Vége a békés hátországnak: tízmilliárd dolláros kárt okoznak Oroszországnak ezek a filléres ukrán fegyverek

Pénzcentrum
2026. április 27. 15:45

Az ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka egy ritka, a BBC-nek adott interjúban beszélt arról, hogy tovább fokozzák az orosz területek mélyére irányuló csapásokat. Emellett azt is állította, hogy drónegységei rekordszámú ellenséges katona likvidálásával lassítják az orosz előrenyomulást a frontvonalakon.

Robert Brovdi, akit „Magyar" hívójellel ismernek, egy ungvári születésű, magyar nemzetiségű parancsnok. Jelenleg ő áll az ukrán fegyveres erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek élén. Elmondása szerint egységei a hadsereg mindössze két százalékát teszik ki, mégis ők felelnek az összes megsemmisített célpont harmadáért. Saját veszteségarányuk éves szinten nem éri el az egy százalékot. Minden csapást videóval dokumentálnak és valós időben naplóznak. A parancsnoki bunker képernyőin egy folyamatosan frissülő eredménytábla követi nyomon a műveleteket.

Az elmúlt hetekben Ukrajna korábban sosem látott intenzitással támadta Oroszország kőolaj-exportáló létesítményeit. Az egyre olcsóbb, helyben gyártott drónok hatótávolsága rohamosan nő. Az újságírók szeme láttára felbocsátott típus már ezer kilométert is képes megtenni, míg más modellek akár ennek a kétszeresét is. „Orosz területen 1500-2000 kilométeres mélységben már nincs békés hátország" - fogalmazott Brovdi. Volodimir Zelenszkij elnök szerint ezek a mélységi csapások rendkívül fájdalmasak Moszkva számára, és tízmilliárd dolláros nagyságrendű veszteséget okoznak az orosz energiaszektornak.

A parancsnok stratégiájának másik pillére Oroszország élőerőben mutatkozó fölényének csökkentése. Mivel Ukrajna egyre nehezebben tud mozgósítani, Brovdi - akinek megfogalmazása szerint aki harcolni akart, az már harcol - közvetlen parancsba adta a kvótát. Egységeinek havonta több orosz katonát kell likvidálniuk, mint amennyit Oroszország toborozni képes, ami havi harmincezer főnél is többet jelent. Saját beszámolója alapján ezt a célkitűzést négy egymást követő hónapban is túlteljesítették. Ezeket az adatokat a BBC nem tudta független forrásból megerősíteni, de Brovdi hangsúlyozta, hogy minden egyes ellenséges veszteséget videófelvétellel kell igazolniuk.

Brovdi a háború előtt gabonakereskedelemmel foglalkozott, emellett műtárgyakat is gyűjtött. Sokkal inkább otthon érezte magát a Christie's aukciósházban, mint a lövészárkokban. Az átfogó orosz inváziót megelőzően csatlakozott az ukrán területvédelmi erőkhöz. Később a legsúlyosabb harcokat is megjárta, küzdött többek között Bahmutnál is. A drónok potenciálját Herszonban ismerte fel. Amikor egységével heves tűz alá kerültek, eszébe jutott egy korábban a gyermekeinek vásárolt civil drón, és hamarosan hasonló eszközöket kezdtek el bevetni a fronton. Csapata nem sokkal ezután már saját drónokat épített, amelyeket robbanótöltetekkel szereltek fel. Ebből a kezdeményezésből nőtt ki a 414. dandár, amelyet „Magyar madarai" néven is ismernek.

A parancsnok elsődleges célja jelenleg nem az ellentámadás vagy a területek visszaszerzése, hanem az ellenség feltartóztatása. „Hatékony fegyverünk van, de ez nem támadó háború vívására szolgál. Arra használjuk, hogy megakadályozzuk az ellenség eredményes előrenyomulását a területünkön" - mondta Brovdi. Vlagyimir Putyin azon tervéről, miszerint hónapokon belül elfoglalná a teljes Donbászt, meglehetősen tömören nyilatkozott: „Ez nem reális. Egyenesen abszurd."

Brovdi stratégiájának harmadik célpontja az orosz harci morál megtörése. Reményei szerint a súlyos emberveszteségek és az orosz területek mélyén lángoló létesítmények egyfajta társadalmi erjedést indíthatnak el Oroszországban. Példaként egy közelmúltban széles körben elterjedt videót hozott fel, amelyen egy Tuapszéban élő orosz nő zokogva panaszkodik: „Csak a tengerparton akartam élni a gyerekemmel, de mindent tönkretettek. Repülnek ezek a drónok, és mindent lerombolnak." Brovdi számára ez egyértelműen annak a jele, hogy az invázió következményei Oroszországon belül is kezdenek túlnőni a háború eddigi, meglehetősen szűk nyilvánosságán.
