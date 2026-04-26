Megszólalt Donald Trump a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján történt lövöldözés kapcsán: ezt tudni eddig a gyanúsítottról
Több fegyverrel szerelte fel magát az a férfi, aki a Donald Trump elnök részvételével tartott díszvacsora helyszínén tüzet nyitott szombaton egy washingtoni szálloda bálterménél. Donald Trump elnök nem sokkal az incidens után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón számolt be a történtekről és közölte, a gyanúsítottról egyelőre annyit tudni, hogy Kaliforniából származik. Elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg.
Donald Trump megerősítette, hogy 30 napon belül megismétlik a Fehér Házi Tudósítók Vacsorája eseményt, hozzáfűzve, hogy "biztonságosabban". Arról is beszámolt, hogy az incidensről beszélt Washington polgármesterével, a főváros rendőrsége pedig részt vesz a vizsgálatban.
Az elnök közösségi oldalán közzétette a támadásról szóló videót, amelyen az látható, hogy a támadó fegyverrel a kezében átrohan a hotelen belül felállított több ellenőrző pont egyikén, majd a rendőri hatóságok emberei azonnal fegyvert rántanak. Az elnök szavai szerint a férfit mintegy 50 méterrel a bálterem bejáratától tartóztatták fel. Szintén közösségi oldalán a földön fekvő, megbilincselt férfiról is nyilvánosságra hozott két fényképet, amelyen a támadó felsőruha nélkül látható.
A fehér házi sajtótájékoztatón Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy már kezdeményezték a házkutatási engedély kiadását, és jelezte, hogy hamarosan vádat emelnek a gyanúsított ellen. A vádirat pedig több pontot tartalmaz majd - mondta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nyomozás csak most indult meg.
Az incidens helyszínén tartott sajtótájékoztatón Jeffery W. Carroll, Washington ideiglenes rendőrfőnöke elmondta, hogy a támadó egy kézi lőfegyvert, egy puskát és több kést tartott magánál. Az előzetes vizsgálat szerint magányos elkövetőről van szó - hangsúlyozta. Tájékoztatása szerint a Titkos Szolgálat egyik ügynökét találta el egy lövedék, őt kórházban ápolják, állapota kielégítő.
Jeanine Pirro washingtoni szövetségi ügyész azt mondta, hogy a tettes a lehetséges legnagyobb károkozásra készült. Hozzátette, hogy egyelőre két vádpontot állapított meg, de a nyomozás során ezek továbbiakkal egészülhetnek ki.
A Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját minden évben megrendezik, Donald Trump első alkalommal vett volna részt, és a tervek szerint beszédet mondott volna, közlése szerint a szólásszabadságot és alkotmányt ünnepelve. A washingtoni Hilton szállóban rendezett eseményre mintegy 2500 vendég volt hivatalos.
-
-
-
