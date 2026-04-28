A hét közepén érkező átmeneti lehűlés és a hajnali fagyok után a hosszú hétvégére visszatér a tavaszias jó idő. Csapadékra nem kell számítani.
Fillérekből is kihozható a májusi hosszú hétvége: mutatjuk a titkos hazai úti célokat, amikről szinte senki sem tud
A május 1-jei hosszú hétvége idén valódi mozgásteret ad a belföldi utazóknak: három egymást követő szabadnap, stabil, csapadékmentes időjárás és 19–25 fok közötti hőmérséklet várható országszerte. Mivel a március 15-i hétvége idén elmaradt, sokan most pótolnák a tavaszi kikapcsolódást, ám a legnépszerűbb desztinációk gyorsan telítődnek. A vidéki turizmus ugyanakkor továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezik: számos, a tömegturizmus által elkerült térségben maradt szabad kapacitás, kedvezőbb árakkal és stabil szolgáltatásokkal. A vidéki piac torzulása miatt több értékes desztináció gyakorlatilag láthatatlan maradt a hazai utazók számára, éppen ezért a május 1-i hétvége jó alkalom arra, hogy ezek közül válasszunk. A falusi turizmus kínálata idén különösen erős: megfizethető árak, csendes környezet és szabad kapacitás várja azokat, akik a hosszú hétvégét a fővárostól távol, természetközeli településeken töltenék.
A március 15-i hosszú hétvége idén nem adott valódi pihenési lehetőséget, hiszen az ünnep szombatra esett, így a naptár nem biztosított plusz szabadnapot. A május 1-jei időszak viszont már érdemi mozgásteret kínál: három egymást követő nap áll rendelkezésre, ráadásul a hétvége anyák napjával zárul, ami sok család számára eleve programot jelent. A friss előrejelzések alapján a hosszú hétvége időjárása stabilnak ígérkezik: május 1-jén 19 fok, május 2-án 22 fok, május 3-án pedig már 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható Budapesten, és az ország többi részén is hasonló tartományra lehet számítani. A csapadék esélye mindhárom napon 0%, ami ritka stabilitást jelent a tavaszi időszakban.
A hosszú hétvégék idején rendszerint a legnépszerűbb desztinációk telnek meg először, ugyanakkor a hazai turisztikai kínálat jóval szélesebb annál, mint amit a legtöbben a „radaron” tartanak. A vidéki térségek jelentős része ma is alacsony látogatottsággal működik, miközben szálláskapacitás, szolgáltatás és természeti érték bőven rendelkezésre áll, sokszor kedvezőbb áron, mint a frekventáltabb helyszíneken. Karsai Árpád turisztikai szakértő a Pénzcentrumnak adott friss interjúban arra is felhívta a figyelmet, hogy a vidéki turizmus piaca az elmúlt években torzult: számos térség kikerült a fejlesztési fókuszból, a TDM-rendszer leépült, és sok értékes desztináció gyakorlatilag láthatatlanná vált a hazai utazók számára. Éppen ezért a május 1-i hosszú hétvége jó alkalom arra, hogy olyan kisebb településeket és kevésbé ismert régiókat válasszunk, amelyek nem túlzsúfoltak, mégis minőségi, autentikus élményt kínálnak — és ahol a turizmusból származó bevétel valóban számít a helyi gazdaságnak.
Röviden: több eldugott, kevésbé frekventált vidéki térségben még most is találni megfizethető, szabad kapacitással rendelkező szállásokat a május 1-i hosszú hétvégére. Ezek jellemzően természetközeli, alacsony turistaforgalmú települések, ahol a szolgáltatások elérhetők, az árak pedig jóval mérsékeltebbek, mint a felkapott régiókban.
Az alábbi ajánlatok olyan térségekből érkeznek, amelyekre Karsai Árpád turisztikai szakértő is utalt: értékes, de alulkommunikált vidéki desztinációk, amelyek kiszorultak a fókuszból, pedig komoly potenciált hordoznak.
5 konkrét, még elérhető falusi turizmus-ajánlat a május 1-i hosszú hétvégére
A falusi turizmus kínálata idén különösen kedvező: a kevésbé frekventált térségekben még most is találni szabad kapacitást, miközben az árak mérsékeltek, a szolgáltatások stabilak, a környezet pedig kifejezetten vonzó. A következő öt szálláshely jól mutatja, milyen ár-érték arány érhető el a május 1-i hosszú hétvégére.
- A Póni Kuckó Vendégház és Minifarm Hosszúvölgyben két fő számára két éjszakára 53 500 forintért foglalható, ellátás nélkül. A vendégház családias, állatsimogatós környezete kifejezetten vonzó a kisgyerekes családoknak, miközben a település csendes, alacsony turistaforgalmú térségben fekszik. A 9,8-as értékelés a szolgáltatások megbízhatóságát jelzi.
- A Notarius Vendégház Poroszlón a Tisza-tó partján kínál szobákat, két főre két éjszakára 107 300 forintos áron, reggelivel. A 9,9-es vendégértékelésű szálláshely a tóparti aktív turizmus egyik csendes bázisa: kerékpározás, vízi programok és madármegfigyelés is elérhető, miközben a település nem tartozik a túlterhelt desztinációk közé.
- A Göcseji Turista Ház Salomváron a lista egyik legkedvezőbb ajánlata: két fő számára két éjszaka 26 400 forintért foglalható, ellátás nélkül. A 9,9-es értékelésű szállás egyszerű, de tiszta és rendezett, a környék pedig a zalai dombvidék kevéssé ismert, mégis látványos túraútvonalait kínálja. A térség alacsony turistaforgalma miatt valódi nyugalom várható.
- A Szentirmai Vendégház és Fogadó a Rigóhoz Tengődön két fő számára két éjszakára 48 000 forintért érhető el. A 9,8-as értékelésű vendégház a somogyi falvakra jellemző, autentikus vidéki környezetet kínál, miközben nincs előrefizetés és nincs lemondási díj, ami rugalmasságot ad az utazóknak. A térség turisztikai terhelése alacsony, így a hosszú hétvégén sem várható zsúfoltság.
- A Kuglófos Ház Tiszadobon két fő számára két éjszakára 41 200 forintért foglalható, ellátás nélkül. A 9,9-es értékelésű vendégház a Tisza menti kis település egyik rejtett gyöngyszeme: a kastélypark, a folyópart és a falusi környezet együtt kínál csendes, lassú tempójú kikapcsolódást. A térség turisztikai forgalma alacsony, így a május 1-i hétvégén is nyugodt környezet várható.
