Brutális a szakadék a fővárosi lakáspiacon: ennek vajon vége lesz valaha?

Kettészakadt a budapesti ingatlanpiac: a jó állapotú, reálisan árazott lakások gyorsan gazdára találnak, miközben a túlárazott ingatlanok hónapokra beragadnak a kínálatban. A vevők visszatértek, de sokkal tudatosabbak és racionálisabbak lettek. Ez az árak alakulásában is megmutatkozik, hiszen a prémium kategória drágul, míg a gyengébb adottságú lakások ára stagnál.

Az év eleji fellendülés egy stabil, aktív, de erősen szelektív piacot hozott létre. Jelenleg elsősorban a közepes méretű, másfél-három szobás, azonnal költözhető ingatlanok a legkeresettebbek - írja friss elemzésében a Balla Ingatlan. Az irreálisan magas árakkal ma már nem érdemes próbálkozni, mert a vásárlók gyorsan és kifejezetten tudatosan szűrik ki ezeket a hirdetéseket. Ez a tendencia az értékesítési időkben is élesen megmutatkozik. Míg a megfelelően beárazott lakások 4–8 hét alatt elkelnek, a túlárazott, rosszul pozicionált ingatlanok eladása akár fél évig is elhúzódhat.

A tudatos vásárlói magatartás az árak differenciált emelkedését hozta magával. Az V. kerületben a felújított lakások négyzetméterára 1,5–2 millió forint között mozog, de a prémium szegmensben ennél magasabb összegek is előfordulnak. Ebben a városrészben továbbra is a befektetési célú vásárlás a meghatározó.

A XIII. kerületben a panellakások négyzetméterenként 800 ezer és 1,1 millió forint között cserélnek gazdát, az újszerű lakások pedig az 1,2–1,6 millió forintos sávban mozognak. Itt főként a jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező, korszerűbb ingatlanok dominálnak. Az új építésű lakások piacán a vevők szintén aktívak, de kiemelten figyelik az ár-érték arányt.

A hirdetési irányárak és a tényleges eladási árak között átlagosan 5–10 százalékos a különbség. A reálisan árazott ingatlanoknál jellemzően 3–5 százalékot lehet alkudni. A túlárazott lakások esetében viszont maga a piac kényszeríti ki a 8–10 százalékos engedményt.

A vásárlói kör jelenleg kiegyensúlyozott képet mutat. A saját célra vásárlók, az első lakáshoz jutók és a befektetők egyaránt jelen vannak a piacon, utóbbiak főleg a belvárosban aktívak. Az adásvételeknél ismét meghatározó szerepet játszanak a lakáshitelek. A felvett hitelösszeg leggyakrabban 20 és 50 millió forint között alakul, amit a vevők gyakran állami támogatásokkal is kombinálnak.

A bérlakáspiacon is a jó állapotú és kedvező elhelyezkedésű ingatlanokat keresik a leginkább. A bérleti díjak az idén enyhén emelkedtek: a XIII. kerületben 180–300 ezer, az V. kerületben pedig 250–500 ezer forint közötti havi díjakkal érdemes számolni.

A következő hónapokban nem várható jelentős fordulat a szektorban: a Balla Ingatlan szerint a piac stabil és kiszámítható marad. A jó adottságú lakások ára tovább emelkedhet, míg a korszerűtlenebb, túlárazott ingatlanok iránti kereslet folyamatosan csökken.