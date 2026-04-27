Elindult az eljárás: vádat emeltek a Trump közelében lövöldöző férfi ellen
Hétfőn bíróság elé állítják azt a férfit, aki lövöldözni kezdett egy rangos washingtoni rendezvényen, melyen Donald Trump amerikai elnök is részt vett. A vádirat egyelőre két pontból áll: hivatalos személy ellen veszélyes fegyverrel elkövetett erőszak és lőfegyver használata
Hétfőn egy washingtoni szövetségi bíróság előtt emelnek vádat Cole Allen ellen, aki szombaton tüzet nyitott azon a gálavacsorán, amelyen Donald Trump is részt vett. Az ügyben eljáró hatóságok egyelőre két vádpontot fogalmaztak meg: hivatalos személy ellen elkövetett, veszélyes fegyverrel végrehajtott erőszakot, valamint lőfegyver használatát.
A nyomozás eddigi adatai szerint a 31 éves, kaliforniai férfi Los Angelesből indult útnak, és Chicagón keresztül érkezett meg Washingtonba. Már pénteken megszállt a Washington Hilton szállodában, ahol másnap este a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját tartották. Az eseményen mintegy 2500 vendég vett részt, köztük az elnök és kormányának több tagja is.
A gyanúsítottról kiderült, hogy számítástechnikai területen dolgozó kutató és oktató, aki korábban videojáték-fejlesztéssel is foglalkozott. Jelenleg egy tudásmenedzsmenttel foglalkozó vállalkozásnál dolgozik Kaliforniában. Hozzátartozói szerint a férfi korábban több alkalommal is radikális kijelentéseket tett, és arról beszélt, hogy „valamit” tenni fog a világ problémáinak megoldása érdekében.
A hatóságok szerint a támadás idején egy kézi lőfegyver, egy vadászpuska és több kés is volt nála. Családtagjai arról is beszámoltak, hogy rendszeresen járt lőtérre, ahol legálisan tartott fegyvereivel gyakorolt.
A történtek politikai visszhangot is kiváltottak. A Trump-adminisztráció a támadásra hivatkozva arra kérte a bíróságot, hogy szüntesse meg azt az eljárást, amely akadályozza a Fehér Házhoz tervezett új bálterem építését. Indoklásuk szerint a mostani incidens is rámutat arra, mennyire fontos egy biztonságos, nagy befogadóképességű rendezvényhelyszín kialakítása.
A hivatalos álláspont szerint a Washington Hilton jelenleg az egyetlen olyan helyszín a fővárosban, amely alkalmas hasonló események lebonyolítására, ugyanakkor nehezen biztosítható. A döntéshozók felidézték azt is, hogy évtizedekkel ezelőtt ugyanebben a szállodában követtek el merényletet Ronald Reagan akkori elnök ellen.
Donald Trump már korábban elrendelte egy több ezer fő befogadására alkalmas bálterem megépítését a Fehér Ház keleti szárnyának helyén. A beruházás jelenleg is zajlik, azonban egy műemlékvédelmi szervezet jogi úton próbálja megakadályozni a kivitelezést.
