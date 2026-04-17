Fordított a Tisza, bukott a korábbi Paks-miniszter: már 138 mandátummal számolhat Magyar Péter
Megfordította a vasárnapi állást, és megnyerte a paksi központú választókerületet a Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás. A pénteken összeszámolt átjelentkezős és külképviseleti szavazatokkal végül maga mögé utasította egykori miniszter ellenfelét, Süli Jánost - számolt be a Telex.
Múlt vasárnap még Süli János vezetett 138 szavazattal Tolna vármegye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében. Péntekre azonban feldolgozták annak a több mint kétezer választónak a voksát is, akik átjelentkezéssel vagy a külképviseleteken szavaztak. Mivel az ő döntő többségük a Tisza Párt jelöltjét támogatta, az eredmény megfordult.
A Nemzeti Választási Iroda végleges, százszázalékos feldolgozottságú adatai alapján Cseh Tamás 893 szavazatos előnnyel győzött. A voksok 47,42 százalékát, vagyis 20 880 szavazatot szerzett meg. Ellenfele 45,39 százalékkal, összesen 19 987 szavazattal a második helyre szorult. A Mi Hazánk Mozgalom jelöltje, Janecska Zoltán a szavazatok 6,05 százalékát kapta.
A most legyőzött Süli János korábban a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója volt. Ezt követően öt éven át miniszterként, majd államtitkárként felelt a paksi bővítésért Orbán Viktor kormányaiban.
Cseh Tamás győzelmével a Tisza Párt parlamenti képviselőinek száma 138-ra emelkedett. Ez a mandátumszám azonban még tovább nőhet. Országszerte ugyanis több olyan szoros választókerület van, ahol a külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok szintén a párt jelöltjeinek hozhatnak győzelmet.
Péntek reggel megkezdődött az átjelentkezéssel, valamint a külképviseleteken leadott szavazatok átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.