Kemény alkut lengetett be a német kancellár: ezért fizethet nagy árat Ukrajna
Friedrich Merz szerint Ukrajna európai jövője nem kérdés, de ennek komoly ára lehet. A német kancellár úgy véli, a béke érdekében területi engedményekre is sor kerülhet. A kijelentés érzékeny vitát érint, hiszen Kijev eddig határozottan elutasította az ilyen megoldásokat. A kérdésben akár népszavazás is dönthetne, írja a The Kyiv Independent.
Ukrajna európai jövője biztosított lehet, ugyanakkor ennek ára akár területi veszteség is lehet – erről beszélt Friedrich Merz német kancellár egy hétfői eseményen Marsbergben. A politikus szerint egy Oroszországgal kötendő békemegállapodás feltételeként ilyen kompromisszum is felmerülhet.
Merz úgy fogalmazott: egy ilyen horderejű döntést Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek népszavazással kellene megerősítenie. Szerinte csak így biztosítható, hogy az ukrán társadalom többsége is elfogadja az esetleges területi engedmények szükségességét. Merz hangsúlyozta, hogy az ukránoknak meg kell érteniük: a veszteségek árán nyílhat meg az út az Európai Unió felé.
Jelenleg Oroszország az ukrán területek mintegy ötödét tartja ellenőrzése alatt, és a tárgyalások során további követeléseket is megfogalmaz, különösen a donyecki régióban. Kijev ugyanakkor következetesen elutasítja, hogy olyan területekről mondjon le, amelyek még ukrán ellenőrzés alatt állnak, és inkább a frontvonal mentén történő befagyasztásban látja a konfliktus lezárásának lehetőségét.
Volodimir Zelenszkij korábban maga is jelezte, hogy egy ilyen jelentőségű döntést csak népszavazás útján lehetne meghozni. A német kancellár kijelentéseire reagálva hangsúlyozta: Ukrajna nemcsak saját magáért küzd, hanem azért is, hogy megakadályozza Oroszország további terjeszkedését. Szerinte ha Moszkva sikerrel járna, más országok is célponttá válhatnának.
Az uniós csatlakozás kapcsán Merz kiemelte, hogy Ukrajnának világos és teljesíthető perspektívát kell kínálni. Úgy fogalmazott, Európa nem hagyhatja magára Ukrajnát, és egyértelművé kell tennie, hogy az ország jövője az Európai Unióban van. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy a gyorsított csatlakozásra vonatkozó elképzelések nem reálisak, így a 2027–2028-as időpont túl optimistának számít.
Ukrajna 2022 óta tagjelölt státusszal rendelkezik, a csatlakozási folyamat azonban eddig lassan haladt. Bár az Európai Bizottság több alkalommal elismerte a reformok előrehaladását, a tárgyalások megnyitása akadályokba ütközött. A folyamat ugyanakkor új lendületet kapott azután, hogy politikai változások történtek Magyarországon.
Kijev továbbra is azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió konkrét csatlakozási menetrendet jelöljön ki, miközben elutasít minden olyan megoldást, amely csak részleges tagságot biztosítana az ország számára.
-
-
