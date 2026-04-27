Nagy teher- és tartályhajók a Shahid Rajai kikötőben a Qeshm-szigeti mólóról, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Több tízezer ember esett csapdába a tengeren: robbanások rázzák meg a térséget, egyre kevesebb az ivóvíz

MTI
2026. április 27. 11:03

Mintegy húszezer tengerész vesztegel már hetek óta a Perzsa-öbölben rekedt több száz olaj- és gázszállító tartályhajón, valamint teherhajókon, mivel a háborús állapotok miatt nem tudnak átkelni a Hormuzi-szoroson.

A Hormuzi-szoroson halad át békeidőben a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz-szállításának körülbelül egy ötöde. A Lloyd’s List Intelligence tengeri adatszolgáltató cég szerint az április 13. és 19. közötti héten körülbelül 80 hajó kelt át a szoroson, míg a háború előtt naponta mintegy 130 vagy annál is több hajó haladhatott át rajta. A háború kezdete óta a térségben több tucat hajót támadtak meg, és az ENSZ adatai szerint legalább 10 tengerész vesztette életét. A legtöbb hajó továbbra sem tud áthaladni, annak ellenére, hogy Irán kijelentette: a szoros nyitva áll az általa nem ellenségesnek ítélt hajók előtt, amelyektől díjat is szed az áthaladás fejében.

Több ezer indiai tengerész is van azokon a hajókon, amelyek a háborús övezet környékén rekedtek, és például Bandar Abbasz és Horramsahr iráni kikötő közelében horgonyoznak. Vannak olyan hajók, amelyek legénysége, már nyolc hete vesztegel a térségben. Előfordult, hogy a hajóktól mindössze néhány száz méterre történtek robbanások - mondta el Manodzs Kumar Jadav, az indiai tengerészszakszervezet (FSUI) főtitkára.

Hozzátette, hogy sok tengerész számolt be élelmiszer- és ivóvízhiányról, és vannak hajók, amelyeken már kénytelenek voltak korlátozni az ellátmányt. A szakadozó internetkapcsolat miatt pedig a tengerészek csak szórványosan tudják tartani a kapcsolatot a családjaikkal. India hajózási minisztériuma a múlt héten közölte, hogy az iráni konfliktus kezdete óta legalább 2680 tengerészt evakuáltak. Németország legnagyobb hajózási társasága, a Hapag-Lloyd hat hajóján körülbelül 150 tengerész rekedt a szoros közelében.

Nils Haupt, a társaság szóvivője április elején az AP amerikai hírügynökségnek arról számolt be, hogy a legénységek tagjai közül egyelőre néhányat tudtak leváltani. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), az ENSZ hajózási ügynöksége a múlt héten jelentette be, hogy evakuációs terven dolgozik a Perzsa-öbölben rekedt több száz hajó és mintegy 20 ezer tengerész kimenekítésére. A tervek szerint humanitárius folyosót akarnak létrehozni, amelyen keresztül a hajókon szolgáló tengerészek távozhatnak.
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárbejelentés
a biztosított hivatalos lépése, amellyel a biztosítási esemény bekövetkezését bejelenti a biztosítónak. A szerződés tartalmazza azt a határidőt, amelyen belüli a kárbejelentést meg kell tenni. Elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A határidő elmulasztása egyébként nem jogvesztő.

