Kiderült az évtizedes orosz átverés: elképesztő, mennyire pontatlanok valójában az Ukrajnára kilőtt rakéták

Az Ukrajna ellen bevetett orosz rakéták – a H–101, a Kalibr és az Iszkander – valós teljesítménye jelentősen elmarad a hivatalosan hirdetett adatoktól. Két ukrán oknyomozó csoport elemzése szerint a fegyverek hatótávolsága meg sem közelíti a gyári értékeket. Ezenfelül a felgyorsított háborús gyártás miatt a pontosságuk is folyamatosan és drasztikusan romlik - számolt be a Portfolio.

A 2022 februárja óta kilőtt több mint 1200 H–101-es, mintegy 800 Kalibr és több mint 1200 Iszkander rakéta már elegendő adatot szolgáltatott a fegyverek tényleges képességeinek felméréséhez. Az eredmények egyértelműen cáfolják az orosz hadiipar által évtizedekig sulykolt, világszínvonalú pontosságról szóló állításokat.

Az adatokból kiderül, hogy a rakéták pontossága az idő előrehaladtával egyre romlik. A H–101-es cirkálórakéta hivatalos 10–20 méteres szórása a valóságban rendszeresen meghaladja az 50, esetenként pedig a 100 métert is. A Kalibr esetében a megadott 10 méter helyett szintén 50 méter feletti eltérést mértek. Az Iszkander–M ballisztikus rakéták sokáig megőrizték az 5 méteres pontosságukat, ám 2023-tól ez a mutató is drasztikusan visszaesett. Napjainkban már drónos célravezetés mellett is előfordulnak 50 méternél nagyobb tévesztések. Az orosz hadvezetés ezt a pontatlanságot részben kazettás robbanófejekkel próbálja ellensúlyozni.

A minőségromlás fő oka a háborús tempójú, felgyorsított gyártás. A csempészett, kettős felhasználású elektronikai alkatrészek beépítése, valamint a minőség-ellenőrzés leépítése vagy teljes elhagyása ugyan növeli a kibocsátási volument, ez azonban súlyosan a megbízhatóság rovására megy.

Legalább ekkora a szakadék a hivatalos és a tényleges hatótávolság között. Bár a H–101-es papíron 2500–2800 kilométer megtételére képes, az indítások zöme a Kaszpi-tenger térségéből történik, amely mintegy 1300 kilométerre fekszik Ukrajna közepétől. Emellett gyakran indítják őket a szaratovi (900 kilométer) és a volgográdi régióból (800 kilométer) is. A gyakorlatban tehát a bevetési távolság szinte soha nem haladta meg az 1500 kilométert. Ugyanez igaz a 2000–2600 kilométeres hatótávúként hirdetett Kalibr rakétákra is. Ezeket szinte kizárólag a Fekete-tengerről indítják, holott a gyári paraméterek alapján a Kaszpi- vagy a Balti-tengerről is könnyedén elérnék az ukrán célpontokat.

Az elemzők végkövetkeztetése szerint a pontossági problémák folyamatosan halmozódnak, a hatótávolságra vonatkozó orosz adatok pedig kezdettől fogva manipuláltak voltak. Egyetlen gyakorlati példa sem igazolja, hogy a H–101-es vagy a Kalibr rakéták valaha is elérték volna a maximálisnak mondott távolságot.