A BP első negyedéves nyeresége a várakozásokat felülmúlva több mint kétszeresére nőtt, miután az iráni háború kitörését követően az olajárak meredeken emelkedtek.
Olyan csapást vittek be az ukránok Oroszországnak, ami már visszafordíthatatlan: sokkal súlyosabb, mint bármi, ami a harctéren folyik
Ukrajna ellenállása nemcsak az orosz hadsereget őrli fel, hanem azt a birodalmi eszmét is aláássa, amelyre az orosz államiság évszázadok óta épül. Nyugati elemzők és politológusok szerint Moszkva saját jövőjének alapjait emészti fel a háborúval - írja az IBC.
Oroszország uralkodói évszázadok óta nélkülözhetetlennek tekintik Ukrajnát a nagyhatalmi törekvéseikhez. Az a mítosz, hogy Moszkva a Kijevi Rusz jogos örököse, az orosz birodalom egyik alapító narratívája. Ha Ukrajna a Kreml ellenőrzésén kívül, szuverén nemzetként létezik, ez a narratíva meggyengül, és vele együtt maga az orosz állam is. Ahogy Zbigniew Brzezinski egykor megfogalmazta: Ukrajna nélkül Oroszország megszűnik birodalom lenni. Ez a tétel máig kényelmetlenül igaz Moszkva számára.
Az ukrán szuverenitás elutasítása nem 2014-ben vagy 2022-ben kezdődött. Borisz Jelcin már a Szovjetunió széthullásakor figyelmeztetett arra, hogy Oroszország felülvizsgálhatja határait a függetlenséget választó köztársaságokkal szemben. Moszkva 1994-ben a krími szeparatizmust szította, 2003-ban pedig a Tuzla-szigeti válságot provokálta ki. A Krím félsziget Euromajdan utáni elcsatolása és a kelet-ukrajnai háború kirobbantása ennek a logikának az egyenes folytatása volt.
Vlagyimir Putyin számára egy független és demokratikus Ukrajna nem pusztán geopolitikai veszteség, hanem egzisztenciális fenyegetés is, mivel alternatív állammodellt kínál az orosz társadalomnak. A háborús célok ezért mindig is túlmutattak a puszta területszerzésen. Ukrajna alávetése és a moszkvai rezsim hazai hatalmon maradása egymást erősítő törekvések. Alexander Motyl, a Rutgers Egyetem politológiaprofesszora szerint a birodalmak ritkán maradnak fenn a végtelenségig. Egy döntő ukrajnai vereség drámaian felgyorsíthatja Oroszország hanyatlását.
Eközben a háború belülről is bomlasztja az orosz államot. Oroszország vezető gazdasági döntéshozói is elismerik, hogy az ország problémái strukturális jellegűek. Nicholas Trickett nyersanyagpiaci elemző szerint a munkaerőhiány, a tartósan magas infláció, a gyengülő fogyasztói kereslet és a romló külső feltételek nem átmeneti lassulásra, hanem elhúzódó stagnálásra utalnak.
A piaci mechanizmusok már nem elegendőek a hadigazdaság fenntartásához. A rezsim azonban ideológiailag túl merev, és politikailag túlságosan fél a következményektől ahhoz, hogy teljes mozgósítást rendeljen el. Ennek eredménye a félmegoldások politikája: a beavatkozás mértéke épp elég a gazdasági torzulások elmélyítéséhez, de nem elegendő a problémák megoldásához.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az orosz elit és a társadalom részéről sem várható érdemi nyomás a háború befejezésére. Maria Popova, a McGill Egyetem politológusa szerint még az elit is nagyrészt osztja a Kreml terjeszkedő céljait.
Tarasz Kuzio, a Kijevi Mohila Akadémia professzora pedig úgy véli, hiú ábránd azt hinni, hogy az oroszok hirtelen megelégelik a helyzetet. Három évtizednyi Ukrajna- és Nyugat-ellenes propaganda után ma már sokan puszta anyagi haszonszerzésből harcolnak.
Vlagyimir Putyin esetleges távozása sem hozna szükségszerűen rendszerváltást. George Barros, a Háborúkutató Intézet igazgatója szerint bármelyik utód valószínűleg ideológiailag is támogatná azt az orosz revansizmust, amelyet a Kreml sikeresen intézményesített. Egy ilyen vezető talán nem folytatná azonnal a hódítást, inkább kivárná a megfelelő alkalmat. Annak az esélye pedig rendkívül csekély, hogy a Kremlt egy demokratikus, liberális politikus vezesse.
A német kancellár szerint egy ilyen horderejű döntést Volodimir Zelenszkijnek népszavazással kellene megerősítenie.
Az Egyesült Államok úgy véli, hogy az ország új legfőbb vezetője, a nyilvánosság előtt március óta nem mutatkozó Modzstaba Hámenei továbbra is életben van.
Végzetes döntésre készülhet Trump: elutasították az utolsó ajánlatot, a benzinkutakon fizethetjük meg az árát
Donald Trump hétfőn a legfőbb nemzetbiztonsági tanácsadóival egyeztetett az iráni háborúval kapcsolatos további lépésekről.
Vége a békés hátországnak: tízmilliárd dolláros kárt okoznak Oroszországnak ezek a filléres ukrán fegyverek
Robert Brovdi, akit „Magyar" hívójellel ismernek, egy ungvári születésű, magyar nemzetiségű parancsnok.
Nyugdíjazzák az 50 éves fegyverrendszert az Egyesült Államokban: elképesztő, mit vetnek be helyette Oroszország ellen
Az Egyesült Államok 4,6 milliárd dolláros beruházással fejleszti új, LGM–35A Sentinel típusú interkontinentális ballisztikus rakétarendszerét.
Kiszivárgott egy videó Putyin eltitkolt lányáról: egy európai fővárosban bukkant fel, kiderült miből él most
A nemrég kiszivárgott adatok alapján Putyin állítólagos lánya a Jelizaveta Olegovna Rudnova álnevet használja jelenleg.
Brutális trükkel vágott vissza az Egyesült Államok: így fosztják meg a gigantikus tranzitbevételektől Iránt
Az amerikai erők eddig 38 hajót fordítottak vissza a Hormuzi-szorosban az április közepe óta tartó ellenblokád során.
Több tízezer ember esett csapdába a tengeren: robbanások rázzák meg a térséget, egyre kevesebb az ivóvíz
Mintegy húszezer tengerész vesztegel már hetek óta a Perzsa-öbölben rekedt több száz olaj- és gázszállító tartályhajón.
Az orosz hadsereg 94 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra.
A hatóságok szerint a támadás idején egy kézi lőfegyver, egy vadászpuska és több kés is volt nála.
Félelmetes tempóba kapcsolt a fegyverkezés: felzárkózott a szuperhatalmak mellé a II. világháború rettegett óriása
A növekedés fő motorja Európa volt, ahol 14 százalékkal ugrottak meg a katonai kiadások.
Súlyos titkok derültek ki Fehér Ház vacsoráján lövöldöző férfiról: hátborzongató, miket állított a hátrahagyott kiáltványában
Donald Trump egy televíziós interjúban osztott meg részleteket a Fehér Ház-i tudósítók vacsoráján történt lövöldözésről.
Már szerdán leül tárgyalni Magyar Péter az EU-val: rettentően szorítja az idő, milliárdok múlhatnak most ezen
"Nincs elvesztegetni való időnk" - írta a leendő miniszterelnök.
A tűz által elpusztított terület nagysága vasárnap kora reggel már 1373 hektár volt, ami 7 százalékos növekedés az előző naphoz képest.
Hetvenegy ukrán drónt semmisített meg azt orosz légvédelem a megszállt krími Szevasztopol körzetében.
Megszólalt Donald Trump a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján történt lövöldözés kapcsán: ezt tudni eddig a gyanúsítottról
Több fegyverrel szerelte fel magát az a férfi, aki a Donald Trump részvételével tartott díszvacsora helyszínén nyitott tüzet.
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
Negyven éve történt a csernobili atomkatasztrófa, amelynek valódi súlyát Magyarországon csak késve, töredékesen és sokszor félreértéseken keresztül ismerte meg a társadalom.
Az ellátási láncban sincs még zavar, ugyanakkor 2022 megmutatta, hogy az ilyen zavarok több hónapos késéssel is jelentkezhetnek amint a megemelkedett energiaárak kifejtik a hatásukat.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!