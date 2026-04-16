A Reuters beszámolója szerint a kínai gazdaság 2026 első negyedévében ismét gyorsulhatott, azonban az iráni háború miatt jelentősen romlottak az idei növekedési kilátások.
Durván egymásnak esett Leó pápa és Trump: erős üzenetet küldött az amerikai elnöknek a katolikus egyházfő
Leó pápa szerdán, afrikai útja második állomásán az egység és a béke üzenetét hangsúlyozta. Mindeközben tovább éleződik a szóváltása Donald Trump amerikai elnökkel és J. D. Vance alelnökkel az iráni háborúval kapcsolatos pápai állásfoglalás miatt - írta a CNN.
Az egyházfő az algíri Nagy Mecset, Afrika legnagyobb mecsetjének meglátogatása után nyilatkozott az Algírból Kamerunba tartó pápai gépen. Úgy fogalmazott: bár eltérő hitünk, szokásaink és életformáink vannak, képesek vagyunk békében együtt élni. "Úgy gondolom, ennek az üzenetnek a közvetítésére ma nagy szüksége van a világnak" - tette hozzá. Leó egyúttal tisztelgett Hippói Szent Ágoston emléke előtt, akinek szülőhelyét szintén felkereste Algériában. Az egyházatya az ágostonos rend szellemi atyja, amelynek a pápa is tagja, és korábban vezetője is volt.
A Vatikán és Washington közötti feszültség az elmúlt napokban jelentősen fokozódott. A pápa még Afrikába indulása előtt bírálta az Egyesült Államok iráni katonai műveletét. Erre válaszul Trump a Truth Social platformon támadta őt. Azt írta, "elfogadhatatlan", hogy Irán atomfegyverhez jusson. Emellett azt állította, hogy Teherán az elmúlt két hónapban legalább 42 ezer fegyvertelen tüntetőt ölt meg. Ezen utóbbi adat forrása azonban nem volt azonosítható. Az elnök egy Jézust idéző képet is közzétett magáról, amelyet később töröltek.
J. D. Vance alelnök, aki maga is katolikus, egy keddi rendezvényen úgy nyilatkozott, hogy a pápának "óvatosabbnak" kellene lennie teológiai kérdésekben. Emellett megkérdőjelezte az egyházfő "igazságos háború" doktrínájáról alkotott felfogását. Ez a tanítás, amelyet évszázadokon át éppen katolikus gondolkodók, köztük Szent Ágoston fejlesztettek ki, a háborúindítás erkölcsi feltételeit határozza meg.
Leó pápa nem hátrált meg, és kijelentette, hogy "nem fél a Trump-adminisztrációtól". Algériában, ahová elsőként látogatott el pápaként, a többségében muszlim ország vendégszeretetét méltatta. Hangsúlyozta továbbá, hogy Szent Ágoston emléke ott is elevenen él.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Kamerunban a pápa a frankofón kormány és az angolofón szeparatisták közötti belső konfliktust is szóba hozta. Paul Biya elnök jelenlétében, a yaoundéi elnöki palotában a korrupció elleni határozott fellépésre szólított fel. "A békéhez és az igazságossághoz a korrupció láncait kell széttörni, amelyek eltorzítják a hatalmat és megfosztják hitelességétől" - mondta. Az angol nyelvű szeparatisták az Associated Press hírügynökség jelentése szerint háromnapos tűzszünetet hirdettek. Ezzel kívánták biztosítani, hogy a pápa biztonságban utazhasson, és a békéért mondott üzenete eljuthasson a felekhez.
Az afrikai körút további állomásai Angola és Egyenlítői-Guinea. A pápa április 23-án tér majd vissza Rómába.
-
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.