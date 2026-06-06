Mindent megígérnek a Real Madrid elnökjelöltjei: Pérez és Riquelme is sztárjátékosokkal kapmányol

A Manchester City jogi lépések megtételét mérlegeli, miután a Real Madrid egyik elnökjelöltje, Enrique Riquelme egy élő televíziós műsorban bejelentette Erling Haaland szerződtetését, az állítást azonban a norvég csatár környezete és a klub is határozottan cáfolta - közölte a BBC Sport.

A megújulóenergia-szektorból meggazdagodott Riquelme, aki holnap a Real Madrid elnökválasztásán küzd meg Florentino Pérezzel, egy élő tévéműsorban egy Haaland nevével ellátott Real Madrid-mezt mutatott fel a kameráknak, azt állítva, hogy a norvég támadó szerződésében szerepel egy kivásárlási záradék, és a játékos szívesen igazolna a spanyol fővárosba.

A műsorra azonban rögtön reagált a Manchester City egy hivatalos közleményben, hangsúlyozva, hogy a Spanyolországból származó értesülések alaptalanok, ilyen záradék nem létezik, és a klub vezetősége jogi lépéseket fontolgat Haaland képmáshoz fűződő jogainak jogosulatlan használata miatt. A csatár édesapja és ügynöke szintén valótlannak nevezte az állításokat, miközben sok sikert kívántak a madridi elnökjelölteknek.

Riquelme emellett a City spanyol válogatott középpályása, Rodri megszerzését is megígérte a szurkolóknak, azt állítva, hogy már megkezdődtek a tárgyalások a játékos képviselőjével. A 29 éves labdarúgó korábban úgy nyilatkozott, hogy csak a világbajnokság után hoz döntést a jövőjéről.

Spanyolország Real Madrid Piaci érték: 1 344M € Edző: Álvaro Arbeloa Bajnokság: Spanish La Liga Jelenlegi helyezés: #2 Spanish La Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. FC Barcelona 38 31 1 6 95 36 59 94 2. Real Madrid 38 27 5 6 77 35 42 86 3. Villarreal CF 38 22 6 10 72 46 26 72 Adatlap létrehozva: 2026.06.06.

A Real Madridnál húsz év után ez az első olyan elnökválasztás, amelyen a hivatalban lévő Florentino Péreznek valódi kihívója akadt. Riquelme kampánya rendkívül ambiciózus ígéretekre épül, amelyek között szerepel a tagsági díjak csökkentése, egy új szurkolói komplexum felépítése, valamint a nyílt szembenállás Pérez azon tervével, amellyel José Mourinhót nevezné ki a csapat élére. Riquelme stábja korábban arra is utalt, hogy a vezetőedzői posztra Jürgen Klopp lenne a kiszemeltjük.

Az elnökválasztás toronymagas esélyesének tartott Pérez szintén komoly erősítéseket helyezett kilátásba, bejelentve, hogy a Liverpool korábbi védője, Ibrahima Konaté, valamint az Inter hátvédje, Denzel Dumfries átigazolását már le is egyeztették. A klubelnök a legutóbbi két trófeamentes szezont a Klubvilágbajnokság miatt elmaradt felkészüléssel és a rendkívül sok sérüléssel indokolta.

A választási kampányt mindkét oldalon komoly csatározások kísérik. Pérez stábja például éppen Riquelme televíziós szereplésével egy időben, egy megvásárolt reklámblokkban jelentette be Mourinho kinevezését, miközben Riquelme olyan klublegendák hivatalos támogatását nyerte meg, mint Iker Casillas és Fernando Hierro. A Real Madrid közel százezer szavazásra jogosult pártoló tagja holnap dönt a klub elnökének személyéről.