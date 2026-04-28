Akár napi 18 órás műszakban is dolgozhatnak a diákok a BL-döntőn, nem mindennapi tapasztalatot ígér a munka.
Brutális a szakadék a fővárosi lakáspiacon: ennek vajon vége lesz valaha?
Kettészakadt a budapesti ingatlanpiac: a jó állapotú, reálisan árazott lakások gyorsan gazdára találnak, miközben a túlárazott ingatlanok hónapokra beragadnak a kínálatban. A vevők visszatértek, de sokkal tudatosabbak és racionálisabbak lettek. Ez az árak alakulásában is megmutatkozik, hiszen a prémium kategória drágul, míg a gyengébb adottságú lakások ára stagnál.
Az év eleji fellendülés egy stabil, aktív, de erősen szelektív piacot hozott létre. Jelenleg elsősorban a közepes méretű, másfél-három szobás, azonnal költözhető ingatlanok a legkeresettebbek - írja friss elemzésében a Balla Ingatlan. Az irreálisan magas árakkal ma már nem érdemes próbálkozni, mert a vásárlók gyorsan és kifejezetten tudatosan szűrik ki ezeket a hirdetéseket. Ez a tendencia az értékesítési időkben is élesen megmutatkozik. Míg a megfelelően beárazott lakások 4–8 hét alatt elkelnek, a túlárazott, rosszul pozicionált ingatlanok eladása akár fél évig is elhúzódhat.
A tudatos vásárlói magatartás az árak differenciált emelkedését hozta magával. Az V. kerületben a felújított lakások négyzetméterára 1,5–2 millió forint között mozog, de a prémium szegmensben ennél magasabb összegek is előfordulnak. Ebben a városrészben továbbra is a befektetési célú vásárlás a meghatározó.
A XIII. kerületben a panellakások négyzetméterenként 800 ezer és 1,1 millió forint között cserélnek gazdát, az újszerű lakások pedig az 1,2–1,6 millió forintos sávban mozognak. Itt főként a jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező, korszerűbb ingatlanok dominálnak. Az új építésű lakások piacán a vevők szintén aktívak, de kiemelten figyelik az ár-érték arányt.
A hirdetési irányárak és a tényleges eladási árak között átlagosan 5–10 százalékos a különbség. A reálisan árazott ingatlanoknál jellemzően 3–5 százalékot lehet alkudni. A túlárazott lakások esetében viszont maga a piac kényszeríti ki a 8–10 százalékos engedményt.
A vásárlói kör jelenleg kiegyensúlyozott képet mutat. A saját célra vásárlók, az első lakáshoz jutók és a befektetők egyaránt jelen vannak a piacon, utóbbiak főleg a belvárosban aktívak. Az adásvételeknél ismét meghatározó szerepet játszanak a lakáshitelek. A felvett hitelösszeg leggyakrabban 20 és 50 millió forint között alakul, amit a vevők gyakran állami támogatásokkal is kombinálnak.
A bérlakáspiacon is a jó állapotú és kedvező elhelyezkedésű ingatlanokat keresik a leginkább. A bérleti díjak az idén enyhén emelkedtek: a XIII. kerületben 180–300 ezer, az V. kerületben pedig 250–500 ezer forint közötti havi díjakkal érdemes számolni.
A következő hónapokban nem várható jelentős fordulat a szektorban: a Balla Ingatlan szerint a piac stabil és kiszámítható marad. A jó adottságú lakások ára tovább emelkedhet, míg a korszerűtlenebb, túlárazott ingatlanok iránti kereslet folyamatosan csökken.
Országos átlagban 95 napra nőtt a lakások és családi házak értékesítési ideje, miközben a vevők alkupozíciója jelentősen erősödött.
Három kulcsfontosságú terület élére nevezett meg tárcavezetőket Magyar Péter: vezetőt kapott a kulturával, technológiával foglalkozó tárca, és egy kormánybiztost is megnevezett.
Elképesztő, milyen alacsony a Duna vízszintje: nagyon kellene a csapadék, megint látszik az Ínség-szikla
A tartósan aszályos időjárás miatt a Duna vízállása Budapestnél 90 centiméter alá süllyedt: a Gellért-hegy lábánál ismét felszínre került a ritkán látható Ínség-szikla.
Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök felajánlotta lemondását a pártelnöki posztról, de ezt a testület nem fogadta el.
Elképesztő módszerrel babrálták meg a villanyórát a népszerű hazai üdülőhelyen: rengeteg pénzt hozott a tiltott trükk, míg le nem csaptak az ellenőrök
Vádat emeltek egy Balaton-parti pékség koszovói tulajdonosa ellen, aki a villanyóra manipulálásával több mint ötmillió forint értékben lopott áramot.
Kilencvennyolc éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar származású klinikai pszichológus és holokauszttúlélő, a világhírű "A döntés" című könyv szerzője.
Az árplafon és az emelkedő építési költségek szorításában a fejlesztői késedelmek vagy csődök terheit jelenleg a vevők viselik.
Franciaország 2027-től minden új épületben betiltja a gázkazánok telepítését, ami a lakó- és kereskedelmi ingatlanokat egyaránt érinti.
Alig két héttel a választási vereség után a Fidesz-közeli gazdasági elit tagjai állítólag feszített tempóban menekítik külföldre vagyonukat.
Súlyos tévhit dőlt meg a hazai ingatlanokról: teljesen más oka van annak, hogy ennyien élnek saját lakásban
Európában szélsőséges különbségek látszanak a lakástulajdonlásban, miközben a számok mögött teljesen eltérő gazdasági és történeti modellek húzódnak meg.
Egyre gyorsul ezeknek a fáknak a pusztulása Magyarországon: súlyos bajt jelez, amit már nem lehet megállítani?
A kertek, parkok, magán-és közterületek fáinak pusztulását mérték fel kérdőívekkel és kiderült, rohamosan pusztul ez a fajta az egész országban.
Felkavaró előrejelzés érkezett: ebben a három megyében olyan szél lesz, hogy keresztülhúzhatja a hétvégi terveket
Az erős, több helyen viharos szél a talajállapot függvényében felkavarhatja a port, ami látástávolság romlást okozhat.
Mikor van anyák napja 2026-ban? Az ünnep eredete, anyák napi versek, köszöntő - Mit ünneplünk anyák napján?
Honnan ered az anyák napja, és miért ünnepeljük máskor, mint külföldön? Tudd meg a pontos 2026-os dátumot, és válogass válogatott verseink és ajándékötleteink közül!
A választás után sokan arra számítottak, hogy megugrik a külföldről érkező érdeklődés a magyar lakáspiac iránt, de a friss adatok nem mutatnak érdemi áttörést.
Egyértelmű fordulat rajzolódik ki az ingatlanpiacon, melynek következtében a vevők alkupozíciója számottevően erősödött.
Több mint egymillió lakástulajdonos kerülhet bajba: egyetlen mulasztás miatt is elérhetetlenné válhat a bankszámlájuk
Több mint egymillió lakástulajdonos számára közeleg egy fontos határidő: október 31-éig minden társasháznak be kell jegyeznie a földhivatali nyilvántartásba.
Elképesztő árak a magyar ingatlanpiacon: ma már egy vidéki lakás árát is elkérik azért a helyért, ahová csak az autód fér be
Az elmúlt években meredeken emelkedett a garázsok ára, így ma már Budapesten nem ritkán egy vidéki lakás árát kell megfizetni, ha valaki venni szeretne.
Hatalmas mentőövet kaphatnak a magyar családok: súlyos büntetést törölhet el az új kormány egy válás esetén
A választások előtti kivárás után újra mozgásba lendülhet az ingatlanpiac az elkövetkező hetekben.
