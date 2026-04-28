Teherán égboltja a kiemelkedő Milad-toronnyal és az Alborz hegyvonulatot (Tochal-hegy) elrejtő légszennyezéssel Teheránban, Iránban.
Világ

Marco Rubio lerántotta a leplet: megsemmisült Irán flottája, de a legfőbb vezetőről semmi hír

Pénzcentrum
2026. április 28. 08:54

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint Irán a rakétakészletének felét már felélte az amerikai-izraeli katonai műveletek kezdete óta. Emellett a perzsa állam elvesztette hadiipari kapacitását és haditengerészetét. Az Egyesült Államok úgy véli, hogy az ország új legfőbb vezetője, a nyilvánosság előtt március óta nem mutatkozó Modzstaba Hámenei továbbra is életben van.

A politikus a Fox News hírtelevíziónak adott interjújában fejtette ki, hogy a konfliktus során a perzsa állam katonailag jelentősen meggyengült. A fegyverarzenál megfeleződése mellett Teherán jelenleg már érdemi fegyvergyártásra és haditengerészeti műveletekre sem képes.

Rubio kitért az iráni vezetés körüli bizonytalanságokra is. Az Irán elleni háború első napján végrehajtott bombázások során életét vesztette Ali Hámenei ajatollah, az ország akkori legfőbb vezetője. Utódjául röviddel ezután a fiát, Modzstaba Hámeneit választották meg. Ő azonban március eleje óta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt.

Eltűnése miatt folyamatosak a találgatások az egészségi állapotáról. A külügyminiszter ugyanakkor megerősítette: Washingtonnak nincs bizonyítéka arra, hogy az új vezető ne lenne életben.

A diplomáciai viszonyok kapcsán Marco Rubio az interjúban egyértelművé tette azt is, hogy soha nem állt kapcsolatban Abbász Arágcsi iráni külügyminiszterrel.
Címlapkép: Getty Images
#fegyver #világ #konfliktus #usa #irán #hadsereg #külpolitika #háború #rakéta #izraeli-iráni háború #diplomácia

