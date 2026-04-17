Kiderül, mik a Tisza Párt legfőbb tervei a parlamentben: azonnal nekilátnak a sokat vitatott hivatal megszüntetéséhez

Péntek délelőtt kezdődnek meg az egyeztetések az új Országgyűlés megalakulásáról. A tárgyalóasztalhoz most először ül le a választásokat megnyerő Tisza Párt, az ellenzékbe szoruló Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom. A találkozón a május elejére várható alakuló ülés menetrendjéről, a parlamenti tisztségekről és a bizottságok felosztásáról döntenek. Mindeközben Sulyok Tamás köztársasági elnök már fel is kérte kormányalakításra Magyar Pétert - írja a Telex.

A jelenlegi adatok alapján a Tisza Párt legalább 137 képviselővel alakíthat kormányt. A Fidesz–KDNP 56, a Mi Hazánk pedig 6 mandátummal készülhet az ellenzéki szerepre. A külképviseleti és az átjelentkezéses szavazatok miatt a leendő kormánypárti frakció létszáma még minimálisan nőhet is a Fidesz kárára.

Az új parlament megalakulásával az előző parlamenti ciklus hivatalosan is véget ér. Az Orbán-kormány jelenleg már csak ügyvezető kormánnyá, így mozgástere jelentősen beszűkül. Nem köthetnek például nemzetközi szerződéseket, és rendeleteket is csak kivételes esetekben alkothatnak az új kabinet hivatalba lépéséig.

A köztársasági elnök szerdán már a Sándor-palotában egyeztetett a parlamenti pártok vezetőivel. Sulyok Tamás és Magyar Péter egyetértettek abban, hogy a lehető leghamarabb, várhatóan május első hetében tartják meg az alakuló ülést. Ezen az eseményen tesznek esküt a képviselők. Az államfő szintén ekkor tesz hivatalos javaslatot Magyar Péter miniszterelnöki kinevezésére, akit az Országgyűlés néhány nappal később választhat meg.

Az alakuló ülésen alakulnak meg a parlamenti frakciók is. Bár a Fidesz és a KDNP pontos felállása még kérdéses, Orbán Viktor már jelezte, hogy a megváltozott erőviszonyok miatt jelentősen átalakítja a párt képviselőcsoportját. Úgy véli, az ellenzéki politizáláshoz másfajta képességekre és politikusokra van szükség. Emiatt több, korábban befutó helyre várt emberük is kikerülhet a parlamentből.

A pénteki egyeztetések legfőbb kérdése az Országgyűlés új szerkezetének kialakítása. Dönteni kell a Kövér Lászlót váltó új házelnök személyéről, az alelnöki és a jegyzői posztok elosztásáról, valamint a bizottsági rendszerről. Hamarosan kiderül, hogy a Tisza Párt mennyi pozíciót enged át az ellenzéknek, illetve beleszólnak-e a személyi jelölésekbe.

Kérdéses az is, hogy megtartják-e a korábban sokat kritizált, leginkább kifizetőhelyként funkcionáló háznagyi tisztséget.

Magyar Péterék komoly változásokat ígértek a parlamenti munkában. Visszatérnének a heti ülésezéshez, megerősítenék a vizsgálóbizottságok jogköreit, továbbá kötelezővé tennék a képviselők és a miniszterek megjelenését.

Terveik szerint azonnal nekilátnak a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének és egy antikorrupciós hivatal felállításának. Felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket, valamint a titkosított kormányhatározatokat, emellett pedig módosítanák a házszabályt is. Amennyiben a pártoknak pénteken nem sikerül minden kérdésben dűlőre jutniuk, az alakuló ülésig további tárgyalásokra is sor kerülhet.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA