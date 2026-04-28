Kvíz: Hány legendás táncot ismersz igazán? Mutasd, hány világhírű tánc eredetével vagy képben!

A tánc az emberiség egyik legősibb és legőszintébb kifejezésmódja – egy olyan egyetemes nyelv, amelyhez nincs szükség szótárra, csupán ritmusérzékre és lélekre. Április 29-én, a tánc világnapján különösen nagy figyelem hárul a parkettre, de a mozgás öröme szerencsére nem csak egyetlen napra szól. Készen állsz egy virtuális világkörüli turnéra? Ez a 10 kérdéses kvíz megmutatja, mennyire ismered a nemzetek ikonikus lépéseit és a mögöttük rejlő különleges történeteket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mindenki táncol, de tudod, ki hogyan? Teszteld, hány legendás tánc származási helyét ismered! 1/10 kérdés Melyik ország fővárosából származik a tangó? Olaszország Kuba Argentína Spanyolország Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik kultúrához tartozik a történetmesélő hula tánc, melynek gyakori kiegészítői a fűszoknya és a virágfüzér? Maori Fülöp-szigeteki Hawaii Karibi Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik nemzet hagyományaihoz kötjük a szirtakit, amelyet egy 1964-es, azóta kultikussá vált mozifilm tett világszerte ismertté? Török Görög Bolgár Olasz Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik város fülledt kabaréiban vált világhírűvé a kánkán? Bécs Berlin London Párizs Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik dél-amerikai ország nemzeti tánca a szamba? Argentína Kolumbia Peru Brazília Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik európai fővárosról kapta a nevét a klasszikus, 3/4-es ütemű társastánc, a keringő egyik legismertebb változata? Budapest Bécs Prága Róma Következő kérdés 7/10 kérdés A Paso Doble egy drámai, spanyol eredetű versenytánc. Mit szimbolizál a férfi és a női táncos ebben a stílusban? Kardpárbajt vívó riválisokat A lovagot és a megmentett királylányt A torreádort és a vörös kendőjét A nap és a hold ciklusait Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik ország védjegye a gyors lábmunkára és egyenes felsőtestre épülő sztepptánc? Írország USA Skócia Anglia Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik ázsiai országból származik a Bharatanatyam, az egyik legősibb, rendkívül precíz mozdulatokból álló, templomi tánc? Kína Thaiföld India Indonézia Következő kérdés 10/10 kérdés A polkát ma sokan a német sörfesztiválokhoz kötik, de valójában melyik régióból származik a vidám, ugrálós páros tánc? Svájc Bajorország Lengyelország Csehország Eredmények

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK