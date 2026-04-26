Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Military combat drone UAV launching missiles
Világ

Masszív ukrán dróntámadás érte Szevasztopolt

MTI
2026. április 26. 09:44

Hetvenegy ukrán drónt semmisített meg azt orosz légvédelem a megszállt krími Szevasztopol körzetében, a támadás következtében 34 többlakásos és 17 családi házban károk keletkeztek - közölte Mihail Razvozzsajev, a haditengerészeti kikötőváros kormányzója vasárnap reggel a Max üzenetküldő alkalmazáson.

A tisztségviselő szerint ez volt az eddigi egyik legnagyobb léptékű dróntámadás az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Szevasztopol ellen. Razvozzsajev szombat éjjel arról számolt be, hogy a városban éjjel egy ember életét vesztette, három pedig megsebesült.

Egy másik helyszínen, a Moszkvától északra fekvő Vologdai területen lévő Ammiak-3 nitrogénműben pilóta nélküli repülő szerkezet okozott kárt egy kénsavat szállító nagynyomású csővezetékben, aminek következtében öt ember sérüléseket szenvedett.

Az ország nyugati részén fekvő Belgorodi terület Rzsevka községében két férfi és két fiú megsebesült, amikor dróntalálat érte az őket szállító autót. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy éjszaka a légvédelem 16 terület és a Fekete-tenger fölött 203 ukrán drónt semmisített meg, közép-európai idő szerint vasárnap reggel hat és nyolc óra között pedig újabb 49-et.

