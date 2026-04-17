Izrael és Libanon vezetői tíznapos tűzszünetben állapodtak meg. A fegyvernyugvás április 16-án, helyi idő szerint éjfélkor lépett hatályba.
Még nem ért véget a választás: több százezer szavazatot számolnak még át
Péntek reggel megkezdődött az átjelentkezéssel, valamint a külképviseleteken leadott szavazatok átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak.
A vasárnapi szavazáson azok a választók, akik nem a lakóhelyükön tartózkodtak, más magyarországi településen adhatták le voksukat. Mivel ezek a szavazatok is a választók lakóhelye szerinti jelöltekre vonatkoznak, azokat a megfelelő választókerületbe kell eljuttatni. A szavazatokat hétfőn a Nemzeti Választási Irodához szállították, ahol a 106 egyéni választókerület szerint csoportosították őket.
A külföldön tartózkodók 149 külképviseleten szavazhattak, szintén a lakóhelyük szerinti jelöltekre. Ezek a voksok szerda estig érkeztek meg Magyarországra, majd az NVI ugyanúgy választókerületenként szétválogatta őket.
Ezt követően az NVI minden választókerület esetében összecsomagolta és szállítódobozokba helyezte az úgynevezett utazó szavazatokat. A dobozokat péntek reggeltől vehetik át az egyéni választókerületi irodák, amelyek a saját területükre szállítják azokat, majd átadják a kijelölt szavazatszámláló bizottságoknak.
A bizottságok a beérkezett szavazatokat a kijelölt szavazókörökben leadott voksok közé keverik, így biztosítva a titkosságot. Ezt követően megkezdik a szavazatok összesítését, és legkésőbb szombaton megállapítják a szavazóköri eredményeket.
Amint minden jegyzőkönyv rendelkezésre áll, az egyéni választókerületi választási bizottságok szintén legkésőbb szombaton kihirdetik a nem jogerős eredményeket, vagyis azt, hogy az adott körzetben ki szerezte meg a mandátumot.
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben tette egyértelművé országa álláspontját.
Irán már olyan engedményekre is hajlandó, amelyekről korábban szó sem volt, Trump szerint gyors áttörés jöhet.
Donald Trump bejelentése szerint tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon.
Pete Hegseth amerikai hdügyminiszter szerint az Egyesült Államok kész fokozni az Irán elleni katonai műveleteket.
Aleksandar Vučić óriási fegyverkezésbe kezdett: rejtélyes repülőjáratok buktatták le déli szomszédunkat
Szerbia a romló regionális biztonsági helyzetre hivatkozva újabb jelentős fegyverbeszerzési szerződéseket készít elő.
Durván egymásnak esett Leó pápa és Trump: erős üzenetet küldött az amerikai elnöknek a katolikus egyházfő
Leó pápa szerdán, afrikai útja második állomásán az egység és a béke üzenetét hangsúlyozta.
Drámai fordulat a világ második legnagyobb gazdaságában: egy távoli háború teheti tönkre a váratlan sikereket
A Reuters beszámolója szerint a kínai gazdaság 2026 első negyedévében ismét gyorsulhatott, azonban az iráni háború miatt jelentősen romlottak az idei növekedési kilátások.
Hiába a ravasz trükközés a hitelekkel: nagyon durva veszélyre hívták fel a figyelmet a nemzetközi szakértők
Az európai kormányok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, miután az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek az államkötvényhozamok.
Az év első két hónapjában 1,8 százalékkal zsugorodott az orosz gazdaság.
Végre véget érhet a vérontás? Meglepő közvetítő bukkant fel a háttérben, a tőzsdék máris reagáltak a hírre
A közel-keleti helyzet enyhülésének reményét erősíti, hogy Izrael és Libanon is tűzszüneti lehetőségekről tárgyal.
Lezajlott a kulcsfontosságú telefonhívás: kiderült, milyen váratlan lépésre készül Magyar Péterék új kormánya
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter arra számít, hogy a frissen megválasztott új magyar kormány gyökeresen változtat az eddigi külpolitikáján.
Váratlan katonai paktumot kötöttek az arab államok: Ukrajnától kérik a bevált receptet a pusztító csapások ellen
A térség stabilitásának megőrzése és az új fenyegetések elhárítása érdekében az arab országok átfogóan felülvizsgálják biztonsági stratégiájukat.
A színész számára a magyarországi kötődés személyes jelentőséggel is bír: 2023-ban kifejezetten azért érkezett az országba, hogy felkutassa családja gyökereit.
Újabb bénító ukrán csapás az orosz energiarendszer ellen: ezt a veszteséget egész Oroszország megérzi
A Krasznodari területen fekvő tuapszei olajfinomító rendszeres célpontja az ukrán erőknek, mivel kiemelt szerepet játszik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában.
Váratlan bejelentést tett Donald Trump: évtizedek óta nem látott tárgyalások jöhetnek a Közel-Keleten
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy csütörtökön csúcsszintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között.
Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében csütörtökre virradó éjjel.
Szergej Lavrov egy pekingi tárgyalást követően beszélt az orosz–magyar kapcsolatok jövőjéről és a politikai párbeszéd lehetőségéről.
Donald Trump elképesztő bejelentést tett: miközben az Egyesült Államok megbénította a közel-keleti országot, váratlan fordulat jöhet a háttérben
Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal.
