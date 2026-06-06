Hamarosan segítség érkezik a magyar családoknak: eddig kell várni az iskolakezdési támogatásra

Hivatalosan is megkezdődött az új, 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás előkészítése: a rászoruló családok terheit enyhítő juttatás részletszabályait június közepéig dolgozzák ki a minisztériumok, így a támogatás már augusztusban megérkezhet az érintettekhez - jelentette az ATV.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében a szaktárcáknak június 15-ig kell meghatározniuk, hogy pontosan kik és milyen feltételekkel lesznek jogosultak az új támogatásra. Az intézkedés bevezetése a Tisza Párt egyik jóléti kampányígérete volt, amelyről Magyar Péter miniszterelnök is beszélt. A program keretében a családok nyár végén kapják meg a segítséget, míg a kisnyugdíjasok ősszel számíthatnak egy különálló SZÉP-kártyás juttatásra.

A támogatás nem alanyi jogon jár majd, hanem célzottan a nehéz anyagi helyzetben lévőket segíti. Az eredeti tervek szerint a 70 milliárd forintos keretösszegű intézkedés mintegy 700 ezer családnak könnyítheti meg a zökkenőmentes tanévkezdést.

A kapott összeget a szülők ruhára, cipőre és tanszerekre fordíthatják.

Az új rendszer a hazai rászorulók támogatása mellett megőrzi a határon túli magyar gyermekeknek eddig is biztosított juttatásokat.

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A hazai 100 ezer forintos támogatás a régióban is kiemelkedőnek számít. A környező országok közül Ausztriában a rászorulók nagyjából 53 ezer, Romániában pedig 34 ezer forintnak megfelelő kiegészítést kapnak. Lengyelországban minden diák után évente egyszer, egységesen 25 ezer forintnyi juttatás jár, míg Csehországban, Szlovákiában és Szlovéniában jelenleg egyáltalán nincs kifejezetten az iskolakezdéshez kötött állami támogatás.