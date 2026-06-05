Akár 610 ezer forintba is kerülhet egyetlen belépő: elképesztő módon megdrágultak a magyarországi koncertek

Az elmúlt években teljesen átalakult a zeneipar működése. Miközben a streaming szolgáltatások forradalmasították a zenehallgatást, az élő koncertek értéke látványosan felértékelődött. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában többek között azt vizsgáljuk meg, hogyan alakult át a koncertpiac, kik termelik ma a legnagyobb bevételeket, és hogyan változtak meg a koncertre járási szokásaink.

A 2025-ös év legnagyobb bevételt hozó turnéját Beyoncé produkálta: koncertsorozata több mint 408 millió dollárt termelt. Szorosan mögötte az Oasis áll 405 millió dollárral, míg a Coldplay 390 millió dolláros bevétellel került a harmadik helyre. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában elemzett toplista jól mutatja, hogy az élőzenei piac ma már szinte sport- vagy filmszintű üzletté vált. A stadionturnék óriási közönségeket mozgatnak meg, miközben a jegyárak is folyamatosan emelkednek. A bevételt azonban az árak mellett a turnék mérete is jelentősen befolyásolja, ami jól mutatja, hogy a koncertek száma és az árképzés együtt határozza meg a végső bevételt.

A koncertjegyek drágulása igencsak látványos Magyarországon. De nézzünk néhány példát, amit a CHART by Pénzcentrum adatgyűjtésében is vázolunk! Jennifer Lopez 2025-ös budapesti koncertjére például 49 ezer forinttól egészen 610 ezer forintig terjedtek a jegyárak. De vajon milyen gyakran járunk ma koncertekre? Az A38 Hajó közönségkutatása alapján a legtöbben nem rendszeresen, hanem inkább évente vesznek részt élőzenei eseményeken.

Érdekes ugyanakkor, hogy a kéthavonta koncertre járók aránya is kifejezetten magas. Az adatokból ugyanakkor az is jól látszik, hogy az élőzenei események sokak számára inkább alkalmi élményt jelentenek. A gazdasági helyzet és a családi költségvetés erősen meghatározza, hogy ki milyen gyakran engedheti meg magának a koncertjegyeket.

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