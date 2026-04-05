Váratlan bejelentést tett Leó pápa az ünnepi misén: erre a tavaszi napra kell most nagyon készülni
XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a Szent Péter-bazilikában a békéért.
A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához. "Hallattassuk meg a béke iránti, szívből szóló kiáltást!" - mondta a pápa. XIV. Leó vasárnap délelőtt a Szent Péter téri szabadtéri oltárnál mutatott be misét, majd délben a bazilika központi lodzsájáról olvasta fel olasz nyelvű húsvéti beszédét.
Tavalyi megválasztása óta ez volt az első húsvéti üzenete, amelyben elődeitől eltérve nem sorolta fel a világ háborús övezeteit. A béke erejéről szólt hangoztatva, hogy az az erő, amellyel Krisztus feltámadt, teljesen erőszakmentes.
Ahhoz a búzaszemhez hasonlította, amely a földben hagyva is növekszik, utat tör magának a rögök között, kicsírázik, majd aranyszínű kalásszá változik. "Még inkább hasonlít az emberi szívre, amelyet ugyan bántás sért meg, mégis elveti magától a bosszú ösztönét, és tele irgalommal azért imádkozik, aki megsértette. Fivéreim és nővéreim, ez az igazi erő, amely az emberiséget a békéhez vezeti" - hangoztatta XIV. Leó pápa.
Békét sürgetett az emberek között, a családokban, a társadalmi csoportok és nemzetek között, kijelentve, hogy az igazi béke az egyéni érdek helyett a közös jót tekinti célnak, személyes tervek másokra kényszerítése helyett közös tervek együttes megvalósítására törekszik. "Akinek fegyver van a kezében, tegye le! Akinek hatalma van háborúkat kirobbantani, válassza a békét! Ne az erővel, hanem a párbeszéddel elért békét!" - hangoztatta.
Az egyházfő úgy vélte, az emberek hozzá kezdenek szokni az erőszakhoz és közönyössé válnak. "Közönyössé több ezer ember halálával szemben. Közönyössé a konfliktusok elhintette gyűlölet és megosztás következményeivel szemben. Közönyössé a (háborúk) gazdasági és társadalmi hatásaival szemben, pedig azokat mindannyian érzékeljük" - mondta. Ferenc pápa kifejezését, a "közöny globalizációját" idézte, és emlékeztetett arra, hogy a tavaly elhunyt előző egyházfő utolsó beszédét éppen húsvétvasárnap mondta el a Szent Péter-bazilika lodzsájáról.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Leó pápa húsvéti üzenete után urbi et orbi áldást adott Róma városára és a világra. A verőfényes Szent Péter teret teljesen megtöltötte a pápa szavait hallgató tömeg, amely egészen a térre vezető sugárút közepéig ért.
Címlapkép:MTI/Vatikáni Média
