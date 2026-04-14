Donald Trump keményen beleszállt a pápába, majd egy olyan képet posztolt magáról, amelyen ő Jézus

Donald Trump amerikai elnök törölte azt a mesterséges intelligenciával generált képet, amelyen Jézus Krisztusként ábrázolta magát. A döntést azután hozta meg, hogy széles körű kritikát kapott a bejegyzés miatt. Az incidens az elnök és Ferenc pápa utódja, Leó pápa közötti nyilvános szóváltás közepette történt - írja a Sky News.

Trump egy késő esti posztsorozat részeként osztotta meg magáról egy Jézus-képet a Truth Social platformon, anélkül, hogy bármilyen kommentárt fűzött volna hozzá. Nem sokkal később törölte ezt a képet - amikor pedig a törölt posztról kérdezték, azt állította, hogy a felvétel orvosként ábrázolja, amint "gyógyítja az embereket". A bejegyzés még a saját követői körében is szokatlanul erős ellenérzést váltott ki, így többen is felszólították az elnököt az eltávolítására.

Brilyn Hollyhand, a Republikánus Nemzeti Bizottság ifjúsági tanácsadó testületének korábbi társelnöke istenkáromlásnak nevezte a posztot. Hangsúlyozta továbbá, hogy "a hit nem kellék". Riley Gaines, Trump egyik ismert szövetségese szintén értetlenségének adott hangot, és arra figyelmeztetett, hogy az elnöknek "nem ártana egy kis alázat". Matteo Renzi volt olasz miniszterelnök a BBC-nek nyilatkozva "őrültségnek", katolikusként pedig "blaszfémiának" minősítette a képet. Hozzátette, hogy Trump ezzel "romba döntötte a hitelességét".

Nem ez volt az első eset, hogy az elnök MI által generált tartalmat osztott meg. Tavaly egy mesterséges intelligenciával készített paródiát tett közzé magáról az Apokalipszis most című film stílusában. A poszt akkor született, amikor a Nemzeti Gárdát készült Chicagóba vezényelni.

Az elnök eközben fenntartotta a Leó pápával szembeni bírálatait is. A Truth Socialon azt írta, hogy az egyházfő "GYENGE a bűnözéssel szemben, és katasztrofális a külpolitikában". Ezt követően úgy fogalmazott:

ha én nem lennék a Fehér Házban, Leó sem lenne a Vatikánban.

Trump szerint a pápa ellenezte az Iránnal kapcsolatos lépéseit. Nyomatékosította továbbá: nem engedhető meg egy atomfegyverrel rendelkező Irán.

