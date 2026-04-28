Az a mítosz, hogy Moszkva a Kijevi Rusz jogos örököse, az orosz birodalom egyik alapító narratívája.
Feltételekhez köti Irán a Hormuzi-szoros megnyitását: továbbra is bizonytalan a megállapodás sorsa
Irán felajánlotta a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását, amennyiben az Egyesült Államok cserébe megszünteti az iszlám köztársaság elleni tengeri zárlatot. A javaslat ugyanakkor későbbre halasztaná az iráni atomprogramról szóló tárgyalásokat. Washington várhatóan elutasítja az ajánlatot. Mindeközben az olajárak az egekbe szöktek, és egyre nő a nemzetközi nyomás mindkét félen - írta meg az euronews.
Az iráni kezdeményezésről hétfőn, Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter moszkvai látogatása idején érkeztek hírek. A javaslat azután látott napvilágot, hogy Donald Trump amerikai elnök a hétvégén visszahívta küldöttségét a Pakisztánban tervezett tűzszüneti tárgyalásokról. Trump egyúttal azt javasolta, hogy a megbeszéléseket inkább telefonon folytassák le.
A Pakisztán közvetítésével Washingtonba eljuttatott ajánlatot a Trump-kormányzat nagy valószínűséggel elutasítja. A javaslat ugyanis nem rendezi azokat a nézeteltéréseket, amelyek a február 28-i amerikai-izraeli csapásokhoz vezettek. "Nem hagyhatjuk, hogy megússzák" - jelentette ki hétfőn Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Rubio hangsúlyozta: bármilyen megállapodásnak végérvényesen meg kell akadályoznia, hogy Irán atombombát fejlesszen.
A tűzszünet ellenére továbbra is patthelyzet áll fenn az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi-szorosnál. Békeidőben ezen a tengeri útvonalon halad át a világ olaj- és gázkereskedelmének ötöde. Az április közepén életbe léptetett amerikai tengeri zárlat eredeti célja az volt, hogy megfossza Teheránt az olajbevételeitől, ez azonban végül kettős blokádhoz vezetett. A szoros lezárása ugyanakkor Washingtonra is visszaüt. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára hétfőn 108 dollár felett zárt, ami mintegy 50 százalékkal haladja meg a háború kitörésekor mért szintet. Az emelkedő üzemanyagárak a félidős választások közeledtével politikailag is kényes helyzetbe hozzák Trumpot. Emellett az intézkedés az Öböl menti szövetségeseket is sújtja, hiszen ők is ezen a vízi úton exportálják a szénhidrogéneket.
A nemzetközi közösség eközben egyre türelmetlenebb. Hétfőn Bahrein vezetésével több tucat ország közös nyilatkozatban követelte a létfontosságú tengeri útvonal megnyitását. António Guterres ENSZ-főtitkár a Biztonsági Tanács ülésén a humanitárius válság súlyosbodására figyelmeztetett. "Ez a nyomás üres üzemanyagtartályokhoz, üres polcokhoz és üres tányérokhoz vezet" - fogalmazott a főtitkár.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az európai vezetők sem rejtették véka alá a véleményüket. Friedrich Merz német kancellár bírálta Washingtont, amiért átfogó stratégia nélkül avatkozott be a konfliktusba. "Az ilyen helyzetekkel mindig ugyanaz a probléma: nemcsak belemenni kell tudni, hanem kijönni is" - mondta. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter valamennyi felet élesen bírálta. Kiemelte ugyanakkor, hogy a válságot az Egyesült Államok és Izrael robbantotta ki, amikor "a nemzetközi jogot semmibe véve" mértek csapást Iránra. Barrot emellett Teheránt is elítélte a szoros lezárása miatt: "A tengerszorosok a világ artériái, nem pedig egyetlen ország tulajdonai."
Donald Trump hétfőn a legfőbb nemzetbiztonsági tanácsadóival egyeztetett az iráni háborúval kapcsolatos további lépésekről.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!