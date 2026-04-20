Készül a mesterterv: így tennének rendet a haditengerészet segítségével a németek a Hormuzi-szorosban

Németország vizsgálja annak lehetőségét, hogy haditengerészeti erővel biztosítsa a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban. Boris Pistorius védelmi miniszter szerint a tervek kidolgozása már elkezdődött, de a tényleges katonai szerepvállaláshoz több szigorú feltételnek is teljesülnie kell - írta a 24.hu.

A tárcavezető elmondta, hogy jelenleg a lehetséges műveleti struktúrákat és a partnerekkel való együttműködés módjait térképezik fel. Bár a tervezés még korai szakaszban jár, a felkészülés már zajlik. Egy esetleges német bevetésre azonban csak akkor kerülhet sor, ha tartós tűzszünet lép életbe.

Emellett elengedhetetlenek a megfelelő nemzetközi jogi keretek, a küldetést pedig a német parlamentnek, a Bundestagnak is jóvá kell hagynia.

Németország esetleges részvétele a Hormuzi-szorosnál tervezett akcióban nem csupán szimbolikus politikai üzenet lenne. Pistorius rámutatott, hogy a német haditengerészet komoly aknamentesítési képességekkel rendelkezik, és ezen a téren hagyományosan vezető szerepet tölt be a NATO-ban.

Jelenlétük így ténylegesen a tengeri kereskedelem szabadságát szolgálná. A miniszter a helyzetet értékelve hangsúlyozta: bár a közel-keleti konfliktus nem Németország háborúja, annak hatásait és következményeit az ország is közvetlenül megérzi.