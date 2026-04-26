2026. április 26. vasárnap Ervin
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
The White House in Washington DC, USA, South front Portico facing trees and garden.Official residence and workplace of the president of the United States.Sunset (or sunrise) scenic summer view of the iconic portico and the american
Világ

Megszólalt Donald Trump a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján történt lövöldözés kapcsán: ezt tudni eddig a gyanúsítottról

MTI
2026. április 26. 09:25

Több fegyverrel szerelte fel magát az a férfi, aki a Donald Trump elnök részvételével tartott díszvacsora helyszínén tüzet nyitott szombaton egy washingtoni szálloda bálterménél. Donald Trump elnök nem sokkal az incidens után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón számolt be a történtekről és közölte, a gyanúsítottról egyelőre annyit tudni, hogy Kaliforniából származik. Elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg.

Donald Trump megerősítette, hogy 30 napon belül megismétlik a Fehér Házi Tudósítók Vacsorája eseményt, hozzáfűzve, hogy "biztonságosabban". Arról is beszámolt, hogy az incidensről beszélt Washington polgármesterével, a főváros rendőrsége pedig részt vesz a vizsgálatban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elnök közösségi oldalán közzétette a támadásról szóló videót, amelyen az látható, hogy a támadó fegyverrel a kezében átrohan a hotelen belül felállított több ellenőrző pont egyikén, majd a rendőri hatóságok emberei azonnal fegyvert rántanak. Az elnök szavai szerint a férfit mintegy 50 méterrel a bálterem bejáratától tartóztatták fel. Szintén közösségi oldalán a földön fekvő, megbilincselt férfiról is nyilvánosságra hozott két fényképet, amelyen a támadó felsőruha nélkül látható.

A fehér házi sajtótájékoztatón Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy már kezdeményezték a házkutatási engedély kiadását, és jelezte, hogy hamarosan vádat emelnek a gyanúsított ellen. A vádirat pedig több pontot tartalmaz majd - mondta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nyomozás csak most indult meg.

Az incidens helyszínén tartott sajtótájékoztatón Jeffery W. Carroll, Washington ideiglenes rendőrfőnöke elmondta, hogy a támadó egy kézi lőfegyvert, egy puskát és több kést tartott magánál. Az előzetes vizsgálat szerint magányos elkövetőről van szó - hangsúlyozta. Tájékoztatása szerint a Titkos Szolgálat egyik ügynökét találta el egy lövedék, őt kórházban ápolják, állapota kielégítő.

Jeanine Pirro washingtoni szövetségi ügyész azt mondta, hogy a tettes a lehetséges legnagyobb károkozásra készült. Hozzátette, hogy egyelőre két vádpontot állapított meg, de a nyomozás során ezek továbbiakkal egészülhetnek ki.

A Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját minden évben megrendezik, Donald Trump első alkalommal vett volna részt, és a tervek szerint beszédet mondott volna, közlése szerint a szólásszabadságot és alkotmányt ünnepelve. A washingtoni Hilton szállóban rendezett eseményre mintegy 2500 vendég volt hivatalos.

Trump visszahozná a pentobarbitalt és a kivégzőosztagot: így gyorsítaná a halálbüntetések végrehajtását az USA
EZ IS ÉRDEKELHET
Az utasítások között szerepel a halálbüntetés módjainak szélesítése akár kivégzőosztag intézményének ismételt bevezetésével.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #bűncselekmény #nyomozás #fegyver #világ #usa #donald trump #vádemelés #lövöldözés #washington #fehér ház

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:24
10:01
09:44
09:25
09:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 26.
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
2026. április 25.
Veszélyben a nyári repülős utak? Mi lesz a foglalásokkal, ha beüt a kerozinhiány?
2026. április 25.
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2026. április 25.
Drámai számok érkeztek a magyar iskolákból: minden harmadik diák érintett, erről minden szülőnek tudnia kell
2026. április 25.
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
NAPTÁR
Tovább
2026. április 26. vasárnap
Ervin
17. hét
Április 26.
A testvérvárosok világnapja
Április 26.
A szellemi tulajdon világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Privatív kártya
Csak egy bizonyos helyen használható bankkártya. Általában a co-branded kártyák között vannak ilyenek (pl.: IKEA-kártya).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
