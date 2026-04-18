2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
21 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Orosz Föderáció nemzeti zászlaja, a Moszkvai Kreml és a Moszkva folyó látványa késő délután Moszkvában, Oroszországban.
Világ

Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot

Pénzcentrum
2026. április 18. 13:30

Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta huszonegy olyan európai üzem pontos koordinátáit, amelyek drónokat gyártanak Ukrajnának. Dmitrij Medvegyev nyíltan az orosz hadsereg lehetséges célpontjainak nevezte ezeket a létesítményeket - közölte a Portfolio.

Moszkva indoklása szerint több uniós tagállam március végén döntött a dróngyártás és a finanszírozás fokozásáról. Az orosz vezetés ezt a lépést a katonai helyzet súlyos eszkalációjának tartja. Úgy vélik, hogy az érintett európai országok ezzel gyakorlatilag Ukrajna stratégiai hátországává válnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közzétett listán szereplő létesítmények közül tizenegy az Egyesült Királyságban, Dániában, Németországban és Lettországban működő ukrán telephely. A további tíz megadott helyszín olyan német, spanyol és olasz vállalatokhoz tartozik, amelyek drónokat, illetve azokhoz szükséges alkatrészeket állítanak elő az ukrán fegyveres erők számára. Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke egyértelművé tette: a listát szó szerint a lehetséges katonai célpontok jegyzékeként kell értelmezni.

A fenyegetés időzítése egybeesik azzal, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten közös dróngyártási megállapodást kötött Németországgal és Norvégiával. Ezzel párhuzamosan Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is nyitottnak mutatkozott egy hasonló együttműködésre.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #eu #fegyver #világ #geopolitika #háború #orosz-ukrán háború #fenyegetés #fegyverkezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
14:28
14:01
13:30
13:14
13:10
NAPTÁR
Tovább
2026. április 18. szombat
Andrea, Ilma
16. hét
Április 18.
Cirkuszok világnapja
Április 18.
Műemlékvédelmi világnap
Április 18.
Rádióamatőr világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beruházás
A tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, saját vállalkozásban történő előállítását jelenti továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
