Súlyos titkok derültek ki Fehér Ház vacsoráján lövöldöző férfiról: hátborzongató, miket állított a hátrahagyott kiáltványában

Donald Trump egy televíziós interjúban osztott meg részleteket a Fehér Ház-i tudósítók vacsoráján történt lövöldözésről. A támadás során egy fegyveres megsebesítette a titkosszolgálat egyik ügynökét. Az amerikai elnök elmebetegnek nevezte a merénylőt, majd dühösen félbeszakította a beszélgetést, amikor szóba került a támadó őt súlyosan vádló kiáltványa.

A szombat éjjel a washingtoni Hilton szállodában tartott eseményen az elnöki pár mellett több magas rangú politikus is részt vett. A 31 éves Cole Tomas Allen áttörte a biztonsági ellenőrzést, majd tüzet nyitott. A támadó eltalált egy titkosszolgálati ügynököt. A golyóálló mellény ugyan felfogta a lövést, de az áldozatot jelenleg is kórházban ápolják. A gyanúsított egyedül cselekedett. Lőfegyverekkel és késekkel volt felszerelkezve, mielőtt a biztonságiak ártalmatlanították.

Az amerikai elnök a CBS hírműsorában elmondta, hogy a férfi családtagjai aggasztó viselkedése miatt korábban már bejelentést tettek a rendőrségen. Trump elmebetegnek nevezte a támadót, aki a merénylet előtt egy zavaros kiáltványt is közzétett. A magát "barátságos szövetségi gyilkosnak" nevező merénylő a Trump-adminisztráció tisztviselőit vette célba. Tettét azzal indokolta, hogy meg akarja védeni azokat, akiknek a jelenlegi politika károkat okozott.

Az elnök az interjúban hangsúlyozta, hogy a helyszínen egyáltalán nem érezte magát veszélyben. Felidézte kimenekítésének pillanatait is. A lövésszerű hangok és a zűrzavar ellenére először látni akarta, mi történik, de az ügynökök feleségével együtt azonnal a földre parancsolták. Miután egy előtérbe kísérték, Trump még arra is megpróbálta rávenni a szervezőket, hogy folytassák a rendezvényt.

A beszélgetés akkor vett éles fordulatot, amikor a riporter felolvasott egy részletet a támadó kiáltványából. Ebben a szerző pedofilnak, erőszaktevőnek és árulónak nevezte a célpontjait. Trump ezt magára vette, és hevesen visszautasította a vádakat. Dühösen kérte számon az újságírón, hogy miért ad helyt a műsorban egy elmebeteg ember rágalmainak. Hozzátette, hogy a hasonló ügyekkel inkább a politikai ellenfeleit kellene összefüggésbe hozni. Az elnök végül szégyenteljesnek nevezte a riporter viselkedését, és azonnal befejezte az interjút.