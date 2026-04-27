A Topol-M egy hidegen indítható, háromfokozatú, szilárd hajtóanyagú, silóból indítható vagy közúti mozgó interkontinentális ballisztikus rakéta.
Világ

Nyugdíjazzák az 50 éves fegyverrendszert az Egyesült Államokban: elképesztő, mit vetnek be helyette Oroszország ellen

Pénzcentrum
2026. április 27. 14:14

Az Egyesült Államok 4,6 milliárd dolláros beruházással fejleszti új, LGM–35A Sentinel típusú interkontinentális ballisztikus rakétarendszerét. Ezzel a több mint ötvenéves Minuteman III arzenált váltják le. A lépés célja az amerikai nukleáris elrettentő erő szárazföldi pillérének megújítása a fokozódó nagyhatalmi fegyverkezési verseny közepette.

Az Army Recognition szerint új Sentinel rakéta jelentősen pontosabb a jelenleg használt típusnál. Fokozottan ellenáll a kibertámadásoknak és az elektronikus zavarásnak, emellett biztonságosabb irányítórendszerrel rendelkezik.

A Pentagon számára a modernizáció kiemelt prioritás az elrettentés stabilitásának megőrzése és az erőegyensúly fenntartása érdekében. Ez a lépés különösen indokolt Oroszország, Kína és Észak-Korea folyamatosan bővülő nukleáris kapacitásainak tükrében.

Kapcsolódó cikkeink:

Az 1970-ben hadrendbe állított Minuteman III már több mint fél évszázada alkotja az amerikai nukleáris triád szárazföldi komponensét. Ez a rendszer egészíti ki a tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétákat és a hadászati bombázókat. Jelenleg mintegy négyszáz bevetésre kész rakéta állomásozik megerősített, föld alatti rakétasilókban.

Bár a légierő az évtizedek során többször is meghosszabbította a rendszer élettartamát, a további korszerűsítés már nem lehetséges. Ennek fő oka a rakétahajtóművek öregedése, valamint az elektronika és az infrastruktúra elavulása. A fegyverrendszer teljes cseréje mára elkerülhetetlenné vált, amire az új Sentinel program nyújt végleges megoldást.

Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #észak-korea #oroszország #fegyver #világ #usa #kína #hadsereg #geopolitika #fegyverkezés #katonai

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:43
14:25
14:24
14:14
13:55
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 26.
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
2026. április 27.
Továbbra is terjed a gyilkos kór: 80 országban regisztrálták, százezrek halnak bele évente
2026. április 27.
Kimondták az igazságot, szinte teljesen megbénult a vidéki turizmus: óriási feladat előtt áll a Tisza-kormány
2026. április 26.
Súlyos tévhit dőlt meg a hazai ingatlanokról: teljesen más oka van annak, hogy ennyien élnek saját lakásban
NAPTÁR
Tovább
2026. április 27. hétfő
Zita
18. hét
Április 27.
Morse nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
2
1 hete
Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés
3
1 hete
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
4
2 hete
Vége a türelemnek: az Egyesült Államok sötétségbe boríthatja a blokád alá vont közel-keleti államot
5
1 hete
Kiderült az évtizedes orosz átverés: elképesztő, mennyire pontatlanok valójában az Ukrajnára kilőtt rakéták
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 13:45
Kiszivárgott egy videó Putyin eltitkolt lányáról: egy európai fővárosban bukkant fel, kiderült miből él most
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 13:04
Továbbra is terjed a gyilkos kór: 80 országban regisztrálták, százezrek halnak bele évente
Agrárszektor  |  2026. április 27. 14:34
Váratlan dolog történt a magyar boltokban: erre nem sokan számítottak