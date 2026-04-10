Óriási pénzmozgatást hajtott végre a kormány: kiderült, kik teszik zsebre ezt a gigantikus összeget

A kormány a legfrissebb Magyar Közlöny szerint jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött. Több mint 93 milliárd forintot fordítanak a rezsivédelmi szolgáltatók kompenzálására. Emellett a Központi Maradványelszámolási Alapból mintegy 104 milliárd forintot osztanak szét vidéki fejlesztésekre és önkormányzati támogatásokra.

A csütörtök este megjelent, Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett határozatok értelmében a Rezsivédelmi Alapból 93,2 milliárd forintot csoportosítanak át. Ezt az összeget a szerződött villamosenergia- és földgázszolgáltatók kapják meg a második negyedéves veszteségeik ellentételezésére.

Az első negyedévben már 314,5 milliárd forintot utaltak ki ugyanezzel a céllal. Ennek eredményeként a kormány idén eddig összesen több mint 400 milliárd forintból fedezte a rezsicsökkentett lakossági tarifák miatt kialakult szolgáltatói hiányt.

Ezzel párhuzamosan a Központi Maradványelszámolási Alapból 103,6 milliárd forintot mozgósítottak. Ebből a forrásból milliárdos tételeket biztosítanak különböző beruházásokra. A döntés értelmében megvalósul a kőszegi és a tiszafüredi tanuszoda. Forrást kap a zalaegerszegi mentőállomás ideiglenes elhelyezése, valamint a lengyeltóti mentőállomás fejlesztése is. Mindemellett felújítják a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium épületét. Egy külön határozat alapján pedig Kisvárda önkormányzata 325 millió forintos kiegészítő támogatáshoz jut feladatai ellátására.