Az orosz hadsereg 94 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra.
Több tízezer ember esett csapdába a tengeren: robbanások rázzák meg a térséget, egyre kevesebb az ivóvíz
Mintegy húszezer tengerész vesztegel már hetek óta a Perzsa-öbölben rekedt több száz olaj- és gázszállító tartályhajón, valamint teherhajókon, mivel a háborús állapotok miatt nem tudnak átkelni a Hormuzi-szoroson.
A Hormuzi-szoroson halad át békeidőben a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz-szállításának körülbelül egy ötöde. A Lloyd’s List Intelligence tengeri adatszolgáltató cég szerint az április 13. és 19. közötti héten körülbelül 80 hajó kelt át a szoroson, míg a háború előtt naponta mintegy 130 vagy annál is több hajó haladhatott át rajta. A háború kezdete óta a térségben több tucat hajót támadtak meg, és az ENSZ adatai szerint legalább 10 tengerész vesztette életét. A legtöbb hajó továbbra sem tud áthaladni, annak ellenére, hogy Irán kijelentette: a szoros nyitva áll az általa nem ellenségesnek ítélt hajók előtt, amelyektől díjat is szed az áthaladás fejében.
Több ezer indiai tengerész is van azokon a hajókon, amelyek a háborús övezet környékén rekedtek, és például Bandar Abbasz és Horramsahr iráni kikötő közelében horgonyoznak. Vannak olyan hajók, amelyek legénysége, már nyolc hete vesztegel a térségben. Előfordult, hogy a hajóktól mindössze néhány száz méterre történtek robbanások - mondta el Manodzs Kumar Jadav, az indiai tengerészszakszervezet (FSUI) főtitkára.
Hozzátette, hogy sok tengerész számolt be élelmiszer- és ivóvízhiányról, és vannak hajók, amelyeken már kénytelenek voltak korlátozni az ellátmányt. A szakadozó internetkapcsolat miatt pedig a tengerészek csak szórványosan tudják tartani a kapcsolatot a családjaikkal. India hajózási minisztériuma a múlt héten közölte, hogy az iráni konfliktus kezdete óta legalább 2680 tengerészt evakuáltak. Németország legnagyobb hajózási társasága, a Hapag-Lloyd hat hajóján körülbelül 150 tengerész rekedt a szoros közelében.
Nils Haupt, a társaság szóvivője április elején az AP amerikai hírügynökségnek arról számolt be, hogy a legénységek tagjai közül egyelőre néhányat tudtak leváltani. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), az ENSZ hajózási ügynöksége a múlt héten jelentette be, hogy evakuációs terven dolgozik a Perzsa-öbölben rekedt több száz hajó és mintegy 20 ezer tengerész kimenekítésére. A tervek szerint humanitárius folyosót akarnak létrehozni, amelyen keresztül a hajókon szolgáló tengerészek távozhatnak.
Már szerdán leül tárgyalni Magyar Péter az EU-val: rettentően szorítja az idő, milliárdok múlhatnak most ezen
"Nincs elvesztegetni való időnk" - írta a leendő miniszterelnök.
A tűz által elpusztított terület nagysága vasárnap kora reggel már 1373 hektár volt, ami 7 százalékos növekedés az előző naphoz képest.
Hetvenegy ukrán drónt semmisített meg azt orosz légvédelem a megszállt krími Szevasztopol körzetében.
Megszólalt Donald Trump a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján történt lövöldözés kapcsán: ezt tudni eddig a gyanúsítottról
Több fegyverrel szerelte fel magát az a férfi, aki a Donald Trump részvételével tartott díszvacsora helyszínén nyitott tüzet.
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
Negyven éve történt a csernobili atomkatasztrófa, amelynek valódi súlyát Magyarországon csak késve, töredékesen és sokszor félreértéseken keresztül ismerte meg a társadalom.
Az ellátási láncban sincs még zavar, ugyanakkor 2022 megmutatta, hogy az ilyen zavarok több hónapos késéssel is jelentkezhetnek amint a megemelkedett energiaárak kifejtik a hatásukat.
Turisták ezreinek mutatta be Lovran és a környék történetét, különös figyelmet fordítva a magyar vonatkozású emlékekre.
Trump visszahozná a pentobarbitalt és a kivégzőosztagot: így gyorsítaná a halálbüntetések végrehajtását az USA
Az utasítások között szerepel a halálbüntetés módjainak szélesítése akár kivégzőosztag intézményének ismételt bevezetésével.
Ekkora gondok vannak Szlovákiában? Itt az ítélet: kisebb növekedés és nagy infláció elé néznek a szomszédban
A hitelminősítő várakozása szerint a szlovák hazai össztermék (GDP) az idén mindössze 0,5 százalékkal növekszik a tavaly mért 0,8 százalékos növekedés után.
Előrehozott választásokat írhatnak ki, ha ezt nem sikerül megszavazni a parlamentben: a leköszönő minisztelelnök sem vállalná a kormányalakítás feladatát Szlovéniában
Az alkotmány értelmében a parlamentben több fordulóban választhatnak miniszterelnököt.
Már a Pokémon-közösségbe is befurakodtak a csalók: így húznak le most rengeteg pénzzel gyereket, felnőttet
A visszaélések miatt egyre több ország fontolgatja a gyűjtőkártyák és a vakcsomagok értékesítésére vonatkozó szabályozások szigorítását.
Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész a lehető leghamarabb egyeztetéseket kezdeni Azerbajdzsánban, amennyiben Oroszország is készen áll a diplomáciai megoldásra.
Az államfő közlése szerint az orosz erők gyakorlatilag egész éjszaka támadták Dnyiprót és az ország más városait.
A Csendes-óceánon formálódó időjárási folyamatok arra utalnak, hogy 2026-ban rendkívül erős El Niño alakulhat ki.
Román evakuáció: több mint kétszáz ember kényszerült elhagyni otthonát, félezer otthonban gáz sincs egy orosz drón miatt
Áldozatok nincsenek, a román katasztrófavédelem azonban elővigyázatosságból evakuálta a környéken élőket, mert a törmelékek robbanóanyagot tartalmazhatnak.
Jelen tudás szerint a támadásban hárman meghaltak és 21-en megsebesültek, azonban a mentési munkálatok jelenleg is tartanak. További öt, a romok alatt rekedt emberről is...
Bejelentette a Fehér Ház, kik ülhetnek tárgyalóasztalhoz a béke érdekében: szombaton utaznak, ezt reméli Trump
Az újabb tárgyaláson is a pakisztáni kormány képviselői lesznek a közvetítők.
Hatalmas botrány van kibontakozóban: mentősök és újságírók meggyilkolásával vádolják az egyik harcoló felet
Az ENSZ emberi jogi főbiztossága szerint bizonyítékok utalnak arra, hogy Izrael háborús bűncselekményeket követhetett el Libanonban.
