az üzemanyaghiány és az egyre dráguló kerozin komoly pénzügyi terhet ró a légitársaságokra. A Wizz Air például már jelezte, hogy tízmillió eurós nagyságrendű veszteséget könyvelhet el a megugró költségek miatt. A légitársaságok ugyan gyorsan képesek átalakítani a tankolási stratégiájukat, de mivel a magyarországi kerozin korábban sem tartozott az olcsóbbak közé, egy esetleges európai ellátási krízis esetén a hazai piac is rendkívül sérülékennyé válhat.

A globális hiány a környezetbarát, fenntartható repülőgép-üzemanyagokra (SAF) való átállási terveket is háttérbe szorította, hiszen jelenleg a hagyományos kerozin biztosítása is komoly kihívást jelent Európának. Bár Budapest eddig sikeresen elkerülte a járatritkításokat, az emelkedő jegyárak és a bizonytalan nyári előrejelzések miatt a repülőtér fontos javaslatot tett. Arra kérik az utazókat, hogy indulás előtt minden esetben kísérjék figyelemmel járataik státuszát a légitársaságok hivatalos felületein.