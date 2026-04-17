Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok a jövőben megvonja a támogatást Olaszországtól.
Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés
Lezajlott az első egyeztetés a parlamenti pártok között az Országgyűlés alakuló üléséről és a bizottsági struktúráról, mondta Magyar Péter a tárgyalás után.
Elmondása szerint a korábbinál nagyobb mozgásteret adnának az ellenzéki pártoknak. A még be nem érkezett szavazatok feldolgozása után akár három további mandátummal is számolnak, így a képviselőik száma elérheti a 140-et.
A házelnökök számával kapcsolatban is változtatást javasoltak. A korábbi ciklusban hat alelnök volt, közülük négy a Fideszhez, kettő az ellenzékhez tartozott. Most azt indítványozták, hogy az ellenzék három alelnöki pozíciót kapjon, egyet a Fidesz, egyet a KDNP, egyet pedig a Mi Hazánk. A tervek szerint 20 parlamenti bizottság működne, ezek között átszervezések és névváltoztatások is várhatók.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy kompromisszumra törekednek a frakciók között. Ha nem születik megállapodás, a házelnök dönthet a bizottsági helyek és arányok elosztásáról, ezt azonban szeretnék elkerülni.
Az alakuló ülés menetrendjéről is egyeztettek. Magyar Péter azt mondta, azt javasolták, hogy a miniszterelnök megválasztása és eskütétele már az alakuló ülésen megtörténjen. Ez eltér a korábbi gyakorlattól, amikor erre csak néhány nappal később került sor. A javaslat szerint az eseményt május 9-én vagy 10-én tartanák, hogy minél többen részt vehessenek a beiktatáson.
Magyar Péter elmondta, az eseti és vizsgálóbizottságokról egyelőre nem tudtak egyeztetni, ugyanakkor a Mi Hazánk részéről már érkeztek javaslatok. Hozzátette, ezek között több olyan felvetés is volt, amely egybeesik a Tisza álláspontjával. A párt nyitott arra, hogy a Mi Hazánk kezdeményezésére vizsgálóbizottságok jöjjenek létre.
A Tisza elnöke arról is beszélt, hogy megkapták az Országgyűlés főigazgatójától a képviselői és frakciójuttatásokról szóló kimutatást. Ezzel kapcsolatban azt mondta, jelentős mértékű kiadásokat látott a rendszerben. Állítása szerint egy képviselő havi szinten a fizetésén felül nagyjából 10 millió forintnyi forrással rendelkezett, és éves szinten összességében több tízmilliárd forint ment el egyéb költségekre. Hozzátette, a források egy része a frakciókhoz került, amelyek ezt továbbosztották. Magyar Péter szerint a jövőben átláthatóbb működésre és a kiadások csökkentésére törekszenek.
Délután tárgyalások lesznek az Európai Unióval
Magyar Péter arról beszélt, hogy péntek délután magas szintű uniós delegáció érkezik Magyarországra. A tárgyalásokon többek között Orbán Anita és Kármán András is részt vesz, valamint több uniós tisztviselő. Elmondása szerint nincs vesztegetni való idő, ezért már a kormányalakítás előtt megkezdik az egyeztetéseket. Céljuk, hogy pontosan feltérképezzék, milyen feltételeket kell rövid időn belül törvénybe foglalnia az új Országgyűlésnek.
Magyar Péter úgy fogalmazott, konstruktív tárgyalásra számít, ugyanakkor jelezte, hogy a folyamat nem lesz egyszerű, mivel szoros határidők mellett kell megállapodni. Hozzátette, hogy az uniós helyreállítási alap forrásainak felhasználására augusztus végéig van lehetőség, ami további nyomást helyez a tárgyalásokra.
Tárgyalások a leköszönő kormánnyal
A Tisza miniszterelnöke kiemelte, hogy a leköszönő kormány több tagja már felvette a kapcsolatot a Tisza képviselőivel. Elmondása szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Kármán Andrással egyeztetett, és megállapodtak az átadás-átvétel folyamatáról. Szijjártó Péter is megkereste Kapitány Istvánt, akit a Tisza leendő gazdasági miniszterként említ.
Hozzátette, hogy a következő napokban további egyeztetések várhatók. A költségvetés állapotát csak az átadás-átvétel után látják majd pontosan, ugyanakkor már most érzékelhetőnek nevezte a hiány mértékét. Magyar Péter szerint Nagy Márton is jelezte, hogy változtatás nélkül a jelenlegi hiánycél nem tartható. A Tisza célja, hogy a kormányalakítás után olyan költségvetést állítsanak össze, amely erősíti a befektetői bizalmat és a gazdaság stabilitását.
Mi lesz a védett árral?
Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter egyeztetett Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával, ahol az üzemanyagárak alakulása is napirendre került. Elmondása szerint szóba került a védett ár kérdése is. Magyar korábban arra kérte a kormányt, hogy hosszabbítsa meg az intézkedést május végéig, mivel az a Tisza kormányra lépése előtt lejárna.
A Mol vezetése arról tájékoztatta a Tisza képviselőit, hogy a Barátság kőolajvezeték a jövő héten újraindulhat, ugyanakkor a működéshez a tényleges szállítás is szükséges. Emellett az Adria-vezetéken keresztül is érkezik kőolaj, így a jelenlegi információk szerint rövid és hosszabb távon sem várható ellátási probléma.
A felek áttekintették azt is, milyen feltételek mellett lehet később kivezetni a védett árat. Magyar Péter szerint ez elsősorban a világpiaci olajár és az árfolyam alakulásától függ. Amennyiben a nemzetközi helyzet stabilizálódik és csökkennek az árak, az intézkedés fokozatosan megszüntethető. Magyar Péter a tárgyalást konstruktívnak nevezte, és jelezte, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén a következő hónapokban fenntartanák a védett árat.
A Mol a leendő kormányfő kérésére eltolta az osztalékfizetést a harmadik negyedévre, addig minden bizonnyal az új kabinet megteremti a jogi alapot arra, hogy visszaszerezze a magyar nagyvállalatokban lévő részesedését, amely korábban különböző alapítványokba került át - így az MCC-be is. Magyar Péter megjegyezte, hogy mivel a Richter helyzete is hasonló, a gyógyszercéggel is tárgyalni fog, hogy halasszák el az osztalékfizetést, ameddig az ügy meg nem oldódik.
Péntek reggel megkezdődött az átjelentkezéssel, valamint a külképviseleteken leadott szavazatok átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak.
Izrael és Libanon vezetői tíznapos tűzszünetben állapodtak meg. A fegyvernyugvás április 16-án, helyi idő szerint éjfélkor lépett hatályba.
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben tette egyértelművé országa álláspontját.
Irán már olyan engedményekre is hajlandó, amelyekről korábban szó sem volt, Trump szerint gyors áttörés jöhet.
Donald Trump bejelentése szerint tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon.
Pete Hegseth amerikai hdügyminiszter szerint az Egyesült Államok kész fokozni az Irán elleni katonai műveleteket.
Aleksandar Vučić óriási fegyverkezésbe kezdett: rejtélyes repülőjáratok buktatták le déli szomszédunkat
Szerbia a romló regionális biztonsági helyzetre hivatkozva újabb jelentős fegyverbeszerzési szerződéseket készít elő.
Durván egymásnak esett Leó pápa és Trump: erős üzenetet küldött az amerikai elnöknek a katolikus egyházfő
Leó pápa szerdán, afrikai útja második állomásán az egység és a béke üzenetét hangsúlyozta.
Drámai fordulat a világ második legnagyobb gazdaságában: egy távoli háború teheti tönkre a váratlan sikereket
A Reuters beszámolója szerint a kínai gazdaság 2026 első negyedévében ismét gyorsulhatott, azonban az iráni háború miatt jelentősen romlottak az idei növekedési kilátások.
Hiába a ravasz trükközés a hitelekkel: nagyon durva veszélyre hívták fel a figyelmet a nemzetközi szakértők
Az európai kormányok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, miután az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek az államkötvényhozamok.
Az év első két hónapjában 1,8 százalékkal zsugorodott az orosz gazdaság.
Végre véget érhet a vérontás? Meglepő közvetítő bukkant fel a háttérben, a tőzsdék máris reagáltak a hírre
A közel-keleti helyzet enyhülésének reményét erősíti, hogy Izrael és Libanon is tűzszüneti lehetőségekről tárgyal.
Lezajlott a kulcsfontosságú telefonhívás: kiderült, milyen váratlan lépésre készül Magyar Péterék új kormánya
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter arra számít, hogy a frissen megválasztott új magyar kormány gyökeresen változtat az eddigi külpolitikáján.
Váratlan katonai paktumot kötöttek az arab államok: Ukrajnától kérik a bevált receptet a pusztító csapások ellen
A térség stabilitásának megőrzése és az új fenyegetések elhárítása érdekében az arab országok átfogóan felülvizsgálják biztonsági stratégiájukat.
A színész számára a magyarországi kötődés személyes jelentőséggel is bír: 2023-ban kifejezetten azért érkezett az országba, hogy felkutassa családja gyökereit.
Újabb bénító ukrán csapás az orosz energiarendszer ellen: ezt a veszteséget egész Oroszország megérzi
A Krasznodari területen fekvő tuapszei olajfinomító rendszeres célpontja az ukrán erőknek, mivel kiemelt szerepet játszik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában.
Váratlan bejelentést tett Donald Trump: évtizedek óta nem látott tárgyalások jöhetnek a Közel-Keleten
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy csütörtökön csúcsszintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között.
Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében csütörtökre virradó éjjel.
