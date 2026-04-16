Iráni zászló leng, háttérben városkép Teheránban, Iránban
Vége a türelemnek: az Egyesült Államok sötétségbe boríthatja a blokád alá vont közel-keleti államot

2026. április 16. 17:46

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter szerint az Egyesült Államok kész fokozni az Irán elleni katonai műveleteket, amennyiben megszűnik a jelenlegi tűzszünet, és Teherán nem hajlandó békemegállapodást kötni. A Pentagon csütörtöki sajtótájékoztatóján a tárcavezető arról beszélt, hogy egy újabb hadművelet esetén Washington már nemcsak katonai, hanem energetikai és infrastrukturális célpontokat is támadhat Irán területén.

A miniszter közölte, hogy a lehetséges célpontok között szerepelhetnek erőművek, energiaipari létesítmények, valamint más stratégiai infrastruktúrák is. Hegseth hangsúlyozta, az amerikai vezetés továbbra is figyelemmel követi az iráni hadsereg mozgását, különösen azt, hogy Teherán miként próbálja újra működőképessé tenni a korábban lebombázott rakétaindító állásokat és fegyverrendszereket.

Az amerikai hadügyminiszter szerint Irán jelenleg megmaradt készleteiből próbálja helyreállítani katonai kapacitásait, ugyanakkor hadianyag-utánpótlás hiányában jelentősen korlátozottak a lehetőségei. Hegseth úgy fogalmazott, hogy az amerikai és iráni haderő közötti különbség miatt „ez a harc egyenlőtlen”.

Kapcsolódó cikkeink:

A Pentagon tájékoztatása szerint az iráni kikötők körül fenntartott tengeri blokád továbbra is érvényben van, annak biztosításában pedig az amerikai haditengerészet teljes állományának mintegy 10 százaléka vesz részt. Dan Caine, az amerikai haderő egyesített vezérkarának főnöke elmondta, hogy az Egyesült Államok haditengerészete a világ bármely pontján kész fellépni minden olyan hajó ellen, amely megpróbálja megsérteni az Iránnal szemben elrendelt tengeri zárlatot.

A katonai vezető közölte, hogy az április 13-án bevezetett blokád óta eddig 13 hajót fordítottak vissza az iráni partok közeléből.

Mindeközben a Windward amerikai tengeri hírszerző cég jelentése szerint Irán megpróbálja kijátszani a szankciókat és a blokádot: alternatív útvonalakon, a Hormuzi-szoros elkerülésével, valamint álcázott hajók segítségével mintegy 20 millió hordónyi kőolajat próbálhat exportálni.
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 16.
Kiderült a fájó igazság: hiába a brutális hajrá, több régiós rivális is csúnyán állva hagyta Magyarországot
2026. április 16.
Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának
2026. április 16.
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
1
3 napja
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
2
6 napja
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
3
1 napja
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
4
1 hete
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
5
2 hete
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 18:04
Kvíz: Jártál már Párizsban? Mutasd, mennyit tudsz Franciaország és a szerelem fővárosáról!
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 16:30
Kövesdi Gábor: A közösségi finanszírozás hozta el a magyar rendszerváltást
Agrárszektor  |  2026. április 16. 18:28
Filléres trükk a kertbe: sokan ezt használják a drága vegyszerek helyett