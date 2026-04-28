Hatalmas áttörés az amerikai kutatóktól: a mesterséges intelligencia évekkel hamarabb kiszúrja ezt a gyakori gyermekkori zavart

2026. április 28. 18:47

Mesterséges intelligencia segítségével akár évekkel a hivatalos diagnózis előtt azonosíthatók azok a gyerekek, akiknél később figyelemhiányos hiperaktivitás-zavart (ADHD) állapítanak meg. Mindez a Duke Egyetem kutatóinak új tanulmányából derül ki - közölte az euronews.

Az ADHD az egyik leggyakoribb gyermekkori mentális zavar. A becslések szerint a gyerekek és serdülők mintegy nyolc százalékát érinti. Tünetei közé tartoznak a koncentrációs nehézségek, a nyugtalanság és az impulzivitás. Sok érintettnél azonban évekig nem születik meg a hivatalos diagnózis. Emiatt elveszik a korai interenció és segítségnyújtás lehetősége, holott a figyelmeztető jelek már nagyon korán jelentkeznek.

A Nature Mental Health folyóiratban megjelent kutatás során a szakemberek több mint 140 ezer gyermek elektronikus egészségügyi dokumentációját elemezték. A vizsgált mintában ADHD-s és a zavarban nem érintett fiatalok egyaránt szerepeltek. A mesterségesintelligencia-modellt a születéstől a kora gyermekkorig tartó időszak rutinszerű egészségügyi adatain tanították be. A cél az volt, hogy a rendszer képes legyen azonosítani azokat a fejlődési, viselkedésbeli és klinikai mintázatokat, amelyek jellemzően már évekkel a hivatalos ADHD-diagnózis felállítása előtt megjelennek.

A prediktív rendszer az ötéves vagy annál idősebb gyermekek esetében bizonyult a legpontosabbnak a kockázatok becslésében. Az eredmények ráadásul teljesen konzisztensek maradtak a gyermekek nemétől, bőrszínétől, etnikai hovatartozásától és egészségbiztosítási státuszától függetlenül is.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a szoftver nem helyettesíti a szakorvosokat, és nem ad önálló diagnózist. "Ez nem egy mesterséges intelligenciára épülő orvos" – emelte ki Matthew Engelhard, a tanulmány vezető szerzője. "Ez egy olyan támogató eszköz, amely segít a kezelőorvosoknak oda összpontosítani az idejüket és az erőforrásaikat, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Így elkerülhető, hogy a segítségre szoruló gyerekek éveken át válaszok nélkül maradjanak." A szakértők szerint a korai felismerés jelentősen javíthatja az érintett gyerekek tanulmányi, szociális és egészségügyi kilátásait.

A kutatócsoport hozzátette, hogy hasonló, mesterséges intelligencián alapuló megközelítéseket már napjainkban is sikerrel alkalmaznak. Ezek az eljárások hatékonyan segítik a serdülőkori mentális betegségek kockázatainak és kiváltó okainak pontosabb megértését.

#tech #gyerek #egészségügy #kutatás #adatok #pszichológia #mesterséges intelligencia #ai #mentális egészség #mentális betegségek #ADHD

