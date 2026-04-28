Táncosok a tangó világbajnokságon. Táncoló lábak
Kvíz

Kvíz: Hány legendás táncot ismersz igazán? Mutasd, hány világhírű tánc eredetével vagy képben!

Pénzcentrum
2026. április 28. 17:59

A tánc az emberiség egyik legősibb és legőszintébb kifejezésmódja – egy olyan egyetemes nyelv, amelyhez nincs szükség szótárra, csupán ritmusérzékre és lélekre. Április 29-én, a tánc világnapján különösen nagy figyelem hárul a parkettre, de a mozgás öröme szerencsére nem csak egyetlen napra szól. Készen állsz egy virtuális világkörüli turnéra? Ez a 10 kérdéses kvíz megmutatja, mennyire ismered a nemzetek ikonikus lépéseit és a mögöttük rejlő különleges történeteket.

Kvíz: Mindenki táncol, de tudod, ki hogyan? Teszteld, hány legendás tánc származási helyét ismered!

1/10 kérdés
Melyik ország fővárosából származik a tangó?
Olaszország
Kuba
Argentína
Spanyolország
2/10 kérdés
Melyik kultúrához tartozik a történetmesélő hula tánc, melynek gyakori kiegészítői a fűszoknya és a virágfüzér?
Maori
Fülöp-szigeteki
Hawaii
Karibi
3/10 kérdés
Melyik nemzet hagyományaihoz kötjük a szirtakit, amelyet egy 1964-es, azóta kultikussá vált mozifilm tett világszerte ismertté?
Török
Görög
Bolgár
Olasz
4/10 kérdés
Melyik város fülledt kabaréiban vált világhírűvé a kánkán?
Bécs
Berlin
London
Párizs
5/10 kérdés
Melyik dél-amerikai ország nemzeti tánca a szamba?
Argentína
Kolumbia
Peru
Brazília
6/10 kérdés
Melyik európai fővárosról kapta a nevét a klasszikus, 3/4-es ütemű társastánc, a keringő egyik legismertebb változata?
Budapest
Bécs
Prága
Róma
7/10 kérdés
A Paso Doble egy drámai, spanyol eredetű versenytánc. Mit szimbolizál a férfi és a női táncos ebben a stílusban?
Kardpárbajt vívó riválisokat
A lovagot és a megmentett királylányt
A torreádort és a vörös kendőjét
A nap és a hold ciklusait
8/10 kérdés
Melyik ország védjegye a gyors lábmunkára és egyenes felsőtestre épülő sztepptánc?
Írország
USA
Skócia
Anglia
9/10 kérdés
Melyik ázsiai országból származik a Bharatanatyam, az egyik legősibb, rendkívül precíz mozdulatokból álló, templomi tánc?
Kína
Thaiföld
India
Indonézia
10/10 kérdés
A polkát ma sokan a német sörfesztiválokhoz kötik, de valójában melyik régióból származik a vidám, ugrálós páros tánc?
Svájc
Bajorország
Lengyelország
Csehország
Címlapkép: Getty Images
#szabadidő #kultúra #országok #világ #világnap #kvíz #általános műveltségi kvíz #tánc

