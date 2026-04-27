Public Domain. President Donald Trump attends an event promoting his Administration’s “One, Big Beautiful Bill Act”, Thursday, June 26, 2025, in the East Room of the White House. (Official White House Photo by Molly Riley)
Világ

Elindult az eljárás: vádat emeltek a Trump közelében lövöldöző férfi ellen

Pénzcentrum
2026. április 27. 09:14

Hétfőn bíróság elé állítják azt a férfit, aki lövöldözni kezdett egy rangos washingtoni rendezvényen, melyen Donald Trump amerikai elnök is részt vett. A vádirat egyelőre két pontból áll: hivatalos személy ellen veszélyes fegyverrel elkövetett erőszak és lőfegyver használata

Hétfőn egy washingtoni szövetségi bíróság előtt emelnek vádat Cole Allen ellen, aki szombaton tüzet nyitott azon a gálavacsorán, amelyen Donald Trump is részt vett. Az ügyben eljáró hatóságok egyelőre két vádpontot fogalmaztak meg: hivatalos személy ellen elkövetett, veszélyes fegyverrel végrehajtott erőszakot, valamint lőfegyver használatát.

A nyomozás eddigi adatai szerint a 31 éves, kaliforniai férfi Los Angelesből indult útnak, és Chicagón keresztül érkezett meg Washingtonba. Már pénteken megszállt a Washington Hilton szállodában, ahol másnap este a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját tartották. Az eseményen mintegy 2500 vendég vett részt, köztük az elnök és kormányának több tagja is.

A gyanúsítottról kiderült, hogy számítástechnikai területen dolgozó kutató és oktató, aki korábban videojáték-fejlesztéssel is foglalkozott. Jelenleg egy tudásmenedzsmenttel foglalkozó vállalkozásnál dolgozik Kaliforniában. Hozzátartozói szerint a férfi korábban több alkalommal is radikális kijelentéseket tett, és arról beszélt, hogy „valamit” tenni fog a világ problémáinak megoldása érdekében.

A hatóságok szerint a támadás idején egy kézi lőfegyver, egy vadászpuska és több kés is volt nála. Családtagjai arról is beszámoltak, hogy rendszeresen járt lőtérre, ahol legálisan tartott fegyvereivel gyakorolt.

A történtek politikai visszhangot is kiváltottak. A Trump-adminisztráció a támadásra hivatkozva arra kérte a bíróságot, hogy szüntesse meg azt az eljárást, amely akadályozza a Fehér Házhoz tervezett új bálterem építését. Indoklásuk szerint a mostani incidens is rámutat arra, mennyire fontos egy biztonságos, nagy befogadóképességű rendezvényhelyszín kialakítása.

A hivatalos álláspont szerint a Washington Hilton jelenleg az egyetlen olyan helyszín a fővárosban, amely alkalmas hasonló események lebonyolítására, ugyanakkor nehezen biztosítható. A döntéshozók felidézték azt is, hogy évtizedekkel ezelőtt ugyanebben a szállodában követtek el merényletet Ronald Reagan akkori elnök ellen.

Donald Trump már korábban elrendelte egy több ezer fő befogadására alkalmas bálterem megépítését a Fehér Ház keleti szárnyának helyén. A beruházás jelenleg is zajlik, azonban egy műemlékvédelmi szervezet jogi úton próbálja megakadályozni a kivitelezést.

Címlapi kép: Official White House Photo / Molly Riley
