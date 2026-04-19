2026. április 19. vasárnap Emma
23 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bukarest, Románia - 2018. december 1: HAWK föld-levegő rakétarendszer (SAM) a román nemzeti ünnepi katonai parádén.
Világ

Kiderült az évtizedes orosz átverés: elképesztő, mennyire pontatlanok valójában az Ukrajnára kilőtt rakéták

Pénzcentrum
2026. április 19. 14:10

Az Ukrajna ellen bevetett orosz rakéták – a H–101, a Kalibr és az Iszkander – valós teljesítménye jelentősen elmarad a hivatalosan hirdetett adatoktól. Két ukrán oknyomozó csoport elemzése szerint a fegyverek hatótávolsága meg sem közelíti a gyári értékeket. Ezenfelül a felgyorsított háborús gyártás miatt a pontosságuk is folyamatosan és drasztikusan romlik - számolt be a Portfolio.

A 2022 februárja óta kilőtt több mint 1200 H–101-es, mintegy 800 Kalibr és több mint 1200 Iszkander rakéta már elegendő adatot szolgáltatott a fegyverek tényleges képességeinek felméréséhez. Az eredmények egyértelműen cáfolják az orosz hadiipar által évtizedekig sulykolt, világszínvonalú pontosságról szóló állításokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az adatokból kiderül, hogy a rakéták pontossága az idő előrehaladtával egyre romlik. A H–101-es cirkálórakéta hivatalos 10–20 méteres szórása a valóságban rendszeresen meghaladja az 50, esetenként pedig a 100 métert is. A Kalibr esetében a megadott 10 méter helyett szintén 50 méter feletti eltérést mértek. Az Iszkander–M ballisztikus rakéták sokáig megőrizték az 5 méteres pontosságukat, ám 2023-tól ez a mutató is drasztikusan visszaesett. Napjainkban már drónos célravezetés mellett is előfordulnak 50 méternél nagyobb tévesztések. Az orosz hadvezetés ezt a pontatlanságot részben kazettás robbanófejekkel próbálja ellensúlyozni.

A minőségromlás fő oka a háborús tempójú, felgyorsított gyártás. A csempészett, kettős felhasználású elektronikai alkatrészek beépítése, valamint a minőség-ellenőrzés leépítése vagy teljes elhagyása ugyan növeli a kibocsátási volument, ez azonban súlyosan a megbízhatóság rovására megy.

Legalább ekkora a szakadék a hivatalos és a tényleges hatótávolság között. Bár a H–101-es papíron 2500–2800 kilométer megtételére képes, az indítások zöme a Kaszpi-tenger térségéből történik, amely mintegy 1300 kilométerre fekszik Ukrajna közepétől. Emellett gyakran indítják őket a szaratovi (900 kilométer) és a volgográdi régióból (800 kilométer) is. A gyakorlatban tehát a bevetési távolság szinte soha nem haladta meg az 1500 kilométert. Ugyanez igaz a 2000–2600 kilométeres hatótávúként hirdetett Kalibr rakétákra is. Ezeket szinte kizárólag a Fekete-tengerről indítják, holott a gyári paraméterek alapján a Kaszpi- vagy a Balti-tengerről is könnyedén elérnék az ukrán célpontokat.

Az elemzők végkövetkeztetése szerint a pontossági problémák folyamatosan halmozódnak, a hatótávolságra vonatkozó orosz adatok pedig kezdettől fogva manipuláltak voltak. Egyetlen gyakorlati példa sem igazolja, hogy a H–101-es vagy a Kalibr rakéták valaha is elérték volna a maximálisnak mondott távolságot.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #fegyver #világ #hadsereg #geopolitika #háború #orosz-ukrán háború #rakéta #fegyverkezés #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
15:24
15:00
14:46
14:34
14:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 19. vasárnap
Emma
16. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
