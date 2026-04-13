Az amerikai XIV. Leó pápa üzenete Washingtonnak: "Nem félek Donald Trump-tól"

Nem fél a Trump-kormányzattól és továbbra is fel fogja emelni a szavát a háború ellen - jelentette ki XIV. Leó pápa az őt kísérő újságíróknak az afrikai körútja első állomására, Algériába tartó repülőgépen hétfőn.

XIV. Leó pápát a nemzetközi sajtó képviselői Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték. A Vatican News hírportál beszámolója szerint Leó pápa úgy válaszolt, "nem politikusként tekintek a szerepemre, nem vagyok politikus, nem akarok vitába szállni vele".

Nem hiszem, hogy az evangélium üzenetével vissza kell élni, ahogyan egyesek teszik. Én továbbra is erősen hallatom szavam a háború ellen, a békét igyekezve előmozdítani, a párbeszédet és az államok közötti multilaterális kapcsolatokat, megoldást keresve a problémákra. Túl sok ember szenved ma, túl sok ártatlant öltek meg, és úgy gondolom, valakinek ki kell állnia, és azt mondani, hogy létezik egy jobb út

- fejtette ki az egyházfő.

"Nem félek a Trump kormányzattól. Továbbra is hangosan beszélek majd az evangélium üzenetéről, amiért az egyház dolgozik" - mondta egy amerikai újságíró kérdésére. "Nem vagyunk politikusok, nem ugyanabból a szemszögből látjuk a külpolitikát. De hiszünk az evangélium üzenetében, a béke építőiként" - tette hozzá.

Az egyházfő rámutatott, hogy kijelentései nem támadásként szólnak bárkivel szemben.

Ismét arra szólított fel mindenkit, hogy "keressenek lehetőséget a béke és a megbékélés hídjainak építésére, és találjanak utat a háború elkerülésére minden alkalommal, ha lehetséges".

Donald Trump amerikai elnök - európai idő szerinti vasárnap este - közösségi oldalán a bűnözéssel szemben gyengének, a külpolitika terén rossznak nevezte XIV. Leót. Azt is írta, hogy nélküle meg se választották volna pápának.

"Nem akarok olyan pápát, aki szörnyűnek találja, hogy Amerika megtámadta Venezuelát, egy olyan országot, amely hatalmas mennyiségű kábítószert küldött az Egyesült Államokba, és ami még ennél is rosszabb, börtöneit kiürítve a mi országunkat árasztotta el gyilkosokkal, drogkereskedőkkel és erőszakos bűnözőkkel. Nem akarok egy olyan pápát, aki bírálja az amerikai elnököt azért, mert pontosan azt teszem, amiért megválasztottak elsöprő győzelemmel" - írta Donald Trump.

Úgy vélte, XIV. Leónak hálásnak kell lennie, mivel mindenki tudja, hogy megválasztása megdöbbentő meglepetésnek számított, nem szerepelt a pápaságra esélyesek között, és kizárólag azért választották meg, mert amerikai. "Úgy ítélték meg, hogy ez a legjobb módja a Donald J. Trump elnökkel való kapcsolattartás kezelésének. Ha én nem lennék a Fehér Házban, Leó nem lenne a Vatikánban" - vélekedett az amerikai elnök.

Hozzátette, a pápa túl gyenge állásfoglalást képvisel a bűnözéssel és az atomfegyverekkel kapcsolatban, ami "egyáltalán nem tetszik nekem".

Arra szólította fel a pápát, mérsékelje magát, a józan észt kövesse, hagyjon fel a radikális baloldalnak való kedvezéssel, koncentráljon arra, hogy "nagy pápa legyen, ne pedig politikus".

"Ez a magatartása súlyos kárt okoz neki, és ennél is fontosabb, hogy kárt okoz a katolikus egyháznak" - írta Donald Trump.

Fotó: MTI/Vatikáni Média