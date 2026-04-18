2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
21 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy olajszállító tartályhajó füstöl a Hormuzi-szorosban, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Megy a csiki-csuki: Irán megint lezárta a Hormuzi-szorost, közben Trump "meglehetősen jó" hírekről beszél

Pénzcentrum
2026. április 18. 12:31

Irán az amerikai blokádra hivatkozva alig egy nap után ismét átvette a teljes ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett. Donald Trump eközben optimistán, de konkrétumok nélkül beszélt a közel-keleti országgal kapcsolatos fejleményekről - írta meg a BBC.

Az iráni média által közzétett közleményben a hadsereg vezetése nyílt kalózkodásnak nevezte az amerikai intézkedéseket. Kiemelték, hogy a kialakult helyzet miatt a stratégiai jelentőségű tengeri útvonal feletti ellenőrzés visszaállt a korábbi rendbe. A szoros így ismét az iráni fegyveres erők szigorú felügyelete alá került.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

A feszült helyzet ellenére Donald Trump bizakodó hangnemben nyilatkozott. Az amerikai elnök elmondása szerint "meglehetősen jó" híreket kapott Irán felől. Azt azonban már nem részletezte, hogy nyilatkozatában pontosan mire is gondolt.
Címlapkép: Getty Images
#világ #konfliktus #donald trump #irán #hadsereg #olajár #amerikai egyesült államok #geopolitika #háború #Közel-Kelet #tűzszünet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 18. szombat
Andrea, Ilma
16. hét
Április 18.
Cirkuszok világnapja
Április 18.
Műemlékvédelmi világnap
Április 18.
Rádióamatőr világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Változásjelentési kötelezettség
a szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
