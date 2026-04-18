Irán az amerikai blokádra hivatkozva alig egy nap után ismét átvette a teljes ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett.
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta huszonegy olyan európai üzem pontos koordinátáit, amelyek drónokat gyártanak Ukrajnának. Dmitrij Medvegyev nyíltan az orosz hadsereg lehetséges célpontjainak nevezte ezeket a létesítményeket - közölte a Portfolio.
Moszkva indoklása szerint több uniós tagállam március végén döntött a dróngyártás és a finanszírozás fokozásáról. Az orosz vezetés ezt a lépést a katonai helyzet súlyos eszkalációjának tartja. Úgy vélik, hogy az érintett európai országok ezzel gyakorlatilag Ukrajna stratégiai hátországává válnak.
A közzétett listán szereplő létesítmények közül tizenegy az Egyesült Királyságban, Dániában, Németországban és Lettországban működő ukrán telephely. A további tíz megadott helyszín olyan német, spanyol és olasz vállalatokhoz tartozik, amelyek drónokat, illetve azokhoz szükséges alkatrészeket állítanak elő az ukrán fegyveres erők számára. Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke egyértelművé tette: a listát szó szerint a lehetséges katonai célpontok jegyzékeként kell értelmezni.
A fenyegetés időzítése egybeesik azzal, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten közös dróngyártási megállapodást kötött Németországgal és Norvégiával. Ezzel párhuzamosan Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is nyitottnak mutatkozott egy hasonló együttműködésre.
Ukrajna 2026 első felében 25 ezer földi robotrendszert vásárol. Ez a mennyiség a tavalyi beszerzés kétszerese.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Irán ismét megnyitja a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt.
Nemzetközi koalíció tárgyal pénteken Párizsban a Hormuzi-szoros tengeri forgalmának újraindítását célzó tervekről.
Péntek reggel megkezdődött az átjelentkezéssel, valamint a külképviseleteken leadott szavazatok átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak.
Izrael és Libanon vezetői tíznapos tűzszünetben állapodtak meg. A fegyvernyugvás április 16-án, helyi idő szerint éjfélkor lépett hatályba.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok a jövőben megvonja a támogatást Olaszországtól.
Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés
Lezajlott az első egyeztetés a parlamenti pártok között az Országgyűlés alakuló üléséről és a bizottsági struktúráról, mondta Magyar Péter a tárgyalás után.
Riasztó jelentést közölt a hírszerzés: Oroszország már javában fegyverkezik az Ukrajna utáni háborúra
Hanno Pevkur szerint Európa önállóan nem képes megvédeni magát Oroszországgal szemben.
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben tette egyértelművé országa álláspontját.
Irán már olyan engedményekre is hajlandó, amelyekről korábban szó sem volt, Trump szerint gyors áttörés jöhet.
Donald Trump bejelentése szerint tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon.
Pete Hegseth amerikai hdügyminiszter szerint az Egyesült Államok kész fokozni az Irán elleni katonai műveleteket.
Aleksandar Vučić óriási fegyverkezésbe kezdett: rejtélyes repülőjáratok buktatták le déli szomszédunkat
Szerbia a romló regionális biztonsági helyzetre hivatkozva újabb jelentős fegyverbeszerzési szerződéseket készít elő.
Durván egymásnak esett Leó pápa és Trump: erős üzenetet küldött az amerikai elnöknek a katolikus egyházfő
Leó pápa szerdán, afrikai útja második állomásán az egység és a béke üzenetét hangsúlyozta.
Drámai fordulat a világ második legnagyobb gazdaságában: egy távoli háború teheti tönkre a váratlan sikereket
A Reuters beszámolója szerint a kínai gazdaság 2026 első negyedévében ismét gyorsulhatott, azonban az iráni háború miatt jelentősen romlottak az idei növekedési kilátások.
Hiába a ravasz trükközés a hitelekkel: nagyon durva veszélyre hívták fel a figyelmet a nemzetközi szakértők
Az európai kormányok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, miután az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek az államkötvényhozamok.
Az év első két hónapjában 1,8 százalékkal zsugorodott az orosz gazdaság.
Végre véget érhet a vérontás? Meglepő közvetítő bukkant fel a háttérben, a tőzsdék máris reagáltak a hírre
A közel-keleti helyzet enyhülésének reményét erősíti, hogy Izrael és Libanon is tűzszüneti lehetőségekről tárgyal.
-
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.