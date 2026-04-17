Wikimedia Commons, Public Domain. President Donald Trump attends an event promoting his Administration’s “One, Big Beautiful Bill Act”, Thursday, June 26, 2025, in the East Room of the White House. (Official White House Photo by Molly
Világ

Donald Trump nagy bejelentést tett: napokon belül jöhet a béke?

Pénzcentrum/MTI
2026. április 17. 09:22

Donald Trump szerint jelentős előrelépés történt az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetésekben, és akár napokon belül újabb tárgyalási forduló jöhet. Az amerikai elnök úgy fogalmazott: Irán hajlandó lehet lemondani az atomfegyverről, és a felek „nagyon közel” kerültek a megállapodáshoz.

Az elnök a Fehér Házból távozva újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy szükség esetén akár meghosszabíthatja az Iránnal érvényben lévő tűzszünetet is, ugyanakkor kifejtette, hogy véleménye szerint arra nem lesz szükség.

"Irán meg akar állapodni, és nagyon szépen halad az egyeztetés velük" - hangoztatta az elnök hozzátéve, hogy a másik fél ma már "olyan dolgokat is hajlandó megtenni, amit két hónapja még nem", valamint megjegyezte, hogy "nagyon gyorsan" megtörténhet a további előrelépés.

Kapcsolódó cikkeink:

Az elnök szerint akár a hétvégén lehet újabb személyes tárgyalási forduló, és kilátásba helyezte, hogy akár a pakisztáni fővárosba is ellátogat, amennyiben egy békemegállapodást Iszlámábádban írnának alá.

Donald Trump kifejtette, hogy Irán megváltozott hozzáállását az ország mostanra "sokkal ésszerűbb" vezetésének, valamint a tengeri blokád és az iráni katonai erők kiiktatása együttes hatásának tulajdonítja.

Az elnök a katolikus egyházfővel kirobbant vitával kapcsolatban úgy fogalmazott, "jogom van egyet nem érteni a pápával", valamint fontosnak nevezte, hogy XIV. Leó "megértse", Irán nem juthat nukleáris fegyver birtokába.

Az Egyesült Államok J.D. Vance alelnök vezette delegációja múlt szombaton mintegy 20 órán keresztül tárgyalt Iszlámábádban az iráni vezetés küldöttségével, de akkor egyezség nélkül álltak fel a tárgyalóasztaltól. Azóta az egyeztetések főként Pakisztán közvetítésével zajlanak, azzal a céllal, hogy létrejöjjön egy második amerikai-iráni tárgyalási forduló.

Donald Trump annak a reményének is hangot adott, hogy a csütörtökön amerikai közvetítéssel megkötött 10 napos libanoni-izraeli tűzszünet lehetőséget ad egy békemegállapodásra a két szomszédos közel-keleti ország között.

#egyesült államok #világ #donald trump #irán #geopolitika #béke #Közel-Kelet #tűzszünet #diplomácia #béketárgyalás

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:24
10:15
10:03
09:45
09:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 17.
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 17.
A Tisza-kormány teljesen átírná a játékszabályokat: ez várhat a hazai építkezésekre a kormányváltás után
2026. április 16.
Kiderült a fájó igazság: hiába a brutális hajrá, több régiós rivális is csúnyán állva hagyta Magyarországot
2026. április 16.
Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának
NAPTÁR
Tovább
2026. április 17. péntek
Rudolf
16. hét
Április 17.
Hemofília világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
2
7 napja
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
3
2 napja
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
4
1 hete
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
5
2 napja
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 17. 10:24
Megszólalt Magyar Péter a titokzatos miniszterjelöltről: elmondta az igazságot, amire rengetegen vártak
Pénzcentrum  |  2026. április 17. 10:03
A Tisza-kormány teljesen átírná a játékszabályokat: ez várhat a hazai építkezésekre a kormányváltás után
Agrárszektor  |  2026. április 17. 09:03
Ez a növény veheti át a kukorica helyét Magyarországon? Itt az igazság