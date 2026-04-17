Kolozsvár, 2026. április 12.Szavazók a szavazófülkében az országgyűlési választáson Magyarország kolozsvári főkonzulátusán 2026. április 12-én.MTI/Kiss Gábor
Még nem ért véget a választás: több százezer szavazatot számolnak még át

Pénzcentrum
2026. április 17. 13:30

Péntek reggel megkezdődött az átjelentkezéssel, valamint a külképviseleteken leadott szavazatok átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak.

A vasárnapi szavazáson azok a választók, akik nem a lakóhelyükön tartózkodtak, más magyarországi településen adhatták le voksukat. Mivel ezek a szavazatok is a választók lakóhelye szerinti jelöltekre vonatkoznak, azokat a megfelelő választókerületbe kell eljuttatni. A szavazatokat hétfőn a Nemzeti Választási Irodához szállították, ahol a 106 egyéni választókerület szerint csoportosították őket.

A külföldön tartózkodók 149 külképviseleten szavazhattak, szintén a lakóhelyük szerinti jelöltekre. Ezek a voksok szerda estig érkeztek meg Magyarországra, majd az NVI ugyanúgy választókerületenként szétválogatta őket.

Ezt követően az NVI minden választókerület esetében összecsomagolta és szállítódobozokba helyezte az úgynevezett utazó szavazatokat. A dobozokat péntek reggeltől vehetik át az egyéni választókerületi irodák, amelyek a saját területükre szállítják azokat, majd átadják a kijelölt szavazatszámláló bizottságoknak.

A bizottságok a beérkezett szavazatokat a kijelölt szavazókörökben leadott voksok közé keverik, így biztosítva a titkosságot. Ezt követően megkezdik a szavazatok összesítését, és legkésőbb szombaton megállapítják a szavazóköri eredményeket.

Amint minden jegyzőkönyv rendelkezésre áll, az egyéni választókerületi választási bizottságok szintén legkésőbb szombaton kihirdetik a nem jogerős eredményeket, vagyis azt, hogy az adott körzetben ki szerezte meg a mandátumot.

