Verseny nélkül, egy előre lejátszott eljárás keretében kaphatja meg a német Rheinmetall a román haderő hárommilliárd eurós harcjármű-beszerzési tenderét.
Kiderült az évtizedes orosz átverés: elképesztő, mennyire pontatlanok valójában az Ukrajnára kilőtt rakéták
Az Ukrajna ellen bevetett orosz rakéták – a H–101, a Kalibr és az Iszkander – valós teljesítménye jelentősen elmarad a hivatalosan hirdetett adatoktól. Két ukrán oknyomozó csoport elemzése szerint a fegyverek hatótávolsága meg sem közelíti a gyári értékeket. Ezenfelül a felgyorsított háborús gyártás miatt a pontosságuk is folyamatosan és drasztikusan romlik - számolt be a Portfolio.
A 2022 februárja óta kilőtt több mint 1200 H–101-es, mintegy 800 Kalibr és több mint 1200 Iszkander rakéta már elegendő adatot szolgáltatott a fegyverek tényleges képességeinek felméréséhez. Az eredmények egyértelműen cáfolják az orosz hadiipar által évtizedekig sulykolt, világszínvonalú pontosságról szóló állításokat.
Az adatokból kiderül, hogy a rakéták pontossága az idő előrehaladtával egyre romlik. A H–101-es cirkálórakéta hivatalos 10–20 méteres szórása a valóságban rendszeresen meghaladja az 50, esetenként pedig a 100 métert is. A Kalibr esetében a megadott 10 méter helyett szintén 50 méter feletti eltérést mértek. Az Iszkander–M ballisztikus rakéták sokáig megőrizték az 5 méteres pontosságukat, ám 2023-tól ez a mutató is drasztikusan visszaesett. Napjainkban már drónos célravezetés mellett is előfordulnak 50 méternél nagyobb tévesztések. Az orosz hadvezetés ezt a pontatlanságot részben kazettás robbanófejekkel próbálja ellensúlyozni.
A minőségromlás fő oka a háborús tempójú, felgyorsított gyártás. A csempészett, kettős felhasználású elektronikai alkatrészek beépítése, valamint a minőség-ellenőrzés leépítése vagy teljes elhagyása ugyan növeli a kibocsátási volument, ez azonban súlyosan a megbízhatóság rovására megy.
Legalább ekkora a szakadék a hivatalos és a tényleges hatótávolság között. Bár a H–101-es papíron 2500–2800 kilométer megtételére képes, az indítások zöme a Kaszpi-tenger térségéből történik, amely mintegy 1300 kilométerre fekszik Ukrajna közepétől. Emellett gyakran indítják őket a szaratovi (900 kilométer) és a volgográdi régióból (800 kilométer) is. A gyakorlatban tehát a bevetési távolság szinte soha nem haladta meg az 1500 kilométert. Ugyanez igaz a 2000–2600 kilométeres hatótávúként hirdetett Kalibr rakétákra is. Ezeket szinte kizárólag a Fekete-tengerről indítják, holott a gyári paraméterek alapján a Kaszpi- vagy a Balti-tengerről is könnyedén elérnék az ukrán célpontokat.
Az elemzők végkövetkeztetése szerint a pontossági problémák folyamatosan halmozódnak, a hatótávolságra vonatkozó orosz adatok pedig kezdettől fogva manipuláltak voltak. Egyetlen gyakorlati példa sem igazolja, hogy a H–101-es vagy a Kalibr rakéták valaha is elérték volna a maximálisnak mondott távolságot.
Végleg betelt a pohár az iráni tárgyalásokon: ha ezt nem lépi meg az Egyesült Államok, teljesen lőttek a megegyezésnek
Bár a közelmúltbeli béketárgyalásokon történt némi előrelépés, továbbra is mélyek az ellentétek Irán és az Egyesült Államok között.
Retteghet Donald Trump: közeleg a nap, amikor teljesen megbéníthatják az elnök hatalmát az Egyesült Államokban
A közelgő amerikai félidős választásokon a demokratáknak jó esélyük van visszaszerezni a kongresszusi többséget a népszerűtlen Donald Trumppal és a gazdasági nehézségekkel küzdő republikánusokkal szemben.
Elképesztő részletek derültek ki Oroszország titkos flottájáról: Ukrajna pusztulását hozhatja az új engedmény?
Washington a nyugati szankciók ellenére meghosszabbította az Oroszország számára biztosított kőolaj-értékesítési mentességet.
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta huszonegy olyan európai üzem pontos koordinátáit, amelyek drónokat gyártanak Ukrajnának.
Megy a csiki-csuki: Irán megint lezárta a Hormuzi-szorost, közben Trump "meglehetősen jó" hírekről beszél
Irán az amerikai blokádra hivatkozva alig egy nap után ismét átvette a teljes ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett.
Ukrajna és nemzetközi hitelezői megállapodtak az ország adósságszolgálati kötelezettségeinek további halasztásáról.
Történelmi mélyponton az alkoholfogyasztás az Egyesült Államokban: kevesen gondolták volna, de Trump is vastagon benne van
A gazdasági nehézségek, a vámháborúk, a szigorodó bevándorláspolitika és az általános bizonytalanság egyaránt visszafogja az alkoholfogyasztást az Egyesült Államokban.
Megfordította a vasárnapi állást, és megnyerte a paksi központú választókerületet a Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Irán ismét megnyitja a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt.
Nemzetközi koalíció tárgyal pénteken Párizsban a Hormuzi-szoros tengeri forgalmának újraindítását célzó tervekről.
Péntek reggel megkezdődött az átjelentkezéssel, valamint a külképviseleteken leadott szavazatok átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak.
Izrael és Libanon vezetői tíznapos tűzszünetben állapodtak meg. A fegyvernyugvás április 16-án, helyi idő szerint éjfélkor lépett hatályba.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok a jövőben megvonja a támogatást Olaszországtól.
Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés
Lezajlott az első egyeztetés a parlamenti pártok között az Országgyűlés alakuló üléséről és a bizottsági struktúráról, mondta Magyar Péter a tárgyalás után.
Riasztó jelentést közölt a hírszerzés: Oroszország már javában fegyverkezik az Ukrajna utáni háborúra
Hanno Pevkur szerint Európa önállóan nem képes megvédeni magát Oroszországgal szemben.
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben tette egyértelművé országa álláspontját.
Irán már olyan engedményekre is hajlandó, amelyekről korábban szó sem volt, Trump szerint gyors áttörés jöhet.
Donald Trump bejelentése szerint tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon.
