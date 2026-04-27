Nyugdíjazzák az 50 éves fegyverrendszert az Egyesült Államokban: elképesztő, mit vetnek be helyette Oroszország ellen

Az Egyesült Államok 4,6 milliárd dolláros beruházással fejleszti új, LGM–35A Sentinel típusú interkontinentális ballisztikus rakétarendszerét. Ezzel a több mint ötvenéves Minuteman III arzenált váltják le. A lépés célja az amerikai nukleáris elrettentő erő szárazföldi pillérének megújítása a fokozódó nagyhatalmi fegyverkezési verseny közepette.

Az Army Recognition szerint új Sentinel rakéta jelentősen pontosabb a jelenleg használt típusnál. Fokozottan ellenáll a kibertámadásoknak és az elektronikus zavarásnak, emellett biztonságosabb irányítórendszerrel rendelkezik.

A Pentagon számára a modernizáció kiemelt prioritás az elrettentés stabilitásának megőrzése és az erőegyensúly fenntartása érdekében. Ez a lépés különösen indokolt Oroszország, Kína és Észak-Korea folyamatosan bővülő nukleáris kapacitásainak tükrében.

Az 1970-ben hadrendbe állított Minuteman III már több mint fél évszázada alkotja az amerikai nukleáris triád szárazföldi komponensét. Ez a rendszer egészíti ki a tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétákat és a hadászati bombázókat. Jelenleg mintegy négyszáz bevetésre kész rakéta állomásozik megerősített, föld alatti rakétasilókban.

Bár a légierő az évtizedek során többször is meghosszabbította a rendszer élettartamát, a további korszerűsítés már nem lehetséges. Ennek fő oka a rakétahajtóművek öregedése, valamint az elektronika és az infrastruktúra elavulása. A fegyverrendszer teljes cseréje mára elkerülhetetlenné vált, amire az új Sentinel program nyújt végleges megoldást.

