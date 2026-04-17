Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés

Lezajlott az első egyeztetés a parlamenti pártok között az Országgyűlés alakuló üléséről és a bizottsági struktúráról, mondta Magyar Péter a tárgyalás után.

Elmondása szerint a korábbinál nagyobb mozgásteret adnának az ellenzéki pártoknak. A még be nem érkezett szavazatok feldolgozása után akár három további mandátummal is számolnak, így a képviselőik száma elérheti a 140-et.

A házelnökök számával kapcsolatban is változtatást javasoltak. A korábbi ciklusban hat alelnök volt, közülük négy a Fideszhez, kettő az ellenzékhez tartozott. Most azt indítványozták, hogy az ellenzék három alelnöki pozíciót kapjon, egyet a Fidesz, egyet a KDNP, egyet pedig a Mi Hazánk. A tervek szerint 20 parlamenti bizottság működne, ezek között átszervezések és névváltoztatások is várhatók.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy kompromisszumra törekednek a frakciók között. Ha nem születik megállapodás, a házelnök dönthet a bizottsági helyek és arányok elosztásáról, ezt azonban szeretnék elkerülni.

Az alakuló ülés menetrendjéről is egyeztettek. Magyar Péter azt mondta, azt javasolták, hogy a miniszterelnök megválasztása és eskütétele már az alakuló ülésen megtörténjen. Ez eltér a korábbi gyakorlattól, amikor erre csak néhány nappal később került sor. A javaslat szerint az eseményt május 9-én vagy 10-én tartanák, hogy minél többen részt vehessenek a beiktatáson.

Magyar Péter elmondta, az eseti és vizsgálóbizottságokról egyelőre nem tudtak egyeztetni, ugyanakkor a Mi Hazánk részéről már érkeztek javaslatok. Hozzátette, ezek között több olyan felvetés is volt, amely egybeesik a Tisza álláspontjával. A párt nyitott arra, hogy a Mi Hazánk kezdeményezésére vizsgálóbizottságok jöjjenek létre.

A Tisza elnöke arról is beszélt, hogy megkapták az Országgyűlés főigazgatójától a képviselői és frakciójuttatásokról szóló kimutatást. Ezzel kapcsolatban azt mondta, jelentős mértékű kiadásokat látott a rendszerben. Állítása szerint egy képviselő havi szinten a fizetésén felül nagyjából 10 millió forintnyi forrással rendelkezett, és éves szinten összességében több tízmilliárd forint ment el egyéb költségekre. Hozzátette, a források egy része a frakciókhoz került, amelyek ezt továbbosztották. Magyar Péter szerint a jövőben átláthatóbb működésre és a kiadások csökkentésére törekszenek.

Délután tárgyalások lesznek az Európai Unióval

Magyar Péter arról beszélt, hogy péntek délután magas szintű uniós delegáció érkezik Magyarországra. A tárgyalásokon többek között Orbán Anita és Kármán András is részt vesz, valamint több uniós tisztviselő. Elmondása szerint nincs vesztegetni való idő, ezért már a kormányalakítás előtt megkezdik az egyeztetéseket. Céljuk, hogy pontosan feltérképezzék, milyen feltételeket kell rövid időn belül törvénybe foglalnia az új Országgyűlésnek.

Magyar Péter úgy fogalmazott, konstruktív tárgyalásra számít, ugyanakkor jelezte, hogy a folyamat nem lesz egyszerű, mivel szoros határidők mellett kell megállapodni. Hozzátette, hogy az uniós helyreállítási alap forrásainak felhasználására augusztus végéig van lehetőség, ami további nyomást helyez a tárgyalásokra.

Tárgyalások a leköszönő kormánnyal

A Tisza miniszterelnöke kiemelte, hogy a leköszönő kormány több tagja már felvette a kapcsolatot a Tisza képviselőivel. Elmondása szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Kármán Andrással egyeztetett, és megállapodtak az átadás-átvétel folyamatáról. Szijjártó Péter is megkereste Kapitány Istvánt, akit a Tisza leendő gazdasági miniszterként említ.

Hozzátette, hogy a következő napokban további egyeztetések várhatók. A költségvetés állapotát csak az átadás-átvétel után látják majd pontosan, ugyanakkor már most érzékelhetőnek nevezte a hiány mértékét. Magyar Péter szerint Nagy Márton is jelezte, hogy változtatás nélkül a jelenlegi hiánycél nem tartható. A Tisza célja, hogy a kormányalakítás után olyan költségvetést állítsanak össze, amely erősíti a befektetői bizalmat és a gazdaság stabilitását.

Mi lesz a védett árral?

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter egyeztetett Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával, ahol az üzemanyagárak alakulása is napirendre került. Elmondása szerint szóba került a védett ár kérdése is. Magyar korábban arra kérte a kormányt, hogy hosszabbítsa meg az intézkedést május végéig, mivel az a Tisza kormányra lépése előtt lejárna.

A Mol vezetése arról tájékoztatta a Tisza képviselőit, hogy a Barátság kőolajvezeték a jövő héten újraindulhat, ugyanakkor a működéshez a tényleges szállítás is szükséges. Emellett az Adria-vezetéken keresztül is érkezik kőolaj, így a jelenlegi információk szerint rövid és hosszabb távon sem várható ellátási probléma.

A felek áttekintették azt is, milyen feltételek mellett lehet később kivezetni a védett árat. Magyar Péter szerint ez elsősorban a világpiaci olajár és az árfolyam alakulásától függ. Amennyiben a nemzetközi helyzet stabilizálódik és csökkennek az árak, az intézkedés fokozatosan megszüntethető. Magyar Péter a tárgyalást konstruktívnak nevezte, és jelezte, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén a következő hónapokban fenntartanák a védett árat.

A Mol a leendő kormányfő kérésére eltolta az osztalékfizetést a harmadik negyedévre, addig minden bizonnyal az új kabinet megteremti a jogi alapot arra, hogy visszaszerezze a magyar nagyvállalatokban lévő részesedését, amely korábban különböző alapítványokba került át - így az MCC-be is. Magyar Péter megjegyezte, hogy mivel a Richter helyzete is hasonló, a gyógyszercéggel is tárgyalni fog, hogy halasszák el az osztalékfizetést, ameddig az ügy meg nem oldódik.

