2026. április 16. csütörtök Csongor
19 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szögesdrót a libanoni Bejrúttól 16 km-re északra fekvő Jounieh strandja előtt.
Világ

Váratlan bejelentést tett Donald Trump: évtizedek óta nem látott tárgyalások jöhetnek a Közel-Keleten

Pénzcentrum/MTI
2026. április 16. 08:18

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy csütörtökön csúcsszintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán jelentette be: "Megpróbálunk egy kis lélegzethez jutni Izrael és Libanon között. Régóta nem beszélt a két vezető egymással, úgy 34 éve. Holnap ez megtörténik. Nagyszerű!"

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Izrael és Libanon washingtoni nagykövetei a héten már tartottak egy konzultációt a tervezett hivatalos tárgyalások előkészítésének céljából az amerikai fővárosban. Közvetítőként Marco Rubio külügyminiszter vett részt.

Kapcsolódó cikkeink:

Izrael és Libanon hivatalosan a zsidó állam 1948-as megalakulása óta háborúban áll egymással. A Teherán által támogatott Hezbollah libanoni síita fegyveres szervezet március 2-án újra támadásokat indított Izrael ellen Libanon felől, néhány nappal az iráni konfliktus kezdete után.

Azóta az izraeli támadások libanoni hivatalos adatok szerint több mint kétezer ember halálát okozták, és több mint egymillió embernek kellett elhagynia otthonát. A békeerőfeszítéseket jelentősen bonyolítja, hogy Izrael és az Egyesült Államok álláspontja szerint ez a hadszíntér nem tartozik az iráni tűzszünet hatálya alá, Irán azonban ennek az ellenkezőjét állítja. 

Címlapkép: Getty Images
#világ #konfliktus #donald trump #izrael #irán #amerikai egyesült államok #külpolitika #háború #Közel-Kelet #tűzszünet #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:22
09:11
09:11
09:01
08:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 16.
Felpörgeti a védelmi ipart az Európai Unió: brutális pénzek és új szabályok jönnek
2026. április 15.
Ezek a világ legdrágább és legolcsóbb országai
2026. április 15.
Csendes, de annál pusztítóbb front nyílt a közel-keleti háborúban: váratlan fordulat fenyegeti a mindennapjainkat
NAPTÁR
Tovább
16. hét
Április 16.
A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
Április 16.
A hang világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
