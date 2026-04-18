Megy a csiki-csuki: Irán megint lezárta a Hormuzi-szorost, közben Trump "meglehetősen jó" hírekről beszél

Irán az amerikai blokádra hivatkozva alig egy nap után ismét átvette a teljes ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett. Donald Trump eközben optimistán, de konkrétumok nélkül beszélt a közel-keleti országgal kapcsolatos fejleményekről - írta meg a BBC.

Az iráni média által közzétett közleményben a hadsereg vezetése nyílt kalózkodásnak nevezte az amerikai intézkedéseket. Kiemelték, hogy a kialakult helyzet miatt a stratégiai jelentőségű tengeri útvonal feletti ellenőrzés visszaállt a korábbi rendbe. A szoros így ismét az iráni fegyveres erők szigorú felügyelete alá került.

A feszült helyzet ellenére Donald Trump bizakodó hangnemben nyilatkozott. Az amerikai elnök elmondása szerint "meglehetősen jó" híreket kapott Irán felől. Azt azonban már nem részletezte, hogy nyilatkozatában pontosan mire is gondolt.