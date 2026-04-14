Az európai progresszív pártcsaládok egyöntetűen üdvözölték Orbán bukását.
Donald Trump keményen beleszállt a pápába, majd egy olyan képet posztolt magáról, amelyen ő Jézus
Donald Trump amerikai elnök törölte azt a mesterséges intelligenciával generált képet, amelyen Jézus Krisztusként ábrázolta magát. A döntést azután hozta meg, hogy széles körű kritikát kapott a bejegyzés miatt. Az incidens az elnök és Ferenc pápa utódja, Leó pápa közötti nyilvános szóváltás közepette történt - írja a Sky News.
Trump egy késő esti posztsorozat részeként osztotta meg magáról egy Jézus-képet a Truth Social platformon, anélkül, hogy bármilyen kommentárt fűzött volna hozzá. Nem sokkal később törölte ezt a képet - amikor pedig a törölt posztról kérdezték, azt állította, hogy a felvétel orvosként ábrázolja, amint "gyógyítja az embereket". A bejegyzés még a saját követői körében is szokatlanul erős ellenérzést váltott ki, így többen is felszólították az elnököt az eltávolítására.
Brilyn Hollyhand, a Republikánus Nemzeti Bizottság ifjúsági tanácsadó testületének korábbi társelnöke istenkáromlásnak nevezte a posztot. Hangsúlyozta továbbá, hogy "a hit nem kellék". Riley Gaines, Trump egyik ismert szövetségese szintén értetlenségének adott hangot, és arra figyelmeztetett, hogy az elnöknek "nem ártana egy kis alázat". Matteo Renzi volt olasz miniszterelnök a BBC-nek nyilatkozva "őrültségnek", katolikusként pedig "blaszfémiának" minősítette a képet. Hozzátette, hogy Trump ezzel "romba döntötte a hitelességét".
Nem ez volt az első eset, hogy az elnök MI által generált tartalmat osztott meg. Tavaly egy mesterséges intelligenciával készített paródiát tett közzé magáról az Apokalipszis most című film stílusában. A poszt akkor született, amikor a Nemzeti Gárdát készült Chicagóba vezényelni.
Az elnök eközben fenntartotta a Leó pápával szembeni bírálatait is. A Truth Socialon azt írta, hogy az egyházfő "GYENGE a bűnözéssel szemben, és katasztrofális a külpolitikában". Ezt követően úgy fogalmazott:
ha én nem lennék a Fehér Házban, Leó sem lenne a Vatikánban.
Trump szerint a pápa ellenezte az Iránnal kapcsolatos lépéseit. Nyomatékosította továbbá: nem engedhető meg egy atomfegyverrel rendelkező Irán.
Címlapfotó forrása: Truth Social, @realDonaldTrump
Az amerikai elnök figyelmeztette Iránt: a blokád közelébe kerülő hajókat megsemmisíthetik.
Mikroszkóp alatt a Tisza-párt külügyi programja: ilyen fordulatot vehet az ország külpolitikája Magyar Péter vezetésével
Bár az új kormányzat hozzáállása alapvetően Európa-párti, vitás kérdések továbbra is felmerülhetnek Brüsszellel, például a migráció megítélésében.
Kína szerepe az iráni konfliktusban az elmúlt hetekben egyre nagyobb figyelmet kapott.
Dmitrij Peszkov úgy vélekedett, hogy a magyar parlamenti választások eredménye nem lesz hatással az Ukrajna körüli helyzetre.
A szerencsés nyertes egy egymillió eurós festményt vihet haza.
Amíg Magyarországon mindenki a választásra figyel, Donald Trump berobbantotta a gázárakat - nem is kicsit
Donald Trump amerikai elnök a meghiúsult amerikai–iráni tárgyalásokat követően bejelentette a Hormuzi-szoros teljes blokádját.
Orbán legnagyobb európai szövetségesei is megszólaltak a választásról: ezekkel a szavakkal gratuláltak Magyar Péternek
A szomszédos országok vezetőin túl külhoni magyar politikusok is reagáltak az eredményekre.
Az Egyesült Államok hétfőn tengeri blokádot vezet be Irán ellen a Hormuzi-szorosban, mely a szakértők szerint gyakorlatilag egy hadüzenettel ér fel.
Végleg befuccsoltak a béketárgyalások: kőkemény amerikai katonai művelet jön, a küszöbön állhat egy durva válaszcsapás
Az Egyesült Államok tengeri blokádot vezet be Irán ellen, miután a hétvégi amerikai–iráni tárgyalások nem hoztak megállapodást.
Ukrán külügyminiszter a Tisza győzelme után: új fejezetet nyitunk, biztosítani fogjuk a kárpátaljai magyarok jogait
A külügyminiszter egyértelművé tette, hogy az ukrán fél kész a kölcsönösen előnyös partneri viszony kialakítására.
Az elnök kijelentéseiben az iráni nukleáris programot és a Hormuzi-szoros helyzetét állította a középpontba
Nagyon rossz hír jött az iráni béketárgyalásokról: teljesen félbeszakadt az ügy, a tűzszünet is veszélyben
A 21 órán át tartó egyeztetés után mindkét fél a másikat hibáztatta a kudarcért, miközben a hat hete tartó háború törékeny tűzszünete is veszélybe került
Bár Kína határozottan cáfol, az egybehangzó értesülések szerint ez az ország szállíthat légvédelmi eszközöket Iránba.
A legénység megkerülte a Holdat, ezzel végrehajtva az emberiség eddigi legtávolabbi személyzetes űrutazását.
Elszabadult a pokol a Fehér Házban: saját emberei buktatnák meg az elnöki székből Trumpot - ez verte ki a biztosítékot
Donald Trump húsvétvasárnapi, Iránnak címzett fenyegetése komoly belpolitikai hullámokat vert.
Ez a közel-kelet igazi tragédiája, amiről alig beszélnek: minden megtett Donald Trump, de ide ő is kevés
A forráshiány miatt a Gázai övezet Nemzeti Igazgatási Bizottságának működése is ellehetetlenült.
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
A független orosz Meduza hírportál értesülései szerint Vlagyimir Putyin egyre elégedetlenebb Orbán Viktorral.
Donald Trump amerikai elnök megkezdte az egyeztetéseket tanácsadóival az Európában állomásozó amerikai csapatok lehetséges kivonásáról.
