2026. április 28. kedd Valéria
21 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
|
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy katona távolról irányít egy drónt. Vezérlőpanel katonai kezekben.
Világ

Olyan csapást vittek be az ukránok Oroszországnak, ami már visszafordíthatatlan: sokkal súlyosabb, mint bármi, ami a harctéren folyik

Pénzcentrum
2026. április 28. 12:45

Ukrajna ellenállása nemcsak az orosz hadsereget őrli fel, hanem azt a birodalmi eszmét is aláássa, amelyre az orosz államiság évszázadok óta épül. Nyugati elemzők és politológusok szerint Moszkva saját jövőjének alapjait emészti fel a háborúval - írja az IBC.

Oroszország uralkodói évszázadok óta nélkülözhetetlennek tekintik Ukrajnát a nagyhatalmi törekvéseikhez. Az a mítosz, hogy Moszkva a Kijevi Rusz jogos örököse, az orosz birodalom egyik alapító narratívája. Ha Ukrajna a Kreml ellenőrzésén kívül, szuverén nemzetként létezik, ez a narratíva meggyengül, és vele együtt maga az orosz állam is. Ahogy Zbigniew Brzezinski egykor megfogalmazta: Ukrajna nélkül Oroszország megszűnik birodalom lenni. Ez a tétel máig kényelmetlenül igaz Moszkva számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ukrán szuverenitás elutasítása nem 2014-ben vagy 2022-ben kezdődött. Borisz Jelcin már a Szovjetunió széthullásakor figyelmeztetett arra, hogy Oroszország felülvizsgálhatja határait a függetlenséget választó köztársaságokkal szemben. Moszkva 1994-ben a krími szeparatizmust szította, 2003-ban pedig a Tuzla-szigeti válságot provokálta ki. A Krím félsziget Euromajdan utáni elcsatolása és a kelet-ukrajnai háború kirobbantása ennek a logikának az egyenes folytatása volt.

Vlagyimir Putyin számára egy független és demokratikus Ukrajna nem pusztán geopolitikai veszteség, hanem egzisztenciális fenyegetés is, mivel alternatív állammodellt kínál az orosz társadalomnak. A háborús célok ezért mindig is túlmutattak a puszta területszerzésen. Ukrajna alávetése és a moszkvai rezsim hazai hatalmon maradása egymást erősítő törekvések. Alexander Motyl, a Rutgers Egyetem politológiaprofesszora szerint a birodalmak ritkán maradnak fenn a végtelenségig. Egy döntő ukrajnai vereség drámaian felgyorsíthatja Oroszország hanyatlását.

Eközben a háború belülről is bomlasztja az orosz államot. Oroszország vezető gazdasági döntéshozói is elismerik, hogy az ország problémái strukturális jellegűek. Nicholas Trickett nyersanyagpiaci elemző szerint a munkaerőhiány, a tartósan magas infláció, a gyengülő fogyasztói kereslet és a romló külső feltételek nem átmeneti lassulásra, hanem elhúzódó stagnálásra utalnak.

A piaci mechanizmusok már nem elegendőek a hadigazdaság fenntartásához. A rezsim azonban ideológiailag túl merev, és politikailag túlságosan fél a következményektől ahhoz, hogy teljes mozgósítást rendeljen el. Ennek eredménye a félmegoldások politikája: a beavatkozás mértéke épp elég a gazdasági torzulások elmélyítéséhez, de nem elegendő a problémák megoldásához.

Az orosz elit és a társadalom részéről sem várható érdemi nyomás a háború befejezésére. Maria Popova, a McGill Egyetem politológusa szerint még az elit is nagyrészt osztja a Kreml terjeszkedő céljait.

Tarasz Kuzio, a Kijevi Mohila Akadémia professzora pedig úgy véli, hiú ábránd azt hinni, hogy az oroszok hirtelen megelégelik a helyzetet. Három évtizednyi Ukrajna- és Nyugat-ellenes propaganda után ma már sokan puszta anyagi haszonszerzésből harcolnak.

Vlagyimir Putyin esetleges távozása sem hozna szükségszerűen rendszerváltást. George Barros, a Háborúkutató Intézet igazgatója szerint bármelyik utód valószínűleg ideológiailag is támogatná azt az orosz revansizmust, amelyet a Kreml sikeresen intézményesített. Egy ilyen vezető talán nem folytatná azonnal a hódítást, inkább kivárná a megfelelő alkalmat. Annak az esélye pedig rendkívül csekély, hogy a Kremlt egy demokratikus, liberális politikus vezesse.
Címlapkép: Getty Images
#infláció #gazdaság #ukrajna #oroszország #világ #munkaerőhiány #geopolitika #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború #kreml

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:45
12:33
12:25
12:15
12:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 28.
Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
2026. április 27.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben
2026. április 27.
Ilyen akciót évente csak egyszer durrantanak a magyar boltok: mindenki ezekért a termékekért áll sorba a héten
NAPTÁR
Tovább
2026. április 28. kedd
Valéria
18. hét
Április 28.
A halott és megrokkant dolgozók nemzetközi emléknapja
Április 28.
A munkahelyi biztonság és az egészségvédelem napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
2
2 hete
Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés
3
1 hete
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
4
2 hete
Vége a türelemnek: az Egyesült Államok sötétségbe boríthatja a blokád alá vont közel-keleti államot
5
1 hete
Kiderült az évtizedes orosz átverés: elképesztő, mennyire pontatlanok valójában az Ukrajnára kilőtt rakéták
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális törlesztés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén legalább ahhoz fizetnünk kell, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 12:25
Újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter: ők felelnek majd a tudományért, kultúráért
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 12:15
Most érkezett: lemondott Orbán Viktor, megvan a tisztújítás időpontja
Agrárszektor  |  2026. április 28. 12:34
Durván kilőtt itt a marhahús ára: nem akármi áll a drágulás hátterében