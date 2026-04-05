Váratlan bejelentést tett Leó pápa az ünnepi misén: erre a tavaszi napra kell most nagyon készülni

XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a Szent Péter-bazilikában a békéért.

A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához. "Hallattassuk meg a béke iránti, szívből szóló kiáltást!" - mondta a pápa. XIV. Leó vasárnap délelőtt a Szent Péter téri szabadtéri oltárnál mutatott be misét, majd délben a bazilika központi lodzsájáról olvasta fel olasz nyelvű húsvéti beszédét.

Tavalyi megválasztása óta ez volt az első húsvéti üzenete, amelyben elődeitől eltérve nem sorolta fel a világ háborús övezeteit. A béke erejéről szólt hangoztatva, hogy az az erő, amellyel Krisztus feltámadt, teljesen erőszakmentes.

Ahhoz a búzaszemhez hasonlította, amely a földben hagyva is növekszik, utat tör magának a rögök között, kicsírázik, majd aranyszínű kalásszá változik. "Még inkább hasonlít az emberi szívre, amelyet ugyan bántás sért meg, mégis elveti magától a bosszú ösztönét, és tele irgalommal azért imádkozik, aki megsértette. Fivéreim és nővéreim, ez az igazi erő, amely az emberiséget a békéhez vezeti" - hangoztatta XIV. Leó pápa.

Békét sürgetett az emberek között, a családokban, a társadalmi csoportok és nemzetek között, kijelentve, hogy az igazi béke az egyéni érdek helyett a közös jót tekinti célnak, személyes tervek másokra kényszerítése helyett közös tervek együttes megvalósítására törekszik. "Akinek fegyver van a kezében, tegye le! Akinek hatalma van háborúkat kirobbantani, válassza a békét! Ne az erővel, hanem a párbeszéddel elért békét!" - hangoztatta.

Az egyházfő úgy vélte, az emberek hozzá kezdenek szokni az erőszakhoz és közönyössé válnak. "Közönyössé több ezer ember halálával szemben. Közönyössé a konfliktusok elhintette gyűlölet és megosztás következményeivel szemben. Közönyössé a (háborúk) gazdasági és társadalmi hatásaival szemben, pedig azokat mindannyian érzékeljük" - mondta. Ferenc pápa kifejezését, a "közöny globalizációját" idézte, és emlékeztetett arra, hogy a tavaly elhunyt előző egyházfő utolsó beszédét éppen húsvétvasárnap mondta el a Szent Péter-bazilika lodzsájáról.

Leó pápa húsvéti üzenete után urbi et orbi áldást adott Róma városára és a világra. A verőfényes Szent Péter teret teljesen megtöltötte a pápa szavait hallgató tömeg, amely egészen a térre vezető sugárút közepéig ért.

