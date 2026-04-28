Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok

Miközben a magyar lakosság egy része továbbra is készpénzben tartja a megtakarításait, a bankok már tudatosan építik a fiatalok pénzügyi szokásait. A 14 és 18 év közötti korosztály ma már nemcsak zsebpénzt kap, hanem saját bankszámlát, mobilbanki alkalmazást és egyre gyakrabban személyre szabott ajánlatokat is. A pénzintézetek célja egyértelmű, minél korábban szeretnék megszerezni a jövő ügyfeleit, ezért sok esetben jóváírásokkal és akciókkal ösztönzik a számlanyitást. A ballagás előtt néhány nappal vettük górcső alá, hogy milyen számlaajánlatokkal csábítják a magyar pénzintézetek a fiatalokat.

Ma már gyakorlatilag minden nagy hazai bank kínál kifejezetten a 14 év felettieknek szóló számlát. Ezek többsége díjmentes vagy alacsony költségű, és olyan funkciókat biztosít, amelyek korábban inkább a felnőttekhez kötődtek. Ide tartozik az érintéses fizetés, a QR-kódos utalás, a tranzakciók azonnali követése, valamint a Google Pay és az Apple Pay használata.

A bankok erős versenyben próbálják megszólítani a fiatalokat. Az új ügyfelek megszerzése egyre nehezebb, a digitális szolgáltatók száma nő, a fiatalok pedig könnyebben váltanak. Emiatt kulcsfontosságú, hogy a bankolási szokások már korán kialakuljanak. Aki az első számláját egy adott banknál nyitja, nagyobb eséllyel marad ott hosszabb távon is.

A tapasztalatok szerint azok, akik már 14 és 18 éves koruk között használnak bankszámlát és mobilbankot, később is nagyobb arányban maradnak ugyanannál az intézménynél. Ez később más termékeknél is megjelenik, például hitelek, befektetések vagy biztosítások esetében.

A szülő felügyelő szerepben

A 14 és 18 év közötti ügyfelek számláinál jellemző a szülői kontroll. A számlanyitáshoz általában szükség van a szülő hozzájárulására, és sok esetben közös hozzáférés is működik. A szülők beállíthatják a költési limiteket, ellenőrizhetik a tranzakciókat. Ez a megoldás egyszerre segíti a pénzügyi tudatosság kialakulását, és a bankok számára is előnyös. Gyakori, hogy a család több tagja ugyanannál a pénzintézetnél vezeti a számláját, ami erősíti az ügyfélmegtartást.

A hazai bankpiacon ma már alapnak számít, hogy a fiatalok számára külön bankszámlát kínálnak. A konstrukciók többsége díjmentes számlavezetést és sok esetben ingyenes bankkártyát ad, cserébe a bankok hosszú távon próbálnak ügyfelet szerezni. Az alábbiakban bankonként bemutatjuk, milyen ajánlatok érhetők el.

Mit kínálnak a bankok?

Az OTP Junior számla 24 éves korig több alapvető banki szolgáltatást díjmentesen biztosít. Nem kell számlavezetési díjat fizetni, a bankkártya kibocsátása és éves díja is nulla forint, és a mobilbank, illetve az internetbank használata is ingyenes. A mindennapi használat költségei is alacsonyak. 16 éves kor felett havi két alkalommal, összesen 300 ezer forintig díjmentes a készpénzfelvétel, az elektronikus utalások pedig havi 100 ezer forintig ingyenesek lehetnek, ha a megfelelő beállítások aktívak.

A számlához kedvezményprogram is kapcsolódik. A fiatalok 14 éves kortól pénzvisszatérítést kaphatnak bizonyos vásárlások után. Emellett elérhető egy egyszerű megtakarítási funkció is, amellyel kisebb összegeket lehet félretenni. Külföldi használatnál kedvező árfolyamon lehet fizetni, ha az ehhez szükséges opciót bekapcsolják a számlán.

A szolgáltatás mellé járhat, hogy szülőként vagy gyámként hozzáférést kaphatunk a számlához, és a rendelkezésre álló egyenleg erejéig kezelhetjük azt. Személyesen, bankfiókban készpénzt is felvehetünk, ha bemutatjuk az okmányainkat. Lehetőség van egyszeri vagy rendszeres átutalásokat beállítani, akár saját OTP-számlára is, a megadott időpontok szerint. Emellett a mobilbanki alkalmazásban folyamatosan nyomon követhetjük az egyenleget és a tranzakciókat.

Az Erste Diákszámla, hivatalos nevén Erste EgySzámla diákok számára, a 14 és 26 év közötti fiatalokat célozza. A konstrukció egyik fő előnye, hogy a számlavezetés díjmentes, így a mindennapi bankolás alapvetően költségek nélkül megoldható. A számla teljes mértékben digitális használatra épül. Online is megnyitható, akár szelfis azonosítással, így nem szükséges bankfiókba menni. A George mobilalkalmazás és internetbank segítségével könnyen követhetők a költések, kezelhetők az utalások és átlátható a pénzügyi helyzet.

A számlához pénzvisszatérítési lehetőség is kapcsolódik. 16 éves kortól a George alkalmazáson keresztül elérhető Moneyback program révén bizonyos vásárlások után visszatérítést kaphatnak az ügyfelek. Emellett a bank időszakosan akciókat is kínál, amelyek keretében akár jelentősebb összegű jóváírás vagy ajándék is elérhető az új számlát nyitóknak. A számlához Mastercard Diák bankkártya igényelhető. Ennek lehet egyszeri kibocsátási díja, az éves díj viszont gyakran kedvezményes az első időszakban. A készpénzfelvétel a jogszabályoknak megfelelően havi két alkalommal, összesen 150 ezer forintig díjmentes belföldön, ha az ügyfél erről nyilatkozik.

Az UniCredit Bank Diákszámla Zéró a 14 és 26 év közötti fiataloknak szól. A számla egyik fő előnye, hogy a havi számlavezetési díj 0 forint, és a bankkártya kibocsátása, valamint éves díja is ingyenes az első évben. A számlanyitáshoz nem szükséges diákigazolvány, elegendő az életkori feltétel teljesítése. A bank időszakos akciók keretében jóváírást is kínálhat az új ügyfeleknek, amely bizonyos feltételek teljesítése esetén akár több tízezer forint is lehet.

A számla digitális használatra épül, az UniCredit mobilalkalmazásán keresztül teljes körűen kezelhető, így az ügyfelek könnyen követhetik a költéseiket és intézhetik az utalásokat. A konstrukció a 26. életév betöltéséig érhető el, ezt követően a bank automatikusan egy másik, lakossági számlacsomagra váltja az ügyfelet.

Az MBH Diák számlacsomag a 14 és 25 év közötti fiatalokat célozza, és az első banki lépésekhez kínál egyszerű, alacsony költségű megoldást. A számlavezetés díjmentes, amennyiben az ügyfél elektronikus kivonatot kér.

A csomaghoz igényelhető Mastercard Standard vagy Visa Classic bankkártya, amelyek éves díja szintén nulla forint. A bankkártyás vásárlás belföldön és külföldön is díjmentes. A digitális használat alap, az MBH Netbank és a mobilalkalmazás használata ingyenes. A számlát 14 és 25 év között lehet igényelni, ehhez diákigazolvány vagy tanulói jogviszony igazolása szükséges. Kiskorúak esetében a számlanyitáshoz a törvényes képviselő jelenléte és hozzájárulása is kell. A számlához kiegészítő szolgáltatásként például utasbiztosítás is választható a Visa kártya mellé.

A K&H Bank többféle ifjúsági számlacsomagot kínál, amelyek 14 és 26 év közötti korosztályt fedik le. A konstrukciók közös eleme, hogy a számlavezetés díjmentes.

A 14 és 18 év közötti fiatalok számára elérhető csomag már önállóbb használatot tesz lehetővé, de a számlanyitáshoz még szükség van szülői hozzájárulásra. A számla online is megnyitható bizonyos feltételek mellett. A bankkártya éves díjára kedvezmény jár, és elérhetők a digitális szolgáltatások, például a mobilbank, valamint az Apple Pay és a Google Pay.

A 18 és 26 év közötti ügyfeleknek szóló számla már teljesen önálló használatra épül. A bankkártya első éves díja nulla forint, a mobilbank és az internetbank használata pedig díjmentes.

A számlanyitás módja életkortól függ. 14 év alatt csak a szülő nyithat számlát személyesen a bankfiókban. 14 és 18 év között online számlanyitás is lehetséges, ha a szülő is a bank ügyfele, egyébként személyes megjelenés szükséges a szülővel együtt.

A CIB ECO FirstStep bankszámla a 14 és 18 év közötti fiatalok számára készült, és a pénzügyi tudatosság kialakítását segíti. A számlát a törvényes képviselő igényelheti a kiskorú számára.

A konstrukció egyik fő előnye, hogy a számlavezetés díjmentes. A hozzá igényelhető Visa Inspire bankkártya éves díja az első évben nulla forint. A fiatalok saját bankkártyát használhatnak a mindennapi vásárlásokhoz, miközben a mobilalkalmazásban folyamatosan követhetik a költéseiket. A tranzakciókról azonnali értesítések érkeznek. A bank időszakosan számlanyitási akciókat is kínál. Ezek keretében meghatározott feltételek teljesítése esetén pénzjóváírás érhető el, amely több tízezer forint is lehet.

A MagNet Bank MagNet Next számlája a 14 és 24 év közötti fiatalokat célozza, és eltér a hagyományos banki konstrukcióktól. A számlavezetési díj nem fix, az ügyfél maga határozhatja meg 0 és 1000 forint között.

A mindennapi használat költsége alacsony. Az elektronikus csatornán indított belföldi forintátutalások díjmentesek, ha az egyes tranzakciók összege nem haladja meg az 50 ezer forintot. A bankkártya kibocsátása és első éves díja szintén nulla forint, és a kártya digitalizálható, így használható Apple Pay és Google Pay rendszerekkel is.

A számlát 14 és 24 év között lehet igényelni. 18 év alatt a számlanyitáshoz a törvényes képviselő jelenléte szükséges, míg 18 év felett online, videós azonosítással is megnyitható. A konstrukcióhoz közösségi elemek is kapcsolódnak. A bankkártyás vásárlások után a bank saját bevételéből támogat civil szervezeteket, az ügyfél számára ez nem jelent plusz költséget. Emellett az ügyfelek arról is dönthetnek, hogy megtakarításaik milyen hitelcélokat támogassanak.

A Raiffeisen Yelloo számla a 14 és 25 év közötti fiatalokat célozza, és elsősorban a digitális bankolásra, valamint az alacsony költségekre épít. A számlavezetés díjmentes, és a hozzá tartozó Mastercard Standard bankkártya éves díja az első évben szintén nulla forint. Az utalásoknál is kínál kedvezményeket. A mobilalkalmazáson vagy netbankon keresztül indított belföldi forintutalások bizonyos összeghatárig díjmentesek, ami a mindennapi használat során jelent megtakarítást.

A számlához digitális kedvezményprogram is kapcsolódik. A Yelloo Klubon keresztül különböző márkáknál érhetők el kedvezmények és visszatérítések. A bankkártya azonnal digitalizálható, így használható Apple Pay és Google Pay szolgáltatásokkal. A számlanyitás életkortól függ. 18 év felett teljesen online, szelfis azonosítással is elindítható, míg kiskorúak esetében bankfióki ügyintézés és a törvényes képviselő jelenléte szükséges.

A Gránit Family Junior számlacsomag már 6 éves kortól elérhető, és kifejezetten a pénzügyi nevelést, valamint a szülői felügyeletet helyezi előtérbe. A számlavezetés a gyermek 18 éves koráig díjmentes, és a hozzá tartozó Mastercard Neo bankkártya kibocsátása, valamint éves díja is nulla forint.

A konstrukció egyik központi eleme a szülői kontroll. A Family alkalmazásban a gyermek követheti az egyenlegét, miközben a szülő az eBank felületen feladatokat adhat, amelyek teljesítéséért pénzt utalhat. Emellett a szülő bármikor módosíthatja a kártyalimiteket vagy akár azonnal le is tilthatja a kártyát. A számlához megtakarítási funkció is tartozik. A gyerek egy virtuális perselyben gyűjtheti a pénzét, és célokat állíthat be. Az itt elhelyezett összegre a bank időszakos akciók keretében kiemelt kamatot is kínálhat.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA