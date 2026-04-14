2026. április 14. kedd Tibor
19 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Donald Trump keményen beleszállt a pápába, majd egy olyan képet posztolt magáról, amelyen ő Jézus
Világ

Donald Trump keményen beleszállt a pápába, majd egy olyan képet posztolt magáról, amelyen ő Jézus

Pénzcentrum
2026. április 14. 13:15

Donald Trump amerikai elnök törölte azt a mesterséges intelligenciával generált képet, amelyen Jézus Krisztusként ábrázolta magát. A döntést azután hozta meg, hogy széles körű kritikát kapott a bejegyzés miatt. Az incidens az elnök és Ferenc pápa utódja, Leó pápa közötti nyilvános szóváltás közepette történt - írja a Sky News.

Trump egy késő esti posztsorozat részeként osztotta meg magáról egy Jézus-képet a Truth Social platformon, anélkül, hogy bármilyen kommentárt fűzött volna hozzá. Nem sokkal később törölte ezt a képet - amikor pedig a törölt posztról kérdezték, azt állította, hogy a felvétel orvosként ábrázolja, amint "gyógyítja az embereket". A bejegyzés még a saját követői körében is szokatlanul erős ellenérzést váltott ki, így többen is felszólították az elnököt az eltávolítására.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Brilyn Hollyhand, a Republikánus Nemzeti Bizottság ifjúsági tanácsadó testületének korábbi társelnöke istenkáromlásnak nevezte a posztot. Hangsúlyozta továbbá, hogy "a hit nem kellék". Riley Gaines, Trump egyik ismert szövetségese szintén értetlenségének adott hangot, és arra figyelmeztetett, hogy az elnöknek "nem ártana egy kis alázat". Matteo Renzi volt olasz miniszterelnök a BBC-nek nyilatkozva "őrültségnek", katolikusként pedig "blaszfémiának" minősítette a képet. Hozzátette, hogy Trump ezzel "romba döntötte a hitelességét".

Nem ez volt az első eset, hogy az elnök MI által generált tartalmat osztott meg. Tavaly egy mesterséges intelligenciával készített paródiát tett közzé magáról az Apokalipszis most című film stílusában. A poszt akkor született, amikor a Nemzeti Gárdát készült Chicagóba vezényelni.

Az elnök eközben fenntartotta a Leó pápával szembeni bírálatait is. A Truth Socialon azt írta, hogy az egyházfő "GYENGE a bűnözéssel szemben, és katasztrofális a külpolitikában". Ezt követően úgy fogalmazott:

ha én nem lennék a Fehér Házban, Leó sem lenne a Vatikánban.

Trump szerint a pápa ellenezte az Iránnal kapcsolatos lépéseit. Nyomatékosította továbbá: nem engedhető meg egy atomfegyverrel rendelkező Irán.

Címlapfotó forrása: Truth Social, @realDonaldTrump
#világ #donald trump #pápa #mesterséges intelligencia #ai #irán #amerikai egyesült államok #külpolitika #vallás #vatikán #XIV. Leó pápa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
13:40
13:27
13:15
13:05
12:50
NAPTÁR
Tovább
2026. április 14. kedd
Tibor
16. hét
Április 14.
A könyvtárosok világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Helyreállítási érték
A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
