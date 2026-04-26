Tűzoltó helikopter vödröt visz az erdőtűz oltására.
Világ

Brutális tűz pusztít Japánban: 1400 tűzoltót vezényeltek ki, több mint háromezer lakost evakuáltak

MTI
2026. április 26. 10:24

Japánban a hatóságok 1400 tűzoltót és az önvédelmi erő száz tagját vezényelték az ország északi, hegyvidéki részén tomboló erdőtüzek megfékezésére, amelyek vasárnap már ötödik napja égnek, és továbbra is fenyegetik Ocucsi település lakóövezeteit. 

A tűz által elpusztított terület nagysága vasárnap kora reggel már 1373 hektár volt, ami 7 százalékos növekedés az előző naphoz képest. A lángok fenyegetik az Ivate prefektúrában fekvő Ocucsi település lakóövezeteit a Csendes-óceán partján - egy olyan városét, amely lakosságának közel egytizedét vesztette el Japán egyik legsúlyosabb katasztrófájában, a 2011. márciusi földrengésben és szökőárban.

Ocucsi lakosságának mintegy harmadát, 3233 embert evakuáltak a városból. Kozo Hirano, Ocucsi polgármestere egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tüzet helikopterekkel a levegőből oltják, ám a száraz időjárás és a szél elősegíti a lángok terjedését.

A Japán Tűz- és Katasztrófavédelmi Ügynökség honlapján azt közölte, hogy eddig egyetlen sérültet regisztráltak, aki egy evakuációs központban esett el és könnyű sérüléseket szenvedett. A japán meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint vasárnap és hétfőn nem várható eső a régióban, kedden viszont rövid ideig tartó záporra lehet számítani.

A tűzesetek oka egyelőre nem tisztázott, a nyomozás folyamatban van. Az egyre szárazabb téli időjárás megnövelte az erdőtüzek veszélyét Japánban. A múlt év elején, ugyancsak Ivate tartományban, Ofunato városnál pusztított az utóbbi fél évszázad legnagyobb erdőtüze, amelyben 2900 hektár növényzet égett le.

Címlapkép: Getty Images
#katasztrófa #időjárás #tűz #zápor #világ #japán #tűzeset #szárazság #erdőtűz #evakuálás #természeti katasztrófa

