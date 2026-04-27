Kiszivárgott egy videó Putyin eltitkolt lányáról: egy európai fővárosban bukkant fel, kiderült miből él most

Vlagyimir Putyin feltételezett legfiatalabb lánya, Jelizaveta Krivonogih álnév alatt élt Párizsban, ahol művészeti menedzsmentet tanult és alkalmi DJ-ként tevékenykedett - állítja több egymástól független külföldi sajtóértesülés is.

Vlagyimir Putyinnak hivatalosan két lánya van volt feleségétől, Ljudmila Ocseretnajától. Több oknyomozó vizsgálat is arra jutott azonban, hogy 2003-ban született egy harmadik lánya is a Szvetlana Krivonogihhal folytatott viszonyából. Egy független orosz Projekt oknyomozó portál 2020-as jelentése szerint a korábban Szentpéterváron takarítónőként dolgozó Szvetlana mintegy 100 millió dollárnyi vagyont kapott Putyinhoz köthető személyektől, igaz a Kreml következetesen tagadta ezeket az értesüléseket.

A nemrég kiszivárgott adatok alapján Putyin állítólagos lánya a Jelizaveta Olegovna Rudnova álnevet használja jelenleg, az ehhez a névhez köthető utazási és személyes információk teljes egyezést mutatnak Jelizaveta ismert adataival.

A dokumentumok a párizsi tartózkodását is egyértelműen alátámasztják. A lány párizsi tartózkodása egyébként nem újdonság, már korábban is beszédtéma volt: akkor egy helyi újságíró konfrontálta a lányt Vlagyimir Putyin bűnei miatt.

A fiatal lány a francia fővárosban művészeti menedzsmentet hallgatott, emellett pedig alkalmanként DJ-ként is fellép. Utóbbiról videó is készült, amely a YouTube-ra is felkerült: