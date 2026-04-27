Tovább húzódik az orosz tulajdonban lévő szerb olajvállalat, a NIS eladása. A Mol által tervezett, közel egymilliárd eurós tranzakció lezárását geopolitikai érdekek lassítják.
Pokoli éjszaka Ukrajnában: kisgyerekeket is megsebesített a brutális orosz drónözön
Az orosz hadsereg 94 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, a légvédelem a drónok közel 80 százalékát elfogta, azonban Odesszában a kikötőt, lakóházakat és egy hotelt is találat ért, a csapásokban sokan megsebesültek - jelentették ukrán katonai és helyhatósági források.
Az előzetes adatok szerint a légvédelem 74 drónt hatástalanított az ország északi, keleti és déli régióiban, azonban 15 helyszínen 20 drón célba talált, 11 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették - tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.
Április 27-ére virradóra újabb tömeges dróntámadás érte Odesszát és környékét, a csapásokban sok civil megsebesült, lakóépületekben és infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk - jelentette az Unian hírügynökség az illetékes hatóságok képviselőit, valamint a megye és a város vezetőit idézve.
Inna Verba, az odesszai megyei ügyészség szóvivője közölte, hogy a reggeli adatok szerint 11 ember - közöttük egy 10, valamint egy 1 éves gyerek - sebesült meg a légitámadás következtében. Az ügyészség háborús bűncselekmények elkövetése miatt eljárást indított.
A legnagyobb károkat Primorszkij kerületben regisztrálták: lakóházak, egy szálloda és egyéb épületek rongálódtak meg a belvárosban - idézte az Unain Szerhij Liszaknak, Odessza város katonai közigazgatása vezetőjének Telegram-bejegyzését. Támadás érte Hadzsibejszij és Kijevi kerületeit is, ahol többszintes lakóházakban, családi házakban és járművekben keletkeztek károk. A közüzemi szolgálatok több mint 250 munkatársa egész éjjel a helyszíneken dolgozott. A sebesültek minden szükséges orvosi ellátást megkapnak, a megrongálódott házak lakóinak pedig segítséget és tanácsadást nyújtanak a kártérítéssel kapcsolatban - közölte a tisztviselő.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az ukrán hírügynökség a tengeri kikötők igazgatásának sajtószolgálatának közleménye alapján arról is beszámolt, hogy újabb támadás érte a kikötői infrastruktúrát és a tengeri folyosó működését biztosító létesítményeket. A támadás következtében károk keletkeztek egy energetikai létesítményben a teherszállító terminál területén. Egy naurui zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajó kisebb mértékben megrongálódott, a fedélzeten keletkezett tüzet a legénység eloltotta, az eddig adatok szerint a tengerészek közül senki sem sebesült meg.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!