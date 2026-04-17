Budapest, 2026. április 16.A drónnal készült felvételen az Országház 2026. április 16-án.MTI/Illyés Tibor
Gazdaság

Kiderül, mik a Tisza Párt legfőbb tervei a parlamentben: azonnal nekilátnak a sokat vitatott hivatal megszüntetéséhez

Pénzcentrum
2026. április 17. 09:03

Péntek délelőtt kezdődnek meg az egyeztetések az új Országgyűlés megalakulásáról. A tárgyalóasztalhoz most először ül le a választásokat megnyerő Tisza Párt, az ellenzékbe szoruló Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom. A találkozón a május elejére várható alakuló ülés menetrendjéről, a parlamenti tisztségekről és a bizottságok felosztásáról döntenek. Mindeközben Sulyok Tamás köztársasági elnök már fel is kérte kormányalakításra Magyar Pétert - írja a Telex.

A jelenlegi adatok alapján a Tisza Párt legalább 137 képviselővel alakíthat kormányt. A Fidesz–KDNP 56, a Mi Hazánk pedig 6 mandátummal készülhet az ellenzéki szerepre. A külképviseleti és az átjelentkezéses szavazatok miatt a leendő kormánypárti frakció létszáma még minimálisan nőhet is a Fidesz kárára.

Az új parlament megalakulásával az előző parlamenti ciklus hivatalosan is véget ér. Az Orbán-kormány jelenleg már csak ügyvezető kormánnyá, így mozgástere jelentősen beszűkül. Nem köthetnek például nemzetközi szerződéseket, és rendeleteket is csak kivételes esetekben alkothatnak az új kabinet hivatalba lépéséig.

A köztársasági elnök szerdán már a Sándor-palotában egyeztetett a parlamenti pártok vezetőivel. Sulyok Tamás és Magyar Péter egyetértettek abban, hogy a lehető leghamarabb, várhatóan május első hetében tartják meg az alakuló ülést. Ezen az eseményen tesznek esküt a képviselők. Az államfő szintén ekkor tesz hivatalos javaslatot Magyar Péter miniszterelnöki kinevezésére, akit az Országgyűlés néhány nappal később választhat meg.

Kapcsolódó cikkeink:

Az alakuló ülésen alakulnak meg a parlamenti frakciók is. Bár a Fidesz és a KDNP pontos felállása még kérdéses, Orbán Viktor már jelezte, hogy a megváltozott erőviszonyok miatt jelentősen átalakítja a párt képviselőcsoportját. Úgy véli, az ellenzéki politizáláshoz másfajta képességekre és politikusokra van szükség. Emiatt több, korábban befutó helyre várt emberük is kikerülhet a parlamentből.

A pénteki egyeztetések legfőbb kérdése az Országgyűlés új szerkezetének kialakítása. Dönteni kell a Kövér Lászlót váltó új házelnök személyéről, az alelnöki és a jegyzői posztok elosztásáról, valamint a bizottsági rendszerről. Hamarosan kiderül, hogy a Tisza Párt mennyi pozíciót enged át az ellenzéknek, illetve beleszólnak-e a személyi jelölésekbe.

Kérdéses az is, hogy megtartják-e a korábban sokat kritizált, leginkább kifizetőhelyként funkcionáló háznagyi tisztséget.

Magyar Péterék komoly változásokat ígértek a parlamenti munkában. Visszatérnének a heti ülésezéshez, megerősítenék a vizsgálóbizottságok jogköreit, továbbá kötelezővé tennék a képviselők és a miniszterek megjelenését.

Terveik szerint azonnal nekilátnak a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének és egy antikorrupciós hivatal felállításának. Felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket, valamint a titkosított kormányhatározatokat, emellett pedig módosítanák a házszabályt is. Amennyiben a pártoknak pénteken nem sikerül minden kérdésben dűlőre jutniuk, az alakuló ülésig további tárgyalásokra is sor kerülhet.

PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 16. 16:43
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 17. 08:48
Tömeges elbocsátás a fideszes kamuprofilokat szervező DDÜ-nél
Tömeges elbocsátás indult a Fidesz kampányát kamuprofilokkal segítő Digitális Demokráciafejlesztési...
KonyhaKontrolling  |  2026. április 17. 07:45
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keves...
Holdblog  |  2026. április 17. 07:43
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagáb...
Bankmonitor  |  2026. április 16. 17:08
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, n...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 17.
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 17.
A Tisza-kormány teljesen átírná a játékszabályokat: ez várhat a hazai építkezésekre a kormányváltás után
2026. április 16.
Kiderült a fájó igazság: hiába a brutális hajrá, több régiós rivális is csúnyán állva hagyta Magyarországot
2026. április 16.
Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának
NAPTÁR
Tovább
2026. április 17. péntek
Rudolf
16. hét
Április 17.
Hemofília világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
4 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
3
7 napja
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
4
7 napja
Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép
5
3 napja
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: elképesztő vagyon szakadhat ránk a kormányváltás után
Túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 17. 10:24
Megszólalt Magyar Péter a titokzatos miniszterjelöltről: elmondta az igazságot, amire rengetegen vártak
Pénzcentrum  |  2026. április 17. 10:03
A Tisza-kormány teljesen átírná a játékszabályokat: ez várhat a hazai építkezésekre a kormányváltás után
Agrárszektor  |  2026. április 17. 09:03
Ez a növény veheti át a kukorica helyét Magyarországon? Itt az igazság