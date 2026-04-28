Fillérekből is kihozható a májusi hosszú hétvége: mutatjuk a titkos hazai úti célokat, amikről szinte senki sem tud

A május 1-jei hosszú hétvége idén valódi mozgásteret ad a belföldi utazóknak: három egymást követő szabadnap, stabil, csapadékmentes időjárás és 19–25 fok közötti hőmérséklet várható országszerte. Mivel a március 15-i hétvége idén elmaradt, sokan most pótolnák a tavaszi kikapcsolódást, ám a legnépszerűbb desztinációk gyorsan telítődnek. A vidéki turizmus ugyanakkor továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezik: számos, a tömegturizmus által elkerült térségben maradt szabad kapacitás, kedvezőbb árakkal és stabil szolgáltatásokkal. A vidéki piac torzulása miatt több értékes desztináció gyakorlatilag láthatatlan maradt a hazai utazók számára, éppen ezért a május 1-i hétvége jó alkalom arra, hogy ezek közül válasszunk. A falusi turizmus kínálata idén különösen erős: megfizethető árak, csendes környezet és szabad kapacitás várja azokat, akik a hosszú hétvégét a fővárostól távol, természetközeli településeken töltenék.

A március 15-i hosszú hétvége idén nem adott valódi pihenési lehetőséget, hiszen az ünnep szombatra esett, így a naptár nem biztosított plusz szabadnapot. A május 1-jei időszak viszont már érdemi mozgásteret kínál: három egymást követő nap áll rendelkezésre, ráadásul a hétvége anyák napjával zárul, ami sok család számára eleve programot jelent. A friss előrejelzések alapján a hosszú hétvége időjárása stabilnak ígérkezik: május 1-jén 19 fok, május 2-án 22 fok, május 3-án pedig már 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható Budapesten, és az ország többi részén is hasonló tartományra lehet számítani. A csapadék esélye mindhárom napon 0%, ami ritka stabilitást jelent a tavaszi időszakban.

A hosszú hétvégék idején rendszerint a legnépszerűbb desztinációk telnek meg először, ugyanakkor a hazai turisztikai kínálat jóval szélesebb annál, mint amit a legtöbben a „radaron” tartanak. A vidéki térségek jelentős része ma is alacsony látogatottsággal működik, miközben szálláskapacitás, szolgáltatás és természeti érték bőven rendelkezésre áll, sokszor kedvezőbb áron, mint a frekventáltabb helyszíneken. Karsai Árpád turisztikai szakértő a Pénzcentrumnak adott friss interjúban arra is felhívta a figyelmet, hogy a vidéki turizmus piaca az elmúlt években torzult: számos térség kikerült a fejlesztési fókuszból, a TDM-rendszer leépült, és sok értékes desztináció gyakorlatilag láthatatlanná vált a hazai utazók számára. Éppen ezért a május 1-i hosszú hétvége jó alkalom arra, hogy olyan kisebb településeket és kevésbé ismert régiókat válasszunk, amelyek nem túlzsúfoltak, mégis minőségi, autentikus élményt kínálnak — és ahol a turizmusból származó bevétel valóban számít a helyi gazdaságnak.

Röviden: több eldugott, kevésbé frekventált vidéki térségben még most is találni megfizethető, szabad kapacitással rendelkező szállásokat a május 1-i hosszú hétvégére. Ezek jellemzően természetközeli, alacsony turistaforgalmú települések, ahol a szolgáltatások elérhetők, az árak pedig jóval mérsékeltebbek, mint a felkapott régiókban.

Az alábbi ajánlatok olyan térségekből érkeznek, amelyekre Karsai Árpád turisztikai szakértő is utalt: értékes, de alulkommunikált vidéki desztinációk, amelyek kiszorultak a fókuszból, pedig komoly potenciált hordoznak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

5 konkrét, még elérhető falusi turizmus-ajánlat a május 1-i hosszú hétvégére

A falusi turizmus kínálata idén különösen kedvező: a kevésbé frekventált térségekben még most is találni szabad kapacitást, miközben az árak mérsékeltek, a szolgáltatások stabilak, a környezet pedig kifejezetten vonzó. A következő öt szálláshely jól mutatja, milyen ár-érték arány érhető el a május 1-i hosszú hétvégére.