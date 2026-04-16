Szerbia a romló regionális biztonsági helyzetre hivatkozva újabb jelentős fegyverbeszerzési szerződéseket készít elő.
Vége a türelemnek: az Egyesült Államok sötétségbe boríthatja a blokád alá vont közel-keleti államot
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter szerint az Egyesült Államok kész fokozni az Irán elleni katonai műveleteket, amennyiben megszűnik a jelenlegi tűzszünet, és Teherán nem hajlandó békemegállapodást kötni. A Pentagon csütörtöki sajtótájékoztatóján a tárcavezető arról beszélt, hogy egy újabb hadművelet esetén Washington már nemcsak katonai, hanem energetikai és infrastrukturális célpontokat is támadhat Irán területén.
A miniszter közölte, hogy a lehetséges célpontok között szerepelhetnek erőművek, energiaipari létesítmények, valamint más stratégiai infrastruktúrák is. Hegseth hangsúlyozta, az amerikai vezetés továbbra is figyelemmel követi az iráni hadsereg mozgását, különösen azt, hogy Teherán miként próbálja újra működőképessé tenni a korábban lebombázott rakétaindító állásokat és fegyverrendszereket.
Az amerikai hadügyminiszter szerint Irán jelenleg megmaradt készleteiből próbálja helyreállítani katonai kapacitásait, ugyanakkor hadianyag-utánpótlás hiányában jelentősen korlátozottak a lehetőségei. Hegseth úgy fogalmazott, hogy az amerikai és iráni haderő közötti különbség miatt „ez a harc egyenlőtlen”.
A Pentagon tájékoztatása szerint az iráni kikötők körül fenntartott tengeri blokád továbbra is érvényben van, annak biztosításában pedig az amerikai haditengerészet teljes állományának mintegy 10 százaléka vesz részt. Dan Caine, az amerikai haderő egyesített vezérkarának főnöke elmondta, hogy az Egyesült Államok haditengerészete a világ bármely pontján kész fellépni minden olyan hajó ellen, amely megpróbálja megsérteni az Iránnal szemben elrendelt tengeri zárlatot.
A katonai vezető közölte, hogy az április 13-án bevezetett blokád óta eddig 13 hajót fordítottak vissza az iráni partok közeléből.
Mindeközben a Windward amerikai tengeri hírszerző cég jelentése szerint Irán megpróbálja kijátszani a szankciókat és a blokádot: alternatív útvonalakon, a Hormuzi-szoros elkerülésével, valamint álcázott hajók segítségével mintegy 20 millió hordónyi kőolajat próbálhat exportálni.
