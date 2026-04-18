Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot

Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta huszonegy olyan európai üzem pontos koordinátáit, amelyek drónokat gyártanak Ukrajnának. Dmitrij Medvegyev nyíltan az orosz hadsereg lehetséges célpontjainak nevezte ezeket a létesítményeket - közölte a Portfolio.

Moszkva indoklása szerint több uniós tagállam március végén döntött a dróngyártás és a finanszírozás fokozásáról. Az orosz vezetés ezt a lépést a katonai helyzet súlyos eszkalációjának tartja. Úgy vélik, hogy az érintett európai országok ezzel gyakorlatilag Ukrajna stratégiai hátországává válnak.

A közzétett listán szereplő létesítmények közül tizenegy az Egyesült Királyságban, Dániában, Németországban és Lettországban működő ukrán telephely. A további tíz megadott helyszín olyan német, spanyol és olasz vállalatokhoz tartozik, amelyek drónokat, illetve azokhoz szükséges alkatrészeket állítanak elő az ukrán fegyveres erők számára. Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke egyértelművé tette: a listát szó szerint a lehetséges katonai célpontok jegyzékeként kell értelmezni.

A fenyegetés időzítése egybeesik azzal, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten közös dróngyártási megállapodást kötött Németországgal és Norvégiával. Ezzel párhuzamosan Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is nyitottnak mutatkozott egy hasonló együttműködésre.