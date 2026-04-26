2026. április 26. vasárnap Ervin
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. április 20.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök a párt frakciójának első üléséről tartott sajtótájékoztatón a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 20-án.MTI/Hegedüs Róbert
Világ

Már szerdán leül tárgyalni Magyar Péter az EU-val: rettentően szorítja az idő, milliárdok múlhatnak most ezen

MTI
2026. április 26. 12:27

Magyar Péter szerdán Brüsszelbe utazik és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. Ezt a Tisza Párt elnöke vasárnap közölte Facebook-oldalán. "Nincs elvesztegetni való időnk" - írta a leendő miniszterelnök.

Magyar Péter múlt hétvégén magas szintű tárgyalásokat folytatott az Európai Bizottság vezetőivel Magyarországon. A politikus április 17-én azt mondta, már a kormányalakítás előtt igyekeznek feltérképezni, mik azok a feltételek, amelyekről az Országgyűlés záros határidőn belül törvényt tud alkotni az uniós források hazahozatala érdekében.

Az európai intézmények néhány változtatási kérése már teljesült, néhány nyitott kérdés maradt, mint például az antikorrupció, az igazságszolgáltatás függetlensége, a sajtószabadság, a "propaganda" tiltott állami támogatásának a megszüntetése, az egyetemek szabadságának visszaadása - sorolta a pártelnök. Magyar Péter hangsúlyozta,

nagyon rövid az idő, augusztus 31-én sok milliárd euró felhasználási, lekötési határideje jár le.

A Tisza Párt elnöke hétfőn azt mondta, elvárja, hogy május 15-20. között Brüsszelben alá tudjanak írni egy olyan politikai megállapodást, amelynek alapján augusztus 31-ig módosítják a szükséges jogszabályokat, hogy elutalhassák a Magyarországnak járó pénzeket.

#kormány #magyarország #európai unió #európai bizottság #törvény #világ #brüsszel #uniós támogatás #politika #magyar péter #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:27
12:02
11:26
11:03
NAPTÁR
Tovább
2026. április 26. vasárnap
Ervin
17. hét
Április 26.
A testvérvárosok világnapja
Április 26.
A szellemi tulajdon világnapja
Átvezetés
Átutalást jelent az ügyfél saját számlái között. Forintszámlák közötti pénzmozgás esetén átvezetéssel teljesíthető a meghatalmazotti számláról saját néven vezetett számlára, ill. saját néven vezetett számláról meghatalmazotti számlára történő átutalás.

Több kisokos

