2026. április 28. kedd Valéria
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
|
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép Ukrajna nemzeti lobogójáról, amely a szélben lobog a kijevi kormányépületnél az orosz-ukrán konfliktus idején.
Világ

Kemény alkut lengetett be a német kancellár: ezért fizethet nagy árat Ukrajna

Pénzcentrum
2026. április 28. 09:22

Friedrich Merz szerint Ukrajna európai jövője nem kérdés, de ennek komoly ára lehet. A német kancellár úgy véli, a béke érdekében területi engedményekre is sor kerülhet. A kijelentés érzékeny vitát érint, hiszen Kijev eddig határozottan elutasította az ilyen megoldásokat. A kérdésben akár népszavazás is dönthetne, írja a The Kyiv Independent.

Ukrajna európai jövője biztosított lehet, ugyanakkor ennek ára akár területi veszteség is lehet – erről beszélt Friedrich Merz német kancellár egy hétfői eseményen Marsbergben. A politikus szerint egy Oroszországgal kötendő békemegállapodás feltételeként ilyen kompromisszum is felmerülhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Merz úgy fogalmazott: egy ilyen horderejű döntést Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek népszavazással kellene megerősítenie. Szerinte csak így biztosítható, hogy az ukrán társadalom többsége is elfogadja az esetleges területi engedmények szükségességét. Merz hangsúlyozta, hogy az ukránoknak meg kell érteniük: a veszteségek árán nyílhat meg az út az Európai Unió felé.

Kapcsolódó cikkeink:

Jelenleg Oroszország az ukrán területek mintegy ötödét tartja ellenőrzése alatt, és a tárgyalások során további követeléseket is megfogalmaz, különösen a donyecki régióban. Kijev ugyanakkor következetesen elutasítja, hogy olyan területekről mondjon le, amelyek még ukrán ellenőrzés alatt állnak, és inkább a frontvonal mentén történő befagyasztásban látja a konfliktus lezárásának lehetőségét.

Volodimir Zelenszkij korábban maga is jelezte, hogy egy ilyen jelentőségű döntést csak népszavazás útján lehetne meghozni. A német kancellár kijelentéseire reagálva hangsúlyozta: Ukrajna nemcsak saját magáért küzd, hanem azért is, hogy megakadályozza Oroszország további terjeszkedését. Szerinte ha Moszkva sikerrel járna, más országok is célponttá válhatnának.

Az uniós csatlakozás kapcsán Merz kiemelte, hogy Ukrajnának világos és teljesíthető perspektívát kell kínálni. Úgy fogalmazott, Európa nem hagyhatja magára Ukrajnát, és egyértelművé kell tennie, hogy az ország jövője az Európai Unióban van. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy a gyorsított csatlakozásra vonatkozó elképzelések nem reálisak, így a 2027–2028-as időpont túl optimistának számít.

Ukrajna 2022 óta tagjelölt státusszal rendelkezik, a csatlakozási folyamat azonban eddig lassan haladt. Bár az Európai Bizottság több alkalommal elismerte a reformok előrehaladását, a tárgyalások megnyitása akadályokba ütközött. A folyamat ugyanakkor új lendületet kapott azután, hogy politikai változások történtek Magyarországon.

Kijev továbbra is azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió konkrét csatlakozási menetrendet jelöljön ki, miközben elutasít minden olyan megoldást, amely csak részleges tagságot biztosítana az ország számára.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #oroszország #eu #világ #kijev #geopolitika #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #Friedrich Merz #békemegállapodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:44
09:35
09:28
09:22
09:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 27.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben
2026. április 27.
Ilyen akciót évente csak egyszer durrantanak a magyar boltok: mindenki ezekért a termékekért áll sorba a héten
2026. április 27.
Továbbra is terjed a gyilkos kór: 80 országban regisztrálták, százezrek halnak bele évente
NAPTÁR
Tovább
2026. április 28. kedd
Valéria
18. hét
Április 28.
A halott és megrokkant dolgozók nemzetközi emléknapja
Április 28.
A munkahelyi biztonság és az egészségvédelem napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
2
2 hete
Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés
3
1 hete
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
4
2 hete
Vége a türelemnek: az Egyesült Államok sötétségbe boríthatja a blokád alá vont közel-keleti államot
5
1 hete
Kiderült az évtizedes orosz átverés: elképesztő, mennyire pontatlanok valójában az Ukrajnára kilőtt rakéták
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dividenda
nem teljesen pontosan nyereségrészesedésnek is hívják. Azt az összeget jelenti, amelyet az életbiztosítási díjtartalékok befektetési többlethozamából a biztosítottaknak át kell engedni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 06:25
Fű alatt élesedett komoly KRESZ-változás, hamarosan új okmányok is kellenek: ez rengeteg magyart érint
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 05:36
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
Agrárszektor  |  2026. április 28. 08:59
Fokozódik a műtrágya-krízis: ez már lassan a jövő évi termést veszélyezteti