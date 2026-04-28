2026. április 28. kedd Valéria
19 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
|
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Hormuzi-szoros lezárása olaj- és gáztartályokat érintett, ami a közel-keleti háborúból eredő globális energiaválsághoz vezetett (légi felvétel).(légi felvétel)
Világ

Feltételekhez köti Irán a Hormuzi-szoros megnyitását: továbbra is bizonytalan a megállapodás sorsa

Pénzcentrum
2026. április 28. 14:17

Irán felajánlotta a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását, amennyiben az Egyesült Államok cserébe megszünteti az iszlám köztársaság elleni tengeri zárlatot. A javaslat ugyanakkor későbbre halasztaná az iráni atomprogramról szóló tárgyalásokat. Washington várhatóan elutasítja az ajánlatot. Mindeközben az olajárak az egekbe szöktek, és egyre nő a nemzetközi nyomás mindkét félen - írta meg az euronews.

Az iráni kezdeményezésről hétfőn, Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter moszkvai látogatása idején érkeztek hírek. A javaslat azután látott napvilágot, hogy Donald Trump amerikai elnök a hétvégén visszahívta küldöttségét a Pakisztánban tervezett tűzszüneti tárgyalásokról. Trump egyúttal azt javasolta, hogy a megbeszéléseket inkább telefonon folytassák le.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Pakisztán közvetítésével Washingtonba eljuttatott ajánlatot a Trump-kormányzat nagy valószínűséggel elutasítja. A javaslat ugyanis nem rendezi azokat a nézeteltéréseket, amelyek a február 28-i amerikai-izraeli csapásokhoz vezettek. "Nem hagyhatjuk, hogy megússzák" - jelentette ki hétfőn Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Rubio hangsúlyozta: bármilyen megállapodásnak végérvényesen meg kell akadályoznia, hogy Irán atombombát fejlesszen.

A tűzszünet ellenére továbbra is patthelyzet áll fenn az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi-szorosnál. Békeidőben ezen a tengeri útvonalon halad át a világ olaj- és gázkereskedelmének ötöde. Az április közepén életbe léptetett amerikai tengeri zárlat eredeti célja az volt, hogy megfossza Teheránt az olajbevételeitől, ez azonban végül kettős blokádhoz vezetett. A szoros lezárása ugyanakkor Washingtonra is visszaüt. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára hétfőn 108 dollár felett zárt, ami mintegy 50 százalékkal haladja meg a háború kitörésekor mért szintet. Az emelkedő üzemanyagárak a félidős választások közeledtével politikailag is kényes helyzetbe hozzák Trumpot. Emellett az intézkedés az Öböl menti szövetségeseket is sújtja, hiszen ők is ezen a vízi úton exportálják a szénhidrogéneket.

A nemzetközi közösség eközben egyre türelmetlenebb. Hétfőn Bahrein vezetésével több tucat ország közös nyilatkozatban követelte a létfontosságú tengeri útvonal megnyitását. António Guterres ENSZ-főtitkár a Biztonsági Tanács ülésén a humanitárius válság súlyosbodására figyelmeztetett. "Ez a nyomás üres üzemanyagtartályokhoz, üres polcokhoz és üres tányérokhoz vezet" - fogalmazott a főtitkár.

Az európai vezetők sem rejtették véka alá a véleményüket. Friedrich Merz német kancellár bírálta Washingtont, amiért átfogó stratégia nélkül avatkozott be a konfliktusba. "Az ilyen helyzetekkel mindig ugyanaz a probléma: nemcsak belemenni kell tudni, hanem kijönni is" - mondta. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter valamennyi felet élesen bírálta. Kiemelte ugyanakkor, hogy a válságot az Egyesült Államok és Izrael robbantotta ki, amikor "a nemzetközi jogot semmibe véve" mértek csapást Iránra. Barrot emellett Teheránt is elítélte a szoros lezárása miatt: "A tengerszorosok a világ artériái, nem pedig egyetlen ország tulajdonai."
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #ensz #világ #donald trump #irán #olajár #geopolitika #üzemanyagárak #háború #kőolaj #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:26
14:17
14:05
13:45
13:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 28.
Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája
2026. április 28.
Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
2026. április 27.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben
NAPTÁR
Tovább
2026. április 28. kedd
Valéria
18. hét
Április 28.
A halott és megrokkant dolgozók nemzetközi emléknapja
Április 28.
A munkahelyi biztonság és az egészségvédelem napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
2
2 hete
Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés
3
1 hete
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
4
4 napja
Nem várt bejelentést tett a magas rangú katonai vezető: erre biztosan nem számított Oroszország
5
1 hete
Kiderült az évtizedes orosz átverés: elképesztő, mennyire pontatlanok valójában az Ukrajnára kilőtt rakéták
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötvény
Egy vállalat vagy állam által kibocsátott, meghatározott időre szóló, egyedileg meghatározott kamatozású, adósságot megtestesítő értékpapír. Megvásárlásával kölcsönt nyújtunk a kibocsátónak, melynek visszafizetését az a kamatokkal együtt vállalja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 13:02
Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 12:25
Újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter: ők felelnek majd a tudományért, kultúráért
Agrárszektor  |  2026. április 28. 13:31
Ennyire könnyű a levéltetvek ellen védekezni: ez a trükk tuti működik